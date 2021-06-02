社評：疫苗護照化為現實 香港谷針快馬加鞭

歐洲「新冠護照」落地

暑假旅業鋪路復常

疫苗護照概念，西方談了一年，昨天終於成為現實，歐盟的「新冠護照」簽發系統正式就位，各成員國可以開始向國民發出「數碼綠色通行證」，下月1日就是復常通關「D-Day」，歐盟成員國民眾出示通行證二維碼，證明兩周前已完成疫苗接種，又或染疫康復有抗體，就可豁免檢疫隔離，在成員國之間往來。根據歐盟的計劃，「數碼綠色通行證」將適用於挪威、冰島及瑞士等非歐盟國家，當局正跟世衛等合作，希望通行證在歐洲以外地區得到認可。歐盟官員還表示，來自美國的已打針旅客，今夏有希望免檢疫入境歐盟國家。

全球疫苗供應緊缺，疫苗護照只限已打針者免檢疫出入境，最先受惠者一定是少數「夠針打」的國家及地區，若非存在中國這個異例，疫苗護照制度幾可肯定完全由歐美富國主導。在香港，有人質疑疫苗氣泡措施「歧視」不打針者，然而不考慮小撮因為疫苗過敏無法打針者，全港市民總算有平等打針機會；相比之下，疫苗護照變相將「缺針」窮國拒諸門外，肯定更不公平，無奈這就是國際政治現實。西方富國優先考慮自身利益，高高舉起的意識形態旗幟，隨時都可輕輕放下。不久前，美國政府還在高談意識形態，關注疫苗護照「剝奪部分人的自由和權利」，然而最近美國國土安全部長透露，華府正在認真考慮為出國旅行的美國人，推出疫苗護照。

當然，西方內部亦有很多明爭暗鬥，例如歐盟便以「變種病毒肆虐」為由，未跟英國磋商綠色通行證大計，英國首相約翰遜則表明，將趁本月主辦G7峰會，爭取七大工業國就疫苗護照達成協議。制訂疫苗護照國際規則，話語權一定是打針夠多的國家佔優，之前西方疫情太嚴重，過去半年打針者眾，高接種率有利歐美多國重開門戶，歐盟率先推出新冠護照系統，佔得先機，不過最近中國谷針步伐也極快。內地控疫卓有成效，惟外防輸入很難滴水不漏，最近廣州有小區出現本土感染，累計約40宗個案，正是例子，內地當局亦深明，唯有打針才能有序向外打開門戶。內地谷針快馬加鞭，試過單日超過2000萬人打針，過去一周接種速度，破盡美英歐盟開打以來的紀錄，現時全球一天接種疫苗總劑量，中國約佔一半，全國累計接種劑次已達6.4億。

世衛批准用科興疫苗

打針任揀勿猶豫

世衛正式批准緊急使用科興疫苗，是繼國藥疫苗之後，第二款獲世衛認可的中國疫苗。歐盟暫時未將中國疫苗納入新冠護照認證疫苗之列，惟正如《華爾街日報》所言，中國加快打針，有利國際旅遊業復蘇，東南亞很多國家相信都樂意接待已打針中國遊客。歐洲很多國家倚重旅遊業，遲遲不認證中國疫苗，等於搬石頭砸自己的腳。西方與中國較勁，疫苗護照國際規則，必有很多角力，不過當下香港最需要關心的問題，並非大國博弈情况，而是如何谷針，若不盡快推高疫苗接種率，就算其他地方落實疫苗護照有聲有色，香港也無緣參與。

香港要跟內地通關復常，疫情基本清零和疫苗接種率高，被視為兩大條件，有人質疑為何澳門毋須谷針也能跟內地正常通關，惟香港作為國際都會和金融中心，對外開放程度非澳門可比；澳門長期清零，亦跟香港疫情反反覆覆有異。時至今日，一些西方國家似已傾向認為，群體免疫目標遙不可及，遑論疫情清零，新冠肺炎某程度將成為風土病，靠疫苗將感染人數由高峰期減少九成已當成功，縱然一天仍有數千人甚或上萬人確診，只要醫療系統撐得住就無問題。倘若香港長遠要向這些國家開放門戶、方便港人到當地旅遊，必須先大幅提高疫苗接種率，為香港建立起全面保護屏障，否則不可能安全。

西方靠疫苗復常，內地也在全力谷針，為對外打開門戶鋪路，香港再不加快打針步伐，跟兩地通關復常都無門。這個暑假，港人是否有機會外遊，既要看本地疫情變化，亦要看疫苗接種情况，目前難言樂觀，然而機會永遠只會留給有準備的人，現在並非放棄時候。旅遊回港免檢疫，可以成為市民接種的重要誘因。除了爭取與內地通關，港府亦應積極留意歐洲疫苗護照落實情况，倘若進展理想，應爭取加入，另外，當局亦要及早謀劃相應配套，諸如安排抵港者檢驗抗體，完善把關。

■歡迎回應editorial@mingpao.com