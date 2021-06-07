社評：港穗深控疫方法各異 急需大灣區分享平台

疫情最嚴重的是廣州，荔灣區一個「飲茶群組」爆發，市內已經擴散到好幾個區，荔灣區兩個片區上升為高風險地區，昨天又增加了4個中風險地區，南沙區也有一家六口感染，傳播鏈更延伸到佛山，三個片區成為中風險地區，還有湛江和茂名都發現感染個案。全省總體感染個案已經接近100個。

疫情港穗深死灰復燃

滲透社區途徑仍是謎

深圳的疫情較為輕微，碼頭工人在貨輪上感染病毒，至今累計有15宗無症狀感染個案，所幸只是局限在郊區的鹽田和龍崗區，而且都找到傳播鏈，但也造成風聲鶴唳。

香港剛宣布第四波疫情結束，第五波疫情的腳步聲已經走近，現在是母女三人確診或初步確診，她們曾經走入社區，未來發展仍存在很大變數。

港穗深三地同樣是在疫情緩和了一段時間後死灰復燃，其中一個共通的地方，都是因為外來輸入病毒引起，而且至今還沒有找出確切的源頭。廣州的病毒來自印度，官方的說法是，「意外暴露造成偶發感染」，深圳和香港病株來源都是英國，但如何傳播到社區，同樣沒有找出原因。究竟有多大成分是在外防輸入方面出現漏洞，還要專家深入研究。

三地疫情成因各異，應對措施更加是千差萬別，廣州按照既定預案，封區限制人員流動和強檢找出潛在傳播者，但由於變種印度病株的特點，傳播力強和潛伏期短，廣州採取了加碼的應變措施，不斷擴大強檢範圍，從荔灣區展開到周邊區份，再到全廣州11個區全民強檢，不單是從傳統的由各區組織所轄居民就地檢測，還用電子手段，曾在風險地區附近以及確診者曾經活動的地方逗留超過20分鐘的人，健康碼全部變成黃色，他們必須在72小時內參與核酸檢測並得到陰性報告，健康碼才會變回綠色，否則出行都會受到限制。此外，廣州和佛山都要求離開該兩個城市的人，無論乘坐公共交通工具還是自己開車經公路離開，都必須出示核酸報告。最新的做法是，全省都在勸喻居民非必要不要離開廣東省。

香港在應對疫情方面，從來就不可能跟內地比，因為內地政府的權限以及行政措施的執行力跟香港不同，廣州要實施全市近2000萬人的強檢，可以得到周邊地區醫務人員的馳援，一聲令下，中山、珠海、深圳、惠州、東莞的醫護人員都有明確的協助目標單位，而且能夠迅速動員市內數以萬計的義工，加上毋須顧及隱私保護使用電子手段，這些都是香港無從仿效的。

限制人員聚集和流動是阻延傳播鏈延伸的不二法門，廣東各市都在實施不同程度的限制食肆堂吃，非必要的健身中心、電影院等等的人數，是例行做法，周邊城市到廣州的公路汽車，已經大部分停開，各種公共交通都在加強檢查健康碼和量體溫。

香港也有呼聲要求檢視從深圳來港旅客政策，特區政府已有既定政策，按照國家衛健委公布風險地區名單，曾經在這些地區逗留的港人也不能使用回港易返港。雖然粵港兩地的疫情發展有點迅猛，但也毋須給自己製造不必要的恐慌。

其實，粵港澳三地需要的是一個共享疫情資訊的平台，香港和深圳兩地最新的感染個案，都是英國病株，但究竟具體的基因排列如何，兩地都沒有對方通報的資料，廣州的印度病株，跟香港早前的病株是否相似，這些資訊，對於控制疫情也有幫助，奈何缺乏及時通報的機制。

粵港兩地竟然缺互通機制

成立資訊平台利官也利民

對於旅客來說，更加是「盲人騎瞎馬」，深圳非港人來港要隔離多少天？香港人到深圳要隔離14天加多少天居家隔離？這些都會因應疫情變化而隨時改變，普通市民要得到及時準確的資訊，官方沒有公布的渠道，市民更是「無從埋手」，加上最新的疫情日新月異，連在廣東省內可以如何流動的資訊，廣東不同城市的居民也感困惑。

粵港兩地在最近一波疫情有很多相似的地方，但應對疫情的措施不盡相同，也不可能要求一致，但及時互通信息總是可以的，也沒有什麼難度，為什麼不可以從建立一個網上平台開始，將感染數據的統計方法和一些專有名詞加以解釋及轉換，及時公布交通出行等最新的動態和資訊，對於大灣區內各個市政府而言，是交流應對疫情措施的平台，對一般市民而言，是掌握出行的有用資料，若能因此而促進大灣區融合，實是功德無量。

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