社評：僱主要求員工打針 關鍵在於合理合度

美國允僱主指令打針

多項原則香港可借鑑

香港抗疫近一年半，疫苗開打之前，防疫措施只能一刀切；現在有了疫苗，防疫措施就可以視乎打針情况，有所針對地放寬。今年4月，政府提出以「疫苗氣泡」為基礎，分階段放寬食肆等處所的營業限制；及至最近，當局更提出，如果爆發第五波疫情，或會限制未打針者進入食肆、地盤、學校等處所，政府會先作研究，再作定奪。有人質疑這是「疫苗歧視」、「懲罰不打針者」，然而已打針者和未打針者面對疫情，風險高低有別，差別對待若是跟公共衛生有關，不能統統說成是「歧視」。政府專家顧問許樹昌認為，倘若第五波來臨，應以保障已打針者享有更多自由為原則；屆時仍然採取一刀切防疫措施，實際是「懲罰已打針者」，既無必要，亦不公道。

本港疫苗猶豫嚴重，背後成因複雜，當局雖已羅列一系列背景發病率數據，澄清「打針致命」等錯覺誤解，專家亦一致強調疫苗安全，「三高」受控一樣可以打針，然而仍有不少人拒絕接種。近期港府和商界合力谷針，各式獎賞利誘層出不窮，疫苗接種步伐總算有所加快，迄今約有160萬人打過針，佔合資格人口24%，可是香港若想顯著放寬防疫措施，接種率至少要達到六七成。為了鼓勵打針，不少企業同意讓員工放有薪疫苗假，甚至提供現金津貼；與此同時，亦有公司選擇軟硬兼施。最近有酒店呼籲員工接種疫苗，津貼獎賞之餘，同時亦對一些員工拒絕打針表示「失望和憤怒」，資方表示倘若本月底員工接種率不及七成，公司或要裁員節省成本。

僱主要求員工打針，過去兩個月在香港掀起不少議論，地盤、食肆等處所的員工，對此都相當關心，有食肆集團便因為打針問題，惹來抗議。放眼世界，沒有地方強制全民打針，原因是確有小撮人對疫苗過敏，無法打針，這些人的特殊需要，必須妥善照顧，至於政府和僱主軟硬兼施要求打針，可以去到什麼程度，則是一個愈益受到關注的課題。美國崇尚自由主義個人主義，然而面對疫苗猶豫，當局也採取了一些「非常措施」，美國平等就業機會委員會（EEOC）兩周前更新指引，僱主可以「指令」員工打針，正是一個例子。

EEOC指出，聯邦法律未有禁止僱主要求員工接種疫苗，僱主可以合法要求所有進入工作場所的員工打針，具體安排則要符合殘疾人士條例和民權法等，核心原則有二，一是容許僱員以合理原因申請豁免打針，二是在「不會令僱主太過為難」下，讓無法打針的員工有替代方案選擇，諸如在家工作、崗位調動、定期病毒檢測等。指引列明，僱主不能基於種族、國籍、性別、年齡或殘疾因素，特別要求某類員工打針，至於僱員要求豁免打針，理由可以是宗教信仰或醫學原因，但個人喜好、政治或經濟信念皆非豁免理由。新指引還提到，僱主可以透過誘因鼓勵員工接種，這些誘因可以包括獎勵及懲罰，只要不構成「實質性的強迫」，都可以接受。

美國聯邦當局的新指引，帶出多項重要信息，一是防疫大過天，僱主有權要求員工打針，但執行時要一視同仁，不能帶有歧視成分；二是員工豁免打針，要有充分及必須的理由，不能隨心所欲，不喜歡就不打；三是僱主可以要求不打針的員工付出一些代價，但不能去得太盡。誠如美國一些法律界人士所言，新指引有灰色地帶，什麼做法構成「實質性的強迫」，EEOC並無詳細闡述，落實執行必有爭議，出現訴訟不足為奇，可是它所提出的一些大原則，確有一定參考價值，可供香港借鑑。

職業打針問題趨突出

安排應兼顧各方需要

疫下世界不能與疫前相提並論，接種新冠疫苗護己護人，對各行各業以至整個社會復常非常重要，事事意識形態先行，只會作繭自縛。很多地方都在軟硬兼施谷針，香港沒理由放軟手腳。部分行業前線人員染疫風險頗高，美國聯合航空最近便宣布，未來新入職員工必須出示打針證明，否則不予聘用。未來一段時間，職場打針問題，只會愈來愈突出，各方與其繼續糾纏「疫苗歧視」等形而上討論，不如及早直面抗疫現實，就職場要求打針一類問題，制訂合理合度準則，兼顧勞資雙方、客人及公共衛生需要。

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