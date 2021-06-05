社評：維園燭光不復再 合法悼念要堅持

一國兩制各有分際

不理局限代價沉重

警方連續兩年以防疫限聚為由，拒絕支聯會維園六四集會申請。今年是《港區國安法》實施後首個六四周年，警方執法尺度亦明顯較去年為嚴。去年維園集會雖被禁，仍有一些市民成功進入維園球場點燃燭光，在場警方未有即時採取拘捕行動。相比之下，今年警方在維園內外部署大量警力，同時引用《公安條例》，下午起圍封維園足球場一帶，嚴禁公眾人士進入。支聯會副主席鄒幸彤和一名20歲男子，被指在不同社交平台宣傳，呼籲公眾參與未經批准集結，昨早被警方拘捕。入夜後，維園外一度有人聚集，亦有人手持蠟燭在銅鑼灣和旺角街頭集結，高叫港獨口號，甚至走出馬路，企圖干擾正常交通。警方一再警告嚴正執法，最終拘捕6人，未有發生嚴重衝突事件。

八九民運是一場愛國民主運動，自始至終堅持和平、理性、非暴力，與六四鎮壓對比鮮明，正因為這一點，要求平反六四才有那麼強大的道德感召力；港人由聲援八九民運到年年悼念六四，體現的同樣是和理非的力量。六四在內地是不得觸碰的政治禁忌，當局千方百計淡化歷史，抹去記憶。堅持紀念六四，為的是悼念死難者、提醒世人毋忘歷史，縱然政治低氣壓籠罩，悼念活動亦要堅守正道，早前法庭就去年六四維園非法集結案作出裁決，涉案被告判囚4至10個月不等，支聯會秘書蔡耀昌亦呼籲市民以和平合法方式悼念，以身試法既無必要亦不應該，扯上港獨更明顯有違八九民運的愛國本質。

悼念六四，講的是心意，形式總可調整。今年六四，有人選擇在家中燃點燭光悼念，有人在網上發表哀思，亦有人到多間聖堂出席彌撒，教會人士表示警方有查詢彌撒流程，提醒遵守防疫規定，並未提及任何政治問題，至於港大學生會亦有秉承傳統，清洗《國殤之柱》並獻花。港人仍然可以和平合法方式，公開悼念六四，可是維園燭光的獨特意義，始終無法替代。疫情總有終結時，維園六四燭光未來能否再度亮起，確是很多人心中一個疑問。

小事大以智

大事小以仁

2014年，時任中聯辦主任張曉明會見民主派議員，曾表示一國兩制下，支聯會還能舉行各種活動，其成員更可以當選立法會議員，這本身就體現了中央很大的政治包容，然而反修例風暴徹底改變了香港與內地關係，昔日的寬鬆包容已不復再。支聯會前主席何俊仁早前受訪，提到年輕人「不認識時代局限」，暴力鬥爭欲速不達，最終所有人都要付出代價，有人質疑為何當初不與暴力劃清界線設法勸阻，現在才馬後炮，亦有年輕人對這些批評反感。無論如何，不中聽的說話，每每亦是一語中的之言。一國兩制讓香港在各方面都可以有較大空間，前提是要各守分際，不理局限硬幹盲拼的最終結果，必然是政治空間顯著收窄。維園燭光多年來一直是港人的驕傲，也是香港自由的一個標記，倘若從此熄滅，將是一個不幸的結局。

歷史沒有如果，覆水難收，不管六四維園燭光能否重燃，各方都要認真思考分際與局限的問題，就算短期內香港政治空間無法一下子重新變闊，至少亦要設法避免空間繼續萎縮收窄。小事大以智，大事小以仁，這是古人留下來的政治智慧，亦是理順香港與中央關係的鑰匙。過去兩年事態發展已證明，港獨死路一條，根本行不通，可是至今仍然有人不願面對現實，仍要高喊「香港獨立，唯一出路」，完全不明白這只會令中央覺得對港政策不能隨便放鬆。公開紀念六四的政治空間必須設法維護，港人需要堅持以和平合法方式悼念六四，同時亦要避免悼念活動異化、將其他政治鬥爭元素牽扯進來。中央強調香港不搞「清一色」，合理的包容，適時的寬鬆，亦可體現中央待港以仁。

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