社評：鼓勵學童打疫苗 汲取教訓減猶豫

物質利誘不適用

宣傳勸說最重要

去年疫情爆發，學校面授課堂時斷時續，學童很多時間只能上網課，課業大受影響，同時亦不利身心發展。今年3月以來，本港疫情放緩，政府逐步放寬面授課堂限制，上月起中小學終可安排所有學生回校，接受半日面授課堂，然而這跟全面恢復全日制教學，始終有別，校方要麼縮短課時，要麼安排學生歸家後再上網課，學習效率難免打折扣；校方出於防疫需要，嚴格執行社交限制措施，對師生亦帶來種種不便。

最近多國都探討兒童接種疫苗的可能。德國BioNTech的3期臨牀實驗顯示，青少年接種復必泰安全高效，美國、加拿大、新加坡最近相繼批准年滿12歲未成年人士接種；內地方面，科興亦向藥監局提交兒童打針的1、2期臨牀研究數據，顯示科興疫苗對兒童安全有效，國家已批准將緊急使用年齡範圍擴至3歲以上。本港審批新冠疫苗緊急使用，必須有第3期臨牀實驗結果，科興打針年齡門檻，相信暫時不會與內地看齊，至於復必泰方面，港府上周已批准將接種年齡下調至12歲的申請，為稍後學童接種新冠疫苗做準備。

外防輸入，久守必失，一旦內部防控鬆懈下來，疫情很容易反彈，台灣爆疫正是一例，若想大幅減少社交限制、實現可持續復常，廣泛接種疫苗是唯一出路，既然有科學數據支持青少年接種，中學率先按此原則辦事，為恢復疫前全日制教學鋪路，合情亦合理。疫情出現以來，本港未嘗有學校出現大規模爆疫，有意見質疑是否有必要在學校厲行防疫，包括要求學生打針，然而正如政府顧問專家袁國勇所言，迄今未見學校爆發可能只是幸運。

外國研究顯示，新冠病毒在校園內的傳播情况，似乎較一般社區爆發為慢，不排除這與學校普遍有採取一些防疫措施，以及不少年輕人感染後皆無徵狀未被發現有關，惟不能因此低估校園爆疫的危險。研究發現，倘若校方沒有採取必要的防疫措施，校園環境確有可能助長病毒傳播，教職員面對的風險較學生更高。以色列有中學試過因為兩名染疫學生回校上堂，引發疫情，全校逾千學生，超過一成感染，教職員染疫比例更達16%。另外，變種病毒也是一個變數。上月新加坡疫情反彈，當局最近宣布全國12歲以上學生可預約打針，就是因為發現多了學生染疫，不排除當地出現的變種病毒，對兒童的威脅較大。凡此種種皆說明，值得推動更多青少年學生打針，確保校園可以安全復常。

家長疫苗猶豫易擴散

及早公布背景患病率

本港疫苗猶豫嚴重，背後成因複雜，「擔心身體狀况」是其中一個最常聽到的不打針理由，然而本地專家指出，絕大部分青少年體格壯健，沒有所謂「三高」不受控之憂，一般哮喘、鼻敏感和濕疹患者都可安全接種，就算家長真的懷疑自己不適合打針，依然可以讓子女接種。鼓勵學童打針，無法照搬針對成人的一套，至少不可能搞物質利誘；有專家提出，日後唯有打針者可以返學面授，不打針者只能上網課，有關做法爭議很大，現實操作亦未必可行。政府必須倚重宣傳勸說，爭取校方及家長配合，鼓勵學生接種。

政府安排學童接種，必須夠方便夠貼身，派外展隊伍到各校打針，一定是最理想的安排，就算無法所有學校一一做到，亦可與校方協調，以專車送學生到社區接種中心打針。政府和校方亦應告訴學生，倘若夠多學生接種，校園生活可以進一步復常，校內可以舉辦更多課外活動，體育課安排亦可以更多選擇，毋須限於羽毛球、乒乓球等身體接觸較少的活動。

家長緊張子女，最關注的一定是學童打針後有否出現嚴重副作用，任何「針後嚴重不適」個案，縱然跟疫苗完全無關，也很可能被錯誤放大，將巧合染病歸咎於打針。過去數月港府谷針最失策之處，就是未能有效消除這方面的誤解，當局必須汲取教訓，及早提供青少年嚴重疾病的背景發生率數據，防止「青少年打針出現嚴重副作用」的錯覺形成，影響接種率。本地新冠病例顯示，少數兒童及青少年染疫，一旦出現嚴重併發症，手尾可以很長，儘管相關例子發生率低，然而這類嚴重個案，確是一宗都嫌多。家長心態，往往都是不怕一萬只怕萬一，當局應一邊向家長解釋青少年打針安全，一邊指出兒童染疫一樣可以出大事。

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