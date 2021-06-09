社評：全球迎最低稅率時代 港須加緊提升競爭力

G7提案待磋商

魔鬼易藏細節中

上世紀末冷戰結束，經濟全球化，各國為了吸引跨國企業落戶，數十年來爭相降低企業稅，互聯網急速發展，亦造就了新經濟的出現，歐美跨國巨企出走避稅成風，發達大國政府流失大量稅收，成為主要輸家，至於大贏家，當然是一眾跨國巨企，以及少數以超低稅率作招徠的國家及地區，諸如愛爾蘭等。在美國，有調查發現，微軟、亞馬遜、facebook、Google母公司Alphabet、Netflix和蘋果公司，過去10年只交了2190億美元稅款，佔它們6萬億美元盈利僅3.6%。以微軟為例，其愛爾蘭子公司並無多少實質業務，去年利潤報稱高達3150億美元，由於公司在百慕達登記，按愛爾蘭法例毋須在當地繳稅；鑑於百慕達亦不設企業稅，微軟這間子公司，實際就是處於稅網之外。

歐美跨國巨企利用各地稅制差異，將高稅率地區的利潤，轉移記帳到低稅區避稅，暴露21世紀全球資本主義體系的不公，國際社會應予制約，不過西方大國政府的自利私心，在協商過程中亦顯而易見。疫下歐美多國大舉印鈔派錢，債務急增「等錢使」，無一不想開拓財源；華府希望減少美企出走誘因，又要為萬億美元基建大計「撲水」，制定全球最低企業稅率，要美國跨國企業向「祖家」多些納稅，有一定幫補作用。

美國企業稅率現為21%，拜登政府欲將稅率上調至28%，面對國內很大阻力，未知能否成事，無論如何，華府4月推動制訂全球最低企業稅率，鎖定在21%的偏高水平，明顯有很重私心，旨在確保美國加稅的同時，其他低稅率地區亦要因應全球最低稅率，大幅加稅，這樣就可避免美國稅務競爭力吃大虧。當然，華府有何盤算，各方都很清楚，歐洲自身有內部矛盾，美國出於一己之私，最低企業稅率定得太高，要爭取全球多數國家支持亦不容易，現在G7提出的15%水平，算是一個折衷，然而魔鬼總在細節裏，連場角力相信還在後頭。

全球最低稅率倡議，稍後將交予二十國集團（G20）及經濟合作發展組織（OECD）討論，中國作為 G20主要成員，暫時未有表態，內地分析指出，現行中國企業所得稅率較高，一般標準為25%，高新技術企業適用的15%優惠稅率，與G7倡議亦無牴觸。相比之下，OECD可能才是主戰場。

OECD牽頭的磋商，有百多國家及地區參與，香港是其中一員，另外也包括愛爾蘭等超低稅率國家。根據OECD倡導的包容框架，全球最低稅率水平定於12.5%，兼且只適用於每年營收超過7.5億歐元的跨國企業。OECD倡議的稅率水平低於G7，如何協調尚不清楚；有關跨國企業徵稅營收門檻，各方最終有何共識、最終方案實際涵蓋多少跨國企業、具體清單為何，同樣需要密切留意。

低稅時代或過去

香港不能吃老本

全球最低稅率頗有事在必行之勢，不排除年底達成協議，香港必須及早做好應變準備。本港現行企業利得稅設計，企業首個200萬港元利潤，稅率為8.25%，200萬港元利潤以上，則以標準稅率16.5%計算，前者主要為中小企而設，未必受全球最低稅率影響，至於16.5%標準稅率，由於高於G7倡議，暫時亦無問題，然而必須指出的是，最低企業稅率是一個複雜課題，很多國家地區為了促進特定產業發展，會給企業提供稅務優惠，影響實際稅率。OECD最低稅率框架磋商，有意見主張設立例外規則，允許參與方針對特定行業提供稅務優惠，西方大國會否阻撓，卻是未知之數。新加坡商界便擔心，當局未來可能要因應最低稅率，逐步取消一些企業的優惠稅率。目前港府亦有以稅務優惠方式，鼓勵特定行業發展，飛機租賃即屬其一，倘若最低稅率不容，當局便要另覓他法鼓勵外企投資。

全球最低稅率是新事物，具體發展有待觀察，15%左右的水平，相信較易爭取多數國家接受。最低稅率開了頭，日後就有可能再上調，以低稅率爭投資搶生意的空間，未來有可能再收窄。簡單低稅制度，是本港吸引投資的一大賣點，能夠保持固然好，可是依靠低稅率吸引投資的時代，有可能一去不返，當局不能一味吃老本，必須催谷高科技發展，創造更佳的營商環境，去跟其他地區競爭。

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