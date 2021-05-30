社評：中美貿談形勢不同 重開對話先禮後兵

對劉鶴與戴琪的通話，中方稱「雙方本着平等和相互尊重的態度，進行了坦誠、務實、建設性的交流。雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通」。美國貿易代表署則聲稱，「雙方討論了美中貿易關係的重要性。在坦率的交流中，戴琪說明美國拜登政府以勞工為中心的貿易政策，以及目前正在檢視美中貿易關係，戴琪也提出對中國有所關切的議題。」從「坦率」、「務實」、「交流」等字眼來看，劉戴兩人雖是各自表述，唯一共識是雙邊貿易「重要」，同意繼續溝通，惟對話氣氛平和。

中美雙邊貿易暢旺

兩國不願推倒重來

根據去年1月達成的中美首階段貿易協議，美中雙方應每半年會晤一次。今次劉戴通話，距離上一次中美經貿高官通話已過了9個月。對於中美首階段貿易協議，令人印象深刻的是，中方承諾兩年內增購2000億美元美國產品；美方維持對價值2500億美元的中國商品徵收的25%關稅。對於中方要求取消加徵的關稅，時任美國總統特朗普曾表示，要待簽訂第二階段協議，才會取消全部對華關稅。據透露，在中美為劉戴通話前的準備會議中，中方再次強調了關稅「復常」（rollback）的重要。

一年多來，中美貿易持續暢旺，去年雙邊貿易額較前年增長8.8%，今年首季更大增73.1%，其中中國出口增長74.7%，自美進口增長69.2%，與2018年首季中美貿易戰前的最高水平相較，進出口分別增長了11.7%和19.3%。按此趨勢，今年中美貿易額將超越2018年的6335.2億美元（中方數據），達到歷史最高水平。而3月份，美國對華出口達到172.9億美元，按年增長74.8%，超過中國對美出口的53.3%增幅。

因此，中美雙方雖然對首階段貿易協議都有不滿，但誰都不願推倒重來。拜登去年底贏得選舉後曾經表示，上任後不會立即取消特朗普對中國加徵的25%關稅，也不會取消美中第一階段貿易協議。戴琪在其任命聽證會上亦稱，中國需履行第一階段美中貿易協議承諾，美國高度關注這份協議的落實。中國商務部發言人高峰上周四更表示，「中美第一階段經貿協議有利於中國，有利於美國，有利於整個世界。雙方應共同努力，創造氛圍和條件，推動協議落實。」

在中美外交高層阿拉斯加對話不歡而散、就新疆香港等議題相互制裁、軍方高層對話受阻的背景下，兩國重開貿易對話也面臨不同的大環境。

談判聚焦金融產業

中方力拒輸入通脹

據穆迪（Moody's）及美國稅務基金會（Tax Foundation）的數據，美國對華加徵的關稅，九成以上實際由美國進口商承擔。既然關稅無收窄貿易逆差，亦未實現「製造業回歸」，拜登政府為何仍堅持延續此項「損人不利己」的前朝政策？按照戴琪的說法，關稅讓美方在談判中增加了「槓桿力」。有分析認為，中美貿談從來不限於貿易，未來談判重點將不再是逆差，而是針對中方的結構性改革，重點很可能聚焦於事關兩國宏觀經濟走向的金融和產業政策。

美國自去年3月以來，已先後「派錢」4萬億美元，3月消費物價指數（CPI）達到2.6％，4月份CPI為4.2％，為2008年金融海嘯以來之最，但為防股市大跌、影響就業，聯儲局堅持不加息，而是故伎重施，意欲輸出通脹。作為應對，中方一方面出手壓抑大宗商品和虛擬貨幣的炒作，另一方面放手讓人民幣匯率一路走高，就為抵禦美國的通脹輸入。這與金融海嘯期間中方推出4萬億元人民幣計劃，配合美國放水的作為，形成鮮明對照。

與08年時比較，中國在世界產業鏈中地位更加穩固，短期內難被取代。儘管人民幣升值，但出口訂單似未受影響，國家統計局數字顯示，年營業額2000萬元人民幣或以上企業的利潤，1至4月按年大增一倍多，長三角珠三角的外向型企業都開足馬力加班，以致電力告急。相對而言，美國手中可用的牌更少了，所以戴琪說，美中經貿關係「非常非常有挑戰性，需要我們全面關注」。因此，中美經貿對話的重啟，表面波瀾不興，實際上是雙方新一輪角力前的先禮後兵。

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