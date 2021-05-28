社評：「回港易」烏龍不可再 官員應即掛職內地

國家衛健委對於出現疫情的地區，即時公布各級風險地區的具體資料，處於風險地區內的居民實施限制進出及檢疫，全國其他地區因應有關公告，採取必要的防疫措施，比如對於來自風險地區的人要求檢測和實施隔離等等。有關公告十分精準，比如全國現存中風險地區24個，這次荔灣區出現疫情的有兩個，分別是龍津街錦龍匯鑫閣，以及昨天新增的是鶴園小區東片。這是荔灣區眾多小區的其中兩個，荔灣是廣州市11個區的其中一個，廣州市是廣東省21個市的其中一個。

廣州市荔灣區其中一個小區出現疫情，特區政府將居住在整個廣東省的香港居民剔除在「回港易」的範圍之外，嚴格來說，不是烏龍，是其對深圳河以北的960萬平方公里一無所知，這跟內地疫情嚴峻之時，一些農村在村口架起鐵馬，禁止所有人進出的野蠻行為不相伯仲，起碼是春節期間某些農村要求外來人員集中隔離14天的層層加碼手段類似，實質上是不準確執行中央制定的政策。

內地各省健康碼紅綠政策

香港官員無知也無從執行

特區政府誤將荔灣區一小區擴大為整個廣東省，其實並非首創，在遼寧省和安徽省個別地區出現疫情（目前仍然有22個中風險地區），就禁止這兩個省份的港人使用「回港易」，只不過這種錯誤做法沒有被識破，原因是沒有港人從這兩個省份回港，所以荔灣區出現兩宗病例就禁止整個廣東省的港人用「回港易」，是既定政策。不少國家或地區政府都會犯錯，問題是將局部小區的疫情擴大到整個省份的錯誤，竟然整個特區政府沒有人發現，中聯辦官員沒有發現，國家衛健委也沒有發現。

特區政府內部沒有聚焦討論過，如何執行國家衛健委公布風險地區名單的問題，寬容一點看，也不能怪特區政府，因為他們根本不清楚內地各級政府是如何執行的。內地各省都有健康碼，準確記錄每一個人的行蹤軌迹，只要在風險地區逗留一定時間，健康碼馬上變紅，持有人到過什麼地方都有紀錄，無所遁形；反之，即使到過風險地區周邊的地方，諸如這次荔灣區風險地區以外的街區，健康碼都會維持綠色，出入其他地方不會遇到麻煩。另有行程碼會記錄持有人在過去14天到過什麼省市。

香港沒有這樣精準的行程軌迹記錄系統，是否使用「安心出行」也有自由，特區官員自然不知曉可以按內地一套的執行方法。在「回港易」沒有擴展到廣東以外省份前，不少來自其他省份的港人，只要提前到廣東登記一個健康碼，在過關時出示一下，也可以「瞞天過關」，現在各入境口岸負責檢查的人員，所依據的查驗指示，也可能存在漏洞。

香港深圳衛生部門不往來

打破隔閡應派員互相掛職

內地不同地區出現本土病例並不出奇，而且周邊國家疫情嚴峻，輸入個案出現21天也檢測不出病毒的大有可能，甚至流入社區爆發的也不能百分百杜絕，目前香港有人提議要檢討「回港易」安排，防止從內地來港人員帶病毒回港。在內地只有零星個案的情况下，這種建議無疑是「斬腳趾避沙蟲」，帶來必然的後果是將通關大門上鎖。

防疫如戰場，主動出擊是最佳的防禦，結合執行衛健委風險地區政策，以及加強溝通以盡快通過，不如立即派出衛生部門官員，分兵兩路，一個去廣東省衛健委，一個去國家衛健委，常駐部門一段時間，實地直接了解內地制定政策的過程，以及執行政策的措施，同時可以交流香港與內地的防疫政策，隨時溝通，即時通報，當可起到加強協調和避免誤會相得益彰的效果。特首林鄭月娥日前宣布，將會與廣東省政府簽訂協議，互換公務員到對方部門掛職，何不坐言起行，在衛生防疫部門率先實施。

香港目前已經實現好幾天的清零，但又發生幾宗港人到內地被檢測出陽性的個案，而廣東近日出現本土病例，疫情反覆一時難以逆料。兩地政府過去在處理疫情方面，幾乎沒有合作可言，深圳口岸對入境港人實施多少天集中隔離外加多少天居家隔離的措施，經常有變化，但從來沒有正式向香港媒體公布，更加沒有通過特區政府向香港市民公告，這種做法，必須盡快改善。通關是香港的頭等大事，相信兩地都在朝着通關的目標努力，兩地政府的努力，不能因為誤會而產生芥蒂，更不能因為誤會而阻延通關，特區政府如何採取主動打破隔閡，應該對萬千希望盡快通關的市民有所交代。

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