社評：平反六四秉初心 悼念勿以身試法

一子錯滿盤皆落索

「行禮如儀」並非必然

自1990年起，支聯會連續30年都有在維園舉行六四集會，去年疫情爆發，警方首度以防疫限聚為由，拒絕支聯會維園六四集會申請，今年情况亦一樣。近日網上有人號召今晚在維園及多個地點聚集，警方表示將密切留意情况，任何人若參與未經批准的集結，違反限聚令及《公安條例》，警方將「迅速果斷執法」。支聯會對無法舉行維園六四集會表示遺感，同時強調「會以合法和平方式做事」，希望市民小心評估風險，不要作不必要的冒險。

維園集會悼念六四是港人的集體回憶，多年來被不同人賦予不同意義：有人視之為香港言論空間的指標，隨着本土思潮及港獨冒起，有人將悼念六四看作連繫香港與內地之間的一條紐帶，亦有人質疑維園悼念六四「行禮如儀」，主張切割，云云。這兩年香港遭逢巨變，反修例風暴這場政治大攤牌，徹底改變中央對港看法，換來的是國安法及選舉制度修改，泛民出身的前運房局長張炳良，以「一子錯滿盤皆落索」形容事態發展。香港已經無法回到反修例風暴之前，以往支聯會及六四集會賴以存在的政治環境，出現了根本變化，維園集會連續兩年因為防疫不獲批准，未來是否還有機會舉行，充滿未知之數，所謂「行禮如儀」，原來並非理所當然。

《港區國安法》訂明，以非法行為達到推翻國家政權的目的，即屬違法。被視為中央對港事務智囊的內地法律學者田飛龍，質疑支聯會綱領有違國安法，若不修改，應予取締，亦有論者指出，當局可以根據《社團條例》，以取締「香港民族黨」的方法，處理支聯會。支聯會往後如何，仍得走着瞧，唯一肯定的是香港經歷過反修例風暴，權力當局對於很多事情都決意「執正來做」，不會隻眼開隻眼閉，支聯會「六四紀念館」2012年起運作，今年首度被指違例未領公眾娛樂場所牌照，正是一例。有人認為當局「選擇性執法」，亦有人認為「依法辦事有何不可」，無論如何，支聯會的決定是暫時關閉「六四紀念館」，直至另行通告為止。

八九民運叫人動容，原因是當年天安門廣場的學生，始終遵從和平、理性、非暴力，當局出動軍隊，以暴烈手段鎮壓這場愛國民主運動，從任何角度看都一定是錯，這是大是大非問題。一個國家不管歷史如何輝煌，難免亦有陰暗面，好與不好的都應該深入認識、牢牢記住。堅持平反六四，為的是還歷史一個公道，讓死難者安息、令家屬釋懷。維園燭光集會和紀念館展覽，是以往最為人知的紀念方式，然而沒有集會或展館，仍有很多合法方式，提醒人們毋忘八九六四，以身試法全無必要，亦不應該。

不做違法事

不代表懦弱

不做違法的事，不代表懦弱。過去10年，香港經歷了那麼多政治運動、社會運動，一個最清晰而明顯的經驗總結，就是不應偏離和平合法之途，違法達義無限延伸，最終只會走入死胡同。最近法庭就反修例風暴兩宗未經批准集結案作出裁決，多名涉案者均判處監禁，裁決帶出的信息是參與未經批准集結，不論是否涉及暴力，均屬犯法，可以判囚。法律界內部對兩案判決有不同意見，然而法庭裁決已下，外界不可能假定相關判決和量刑準則，上訴後一定會被推翻。過去數天，相繼有法律界人士指出，是否參與未經批准集結，取決於在場者是否有共同目的，倘若人人身穿黑衣、手持蠟燭、沉默不語，即使與身旁的人互不認識，法律上也可視為有共同目的。很多人不了解這類法律觀點，以為打擦邊球「無問題」，結果可以是身陷囹圄。

香港無法例禁止悼念六四，表達哀思愁緒方法林林總總，冒險犯法絕不明智。最近有民調顯示，港人支持平反六四的比率，跌至47%，是2004年以來最低，然而這相信跟現時政治氣氛有關，多於港人對六四的認知和看法有變。平反六四支持率下降，可能只是反映更多人對內地態度變得冷漠、覺得與己無關，權力當局需要正視問題，認真思考如何重構港人與內地之間的情感紐帶。

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