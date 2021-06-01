社評：全城谷針軟硬兼施 扭轉不願打針風氣

打針率低「應感羞恥」

專家愛之深責之切

疫下很多地方「想打針無針打」，香港卻是「大把針無人打」，港大醫學院公共衛生學院講座教授林大慶表示，沒有為本港群體免疫貢獻的港人應感到羞恥，措辭嚴厲，未必中聽，然而換個角度看，這其實是愛之深、責之切。外圍疫情風高浪急，昨天本港又傳出有一宗源頭不明初步確診，說明防疫脆弱性，縱能短暫「清零」，稍一不慎隨時死灰復燃，未來出現第五波疫情機率很高，現在更應及早籌謀，全力谷針。

香港教育水平高，以往亦不像西方存在強烈反疫苗運動或思潮，當下打針率之低，折射香港社會的不正常。當局認為很多市民對打針有焦慮，都是因為對事件不掌握，又或來自新聞報道的誤會；有人則歸咎於政府宣傳策略有誤、解說不清不楚，現實情况也許是兩者兼而有之，無論如何，一些有關新冠疫苗的錯誤觀念和印象，諸如「打針引致死亡」、「三高人士不適宜接種疫苗」等，確已深入人心。新冠疫苗乃是新事物，公眾本來易有懷疑；本港首先開打的是科興疫苗，觸動一些人的神經，雖然專家一開始即強調，「針後亡」不等於有因果關係，然而很多人並無聽進耳裏，社交媒體上的資訊，不少都有潛台詞；到後來復必泰開打，同樣不乏「針後亡」、「針後不適」等個案，誤解曲解漸漸變成定見，形成「最好不打針」風氣。

上月中，政府開始定期羅列流產、急性中風、心肌梗塞死亡等數據，顯示打針者相關出事率，全部較同期沒打針者低，證明疫苗安全。有人質疑當局太遲公布數據，平情而論，同期數據比較，始終要累積一定時間，才有較大意義和說明性。翻查資料，早於4月中，疫苗科學委員會主席劉宇隆曾首度交代背景發生率數據，只是不幸很快淹沒於資訊洪流中。一言蔽之，「三高」人士「針後亡」，不是因為打針，而是因為「三高」控制不好可以致命。社交媒體圍爐取暖，網民選擇資訊吸收，要一下子扭轉部分人想法並不容易，惟正如港大專家何栢良指出，全港99%合資格打針者，其實都可以接種。當局不去谷針，才是不負責任。政府伙拍商界，誘之以利谷針是一個方法；當自願選擇、呼籲鼓勵起不了作用，適度的強制措施，亦是無可避免。

昨天政府宣布展開「全城起動快打疫苗」運動，爭取未來3個月將大幅提升打針率。政府帶頭讓公務員放疫苗假，呼籲私人機構仿效，乃是誘之以利的安排；以接種疫苗取代每兩周定期檢測，以及必要時限制未打針者不得進入食肆、宿舍、地盤、戲院等場所，強制味道較濃，爭議亦較大，有認為限制出入等同「懲罰」不打針者，有商戶不滿妨礙做生意，可是各方亦要明白，現在全球面對一場世紀抗疫戰，「戰時狀態」自由度一定不如正常，由最基本的戴口罩，到最嚴重的停擺封城，全都有強制成分。「戰疫」遠未結束，社會要可持續復常，就得接受一些限制。

台灣疫情嚴重，台北市長柯文哲最近便提出，所有第一線醫護及警消人員，全都要接種，「現在由不得你」。現在港府要求前線公務人員「打針代檢測」，不打針者需要付出時間甚至金錢等代價，難免有人不高興，可是仍算有得揀。第一代新冠疫苗非萬靈丹，打了針不代表不會感染或播毒，可是至少大多數專家認為風險較低，否則美國疾控中心也不會提倡已打針者可以免戴口罩，與之相比，「打針代檢測」已屬穩陣做法。

一刀切收緊人人受罪

限制非為懲罰不打針

不准未打針者進入食肆、學校和地盤，若是不附帶任何條件，又或在疫情基本保持清零下實施，一定不適合，可是如果本港真的出現第五波疫情，類似近期台灣般嚴重，出於短期應對，執行相關政策，亦無可厚非，總好過回到今年初二人限聚、晚上全面禁堂食的一刀切做法，若說引入新規限是「懲罰」不打針者，因為疫情失控一刀切停課停業禁堂食，也可看成是在「懲罰」有打針者。袁國勇、何栢良、林大慶等全都認同，社交限制只能針對已接種疫苗人士放寬，林大慶更表示，這是基於科學的公共衛生措施，並非歧視。政府需要做的是跟專家好好商量，就疫情惡化到什麼程度，方要採取這種嚴厲限制，定下相對清晰的參考指標，確保限制合理合度。

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