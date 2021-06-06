社評：美國竊聽肆無忌憚 歐洲無奈隱忍收場

據報道，在丹麥情報部門協助下，NSA透過竊聽，獲得了歐洲多國政要的電郵、電話通話、網絡活動包括搜尋足迹，以及網絡聊天和通訊信息，竊聽活動至少持續到2014年。而丹麥國防情報局局長和另外3名情報官員於去年8月遭國防大臣撤職，理由是「隱瞞重要且關鍵的信息」，並在2014至2020年期間「提供不正確的信息」，據報亦與美丹合作的竊聽活動有關。

重演8年前戲碼

證美承諾不可靠

竊聽醜聞曝光時，正值德法兩國峰會召開之際，德國總理默克爾和法國總統馬克龍在會後的記者會上，皆要求美國和丹麥解釋，馬克龍更聲稱，「在盟國之間做這種事不可接受，特別是與歐盟合作伙伴之間做這種事更不可接受。」挪威和瑞典反應強烈，要求美國和丹麥解釋，挪威甚至還傳召了美國使節交涉。但迄今為止，美國國務院及NSA都拒絕回應，白宮發言人僅回應稱，「將與歐洲盟友和伙伴一道，透過適當的國家安全渠道解決任何問題」。丹麥首相更輕描淡寫地表示，與歐洲盟友進行了「良好的對話」，又指「沒有修復關係的必要」。

此事不禁令人想到8年前美國中情局前僱員斯諾登曝光的「稜鏡計劃」（PRISM），以及2013年德國傳媒報道，默克爾的手機號碼早於2002年她未當德國總理時，就上了NSA的竊聽名單，直到美國總統奧巴馬當年6月訪德前數周才被刪去。奧巴馬當時誓言他對此一無所知，並向默克爾道歉，於2014年1月更承諾，不再監聽盟國領袖，不再對默克爾從事間諜活動。今次事件證明，美國的承諾並不可靠。而時任美國副總統拜登當年曾深度參與「稜鏡計劃」，對於美丹之間的秘密竊聽合作，肯定不會一無所知。

正如「維基解密」網站創辦人阿桑奇所說，「美國的規則只有一個，就是沒有規則」。美國無視國際規則和承諾，堅持監控全球的背後，體現的正是美國長期奉行的霸權主義邏輯。美國既要拉攏歐盟又對歐盟領袖有強烈戒心，「情報控制與情報霸權」是美國的全球戰略之一，對盟國也不例外。

拜登上台以來，雖然跨大西洋關係的氛圍發生了變化，但正如有分析指出，歐盟發現，儘管特朗普式不加掩飾的「美國優先」自大遠去，但在華府溫情脈脈的姿態之下，隱藏的是另一種久違的「美國例外」傲慢。今次竊聽風暴，將為美歐關係帶來新的考驗。

據報道，美歐之間的數碼政策談判已到關鍵階段，歐盟希望以一份新的跨大西洋數據傳輸協議，來取代之前的協議，新協議將可確保向美國轉移歐洲用戶數據的行為，符合歐盟的私隱安全標準。歐洲法院去年7月裁定，之前的協議有被美國將數據用於情報用途的風險。剛剛曝光的「竊聽風暴」，坐實了歐洲的最大擔憂，勢令歐盟在談判中採取更強硬的立場。

數碼談判或有變數

美欠全球一個交代

不過，亦有分析認為，這場「竊聽風暴」注定會是一場茶杯裏的風波，因為美國對歐洲的監控無處不在，無論是政治、軍事還是經濟、社會，美國影響力都無孔不入，歐洲各國領袖特別是默克爾等，對於遭美國竊聽已經習以為常，見怪不怪，對今次竊聽風暴的反應，甚至不如8年前般強烈，這也反映了美歐關係的無奈現實。

更重要的是，盟國與美方的情報合作早已是公開的秘密，稜鏡計劃的參與者就包括美英加澳紐「五眼聯盟」。去年歐美傳媒也揭露，美國和德國情報組織自冷戰時期至本世紀初期，一直聯手秘密控制瑞士公司克里普托（Crypto AG），靠向外國政府和企業出售加密機器，一邊賺取數以百萬計美元，一邊收集重要情報。所以說，德國的外交和情報系統從未「發現」本國政要被美國竊聽，以致默克爾等人都是從傳媒報道中得知自己遭竊聽，也就毫不奇怪了。這也是事發之後，丹麥若無其事、還有恃無恐的原因。

歐盟目前內部問題成堆，外部壓力不減，美國要從中東抽身，歐盟面臨的安全和難民困境更會加劇；拜登的「大國競爭戰略」，需要暫時緩和美俄關係，亦或令歐盟成為間接受害者。這場竊聽風暴或者會短期影響美歐關係，但在政治現實面前，相關國家的抗議並不激烈，風波最終仍將會以歐方的「隱忍」收場。不過，這場竊聽風暴，僅僅是美國龐大全球竊密行為的冰山一角，竊聽盟友「不可接受」，監控全球更不可容忍，美國欠國際社會一個交代。

歡迎回應 editorial@mingpao.com