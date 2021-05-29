社評：齊心谷針無邊界 送樓抽獎夠吸引

疫苗猶豫攙雜政治

公關宣傳成效不彰

本港疫苗猶豫嚴重，官員表示已採購的疫苗「過剩機會明顯」，有可能影響日後疫苗商供貨意向。過去數月，政府千方百計「谷針」，不能說沒有盡力，然而成效不彰亦是事實，有人批評政府宣傳疫苗欠新意、「疫苗氣泡」操作複雜難執行、未有盡早交代背景數據釋除「打針副作用」疑慮。這些說法，無疑有一定道理，可是政府「谷針」事倍功半，深層原因各方心裏有數。

疫苗猶豫是全球普遍現象，惟明顯有程度之分，香港情况嚴重，與其說是認知問題，其實是政治問題。社會存在抵制政府情緒，即使所有專家一面倒強調疫苗安全，呼籲市民打針，部分人仍然覺得打針「危險」，甚至質疑專家只是幫政府說話。每有「針後亡」一類事故，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會一般都有很快出來解說，部分人的反應卻是委員會「有否查清楚」；疫苗氣泡就婚宴場地打針作出規限，有準新人卻說寧可不辦，以免「紅事變白事」，云云。專家聽到這些說話，相信只能嘆句無奈。

香港資訊發達，教育水平也高，世界各地打針抗疫進展，大多數市民都很清楚，專家作出那麼多呼籲，依然不得要領，反映單靠說之以理，無法克服本港疫苗猶豫。有人主張政府高官「不應再呼籲打針」，最好是針對不同群體，找合適人選呼籲，例如找明星偶像號召年輕人打針。香港社會撕裂，就連娛樂圈亦分黃分藍，縱是天王巨星，一旦被歸類屬某一派，隨時遭另一派支持者杯葛。兩年多前劉德華為支持填海廣告當旁白，惹來口誅筆伐，以現時社會氛圍，明星偶像站出來幫政府「谷針」，相信要有更大勇氣。一個政府不管是否受擁戴，都要負起應有責任，官員不再呼籲打針，倘若接種率依然低下，又是誰之過？

本港疫苗猶豫滲入太多政治因素，疫苗氣泡政策，以放寬社交限制鼓勵市民打針，雖說是「製造誘因」，惟不打針者確要承受代價，這類強制措施很難去得太盡。物質利誘「谷針」，說出來不夠大氣，卻不失為一個方法。免費打針本身已是福利，加上連場選舉將至，由政府直接派錢谷針必惹閒話，並不適合，不過政府伙拍商界和大機構，提供各類優惠谷針，是正確方向。目前已有個別大機構容許員工放打針假，立法規定僱員可放有薪疫苗假是一個選擇；就算政府認為中小企人手緊絀，不宜立法強制，至少亦應積極鼓勵全港企業這樣做。

伙拍商界提供誘因

抽獎送樓夠話題性

近期，商界和一些大機構都在構思「谷針」獎賞計劃，日前機管局便宣布將以抽獎方式，向打針市民及機場員工送出6萬張機票，是大手筆的方案，惟香港未知何時對外通關，送機票感覺較為遙遠。無論如何，「谷針」有利香港復常，對商界也有好處，愈多企業和機構幫手提供誘因，一定是好事，然而各師各法分散行動，缺乏話題重拳，難免影響谷針聲勢和效果，政府應該扮演牽頭協調角色，單是呼籲商界自行想辦法鼓勵市民打針，未免太過被動。

「谷針」誘之以利，人人有賞可以皆大歡喜，可是攤分得太薄，流於小恩小惠，吸引力未必足夠。美國俄亥俄州推出為期5周的大抽獎，每星期抽出一名已打針成年人，送出100萬美元，已打針年輕人亦有機會獲得大學獎學金，當局形容計劃立竿見影，接種疫苗人數上升四成半，年輕人升幅尤其明顯。這項計劃成功之處，除了獎品吸引，還因為它夠針對性，以獎學金吸引打針意欲較低的年輕人。對港人來說，若要搞類似的「谷針」大抽獎，最夠話題性和吸引力的獎品，非私樓莫屬。

香港樓價高企，未因最近多了人移民而下跌，上月私樓指數升至一年半新高，對很多年輕人來說，買樓上車是遙不及可的事情。港人鍾情置業，「谷針」抽獎送私樓，即使是上車盤細單位，吸引力也毋庸置疑。昨日發展商所捐出抽獎單位，面積449方呎，市值超過1000萬元，即時迴響甚大，成為市民、坊間話題，這是積極正面發展，設若抽獎單位不止一個，有理由相信效果會更好。香港各大發展商老闆都是富甲一方，平日不時參與公益慈善活動，各自拿出樓盤單位抽獎，不過九牛一毛，何樂而不為。政府應該居中斡旋，玉成好事，若能跟其他機構送機票、送餐券等優惠結合，集腋成裘，說不定能有意想不到的效果。

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