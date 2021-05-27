社評：加密貨幣監管從嚴 莫待出事才來後悔

加密貨幣波動劇烈

多國紛倡加強監管

加密貨幣出現，跟2008年金融海嘯息息相關。歐美央行量化寬鬆應付金融危機，變相狂印銀紙，情况叫人側目。翌年比特幣上線，借助區塊鏈技術，成為全球首款「去中心化」的加密貨幣，它所標榜的特色，正是毋須中央機構管理，發行量有限度，不似政府印鈔般為所欲為。近年加密貨幣有若雨後春筍，國際投資界熱捧，上至超級富豪，下至一般散戶，紛紛入市吸納。去年疫情爆發，歐美量寬印鈔變本加厲，熱錢氾濫追逐高回報，加密貨幣漲勢更急。去年初，比特幣價格大約徘徊在一枚4000美元左右，及至上月中旬，比特幣價值竟然升見6.3萬美元；之前獲美國特斯拉行政總裁馬斯克吹捧的狗狗幣，更曾暴升百倍。

加密貨幣炒風熾熱，然而升得急時跌得也快。過去一個月，比特幣價格一度暴挫逾半，不少投資者損失慘重。最近中美先後表示要加強規管加密貨幣，人民銀行下令內地金融及支付機構，不得接受加密貨幣作為支付結算工具，亦不能提供與之相關的產品服務；美國財政部則宣布，但凡涉及過萬美元的加密貨幣交易，均須向美國國稅局報備，以防有人利用加密貨幣避稅或從事不法活動。一時間，加密貨幣市場風聲鶴唳，香港作為國際金融中心，如何監管虛擬資產，同樣備受關注。今年初，港府就規管虛擬資產交易平台等問題公開諮詢，大方向是引入發牌制度，堵塞目前未能規管買賣虛擬貨幣的灰色地帶。當局強調要在虛擬資產市場發展及監管取得平衡，減低投資者風險，有業界人士則擔心當局管得太死，不利本港金融科技發展。

加密貨幣方便數碼平台交易，沒有區域限制，有助提升交易效率，近年多國積極研究發展官方數碼貨幣，着眼的也是這些優點，不過民間加密貨幣的匿名及不可追蹤特性，某程度是雙刃劍，既是優勢，亦是缺點。提倡者認為，外界對加密貨幣有很多誤解和負面形象，不清楚其應用方法，看不到其發展潛力和價值，然而必須承認的是，加密貨幣對小撮不法之徒而言，確是非常便利的洗錢工具，早前美國最大成品油管道營運商「殖民管道」遭黑客攻擊勒索，被迫支付500萬美元，黑客便指名以加密貨幣支付贖金。金融科技日新月異，比特幣等加密貨幣長遠發展難料，惟平情而論，現階段加密貨幣確實更似一種超高風險的投機工具，多於實際支付結算工具，政府規管應該先聚焦眼前現象，不能空談前景潛力。

風險太高散戶不宜

港府修例寧緊莫鬆

比特幣沒有內在價值，群體認同及其稀有性，是支持它作為支付結算工具的主要基礎，有人認為其本質類近黃金，然而論認受性和歷史，兩者實在無法相提並論。放眼世界，各國政府基本上都只是將比特幣等視為虛擬商品或投資產品，無一承認它們具有貨幣屬性，美國聯儲局主席鮑威爾便指加密貨幣「沒有真正用作支付」，而是「真正的投機工具」。近月比特幣、狗狗幣等價格大起大跌，除了因為多國提出規管，明顯亦與超級富豪言論朝三暮四有關。美國電動車生產商特斯拉早前大手購入比特幣，行政總裁馬斯克一時大力唱好，宣布顧客可以比特幣購車，未幾又反口；一時暗示特斯拉沽清比特幣持倉，一時又澄清並無此事，現實效果是比特幣不斷被舞高弄低，美國著名經濟學家、「末日博士」魯比尼直指馬斯克一些推文，形同市場操縱行為。凡此種種都顯示，加密貨幣交易有必要從嚴監管。

加密貨幣炒風熾烈，歐洲央行一份報告警告，比特幣可能成為本世紀最大泡沫，魯比尼和諾貝爾經濟學獎得主克魯曼甚至質疑，現時加密貨幣炒作情况，儼如「龐茲騙局」。不管這些論述是否正確，可以肯定是加密貨幣作為一項投資產品，風險極高，絕不適合散戶，英倫銀行行長最近便直言不諱，那些投資加密貨幣的人，應該隨時做好輸光所有錢的準備。港府打算建立虛擬資產服務提供者發牌制度，持牌交易所只可向擁有800萬元流動資產的專業投資者提供服務，變相阻止一般散戶沾手，做法合理，若有需要，還可再收緊一些。當局草擬相關監管法例，必須審慎為先，穩紮穩打，發展加密貨幣交易市場，短期步伐寧可慢一些，好過急於求成、出了大事才後悔。

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