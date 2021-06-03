社評：世衛認可科興疫苗 打針抗疫放下成見

發展中國家缺針打

中國疫苗可填空白

世衛迄今合共批准7款新冠疫苗緊急使用，中國國藥及科興疫苗，是名單上僅有的非西方疫苗，獲得世衛認證的印度血清研究所疫苗，實際是指在當地生產的牛津疫苗。以復必泰及莫德納為代表的核酸疫苗技術，在今次「戰疫」異軍突起，不代表其他疫苗技術平台不管用。核酸疫苗3期臨牀實驗數據亮麗，某程度是富人疫苗，適合富裕社會及大城市使用，發展中國家數十億民眾未必可以受惠。相比之下，國藥和科興疫苗採用傳統滅活技術，容易運輸儲存，不似核酸疫苗般要低溫冷藏，可以成為發展中國家的救命草。

全球疫苗供應緊缺，富國囤積疫苗及生產物料，對很多急需疫苗救亡的國家未有大力援手，疫苗捐贈杯水車薪。新冠疫苗只要符合國際標準，選擇一定愈多愈好，中國康希諾疫苗、印度COVAXIN國產疫苗、俄羅斯衛星5號疫苗皆待世衛審批，現在國藥及科興新冠疫苗相繼獲世衛認可，為日後加入COVAX全球疫苗共享機制鋪平道路，有助紓緩全球疫苗荒。世衛獨立專家小組詳細審視國藥及科興數據，確認疫苗安全有效兼有品質保證，才為兩款緊急使用開綠燈，過程非常嚴格，懷疑世衛「為求湊數降低審批門檻」，是徹頭徹尾的陰謀論。

歐美對「非西方疫苗」不時流露懷疑態度，中國疫苗被潑冷水更是家常便飯，在香港，亦有一些人以有色眼鏡看待國產疫苗的安全性。抗疫大時代，誰主疫苗足以左右國際大局，疫苗民族主義作祟，各地都有很多斷章取義、反映成見多於真相的論述。早前世衛批准國藥疫苗緊急使用，美國有報道指非洲國家塞舌爾使用國藥疫苗仍爆疫，並援引美國專家說法，質疑國藥疫苗效用；世衛審批科興疫苗較預期慢，亦惹來不少猜測。

塞舌爾以為全國疫苗接種率超過六成，就可「大解放」撤去防疫措施重啟旅業，結果導致疫情反彈，新增確診者有三成人已完成接種，被一些人拿來做文章，惟真相遠比想像複雜。塞舌爾規定60歲以下打國藥疫苗，60歲以上打牛津疫苗，全國已接種者，累計57%接種國藥，43%接種牛津，當局沒有公布染疫者有多少人打過國藥或牛津疫苗，無憑無據說「某款疫苗無效用」，反映的只是成見。世衛專家分析認為，塞舌爾爆疫情况，正正反映接種疫苗有效，防止出現大量重症或死亡病例，已打針確診者大多病情輕微，甚至沒有病徵。數據顯示染疫入院者有兩成曾接種疫苗，當中無一重症，遑論死亡。

拖慢疫情減醫療壓力

爭取時間研製特效藥

西方常指中國疫苗臨牀數據「缺乏透明度」，真正問題在於中國疫情緩和，國產疫苗要找合作伙伴，分散在多國做臨牀實驗，世衛官員形容，這一過程難度高挑戰大，國藥疫苗缺乏足夠的年長人群數據，與此有關；科興方面，亦出現相似情况。部分數據不夠，拖慢世衛審批中國疫苗進度，然而世衛專家最終認為，綜合所有資料，足以相信國藥及科興疫苗安全有效，也適合長者接種。當然，撇開臨牀實驗方面的客觀限制，中國疫苗廠商也要好好汲取跟世衛打交道的經驗。科興疫苗比國藥遲了近一個月獲批，原因之一是世衛要求科興提供有關生產過程的數據，評估是否符合標準。科興不如阿斯利康、強生或輝瑞等西方藥廠般熟知世衛審核過程，相對欠缺經驗，這是中國需要學習和改進的地方。

疫苗「有效率」無疑愈高愈好，不過話說回來，第一代新冠疫苗只防病徵不防感染，科興及國藥疫苗等能近乎百分百防止重症及死亡，其實已足以拯救大量人命、大減各地醫療系統壓力。新冠病毒有可能永存於世，長遠克服它的一個方法，是發展出高效治療藥物，令其威脅降至跟流感差不多，現時內地和輝瑞等西方藥企都在推進這方面的研究。愈多人打疫苗，對拖慢全球疫情愈有利，科學家可以有更多時間，研發更有效的治療藥物。香港疫苗充裕，復必泰和科興疫苗皆有大量存貨供市民接種，本地專家一再指出，第二代疫苗主要是加強劑，應付變種病毒，若沒有第一代疫苗打底，效力會打折扣，世衛確認復必泰及科興疫苗安全有效，市民無了期等待「完美疫苗」，並不現實，不如把握機會盡早打針。

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