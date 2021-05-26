社評：齊心協力谷針 爭取香港共贏

疫苗接種滿3月

「不知大家等什麼」

2月26日，港府正式開始為市民接種新冠疫苗，標誌香港抗疫進入新階段。3個月匆匆過去，迄今全港有超過127萬人接種過新冠疫苗，相當於人口的19.5%，已完成兩劑接種者合計約有92萬，然而與區內一些城市比較，本港疫苗接種步伐仍然明顯滯後。新加坡尚未開放「全民打針」，接種率已有兩成多；若拿內地四大一線城市「北上廣深」跟香港比較，接種率更是差天共地。北京市接種率約有七成半，上海亦有五成，廣州深圳稍稍落後，接種率也有四成。

上月中，政府公布「疫苗氣泡」抗疫策略，以接種疫苗作為日後逐步放寬各類社交距離措施的基礎，在社會引起不少爭議，有人從意識形態角度，批評疫苗氣泡「剝奪」不打針者的權利，亦有人質疑措施無助鼓勵打針。數字不騙人，上月26日，本港累計接種首劑疫苗人數約為86萬，接種率約為13%，回看過去一個月進度，政府出盡九牛二虎之力，基本上也只是保持了原先的接種速度，倘若政府沒有出招，說不定接種步伐還會顯著放緩。衛生防護中心傳染病處主任張竹君日前提到，過去一年多推出那麼多的社交距離措施，目的之一是拖慢疫情等待疫苗，現在疫苗到手，「不知大家還在等什麼」，感慨之情，可謂溢於言表。

放眼世界，只有小撮國家及地區有充裕疫苗在手，數以十億計的窮國民眾無針可打，看在他們眼裏，可以為「谷針」煩惱，根本是不可企及的奢侈品。過去兩年本港政治形勢有若鐘擺，反政府情緒在社會從未消退，而是以不同形式呈現，即使一些符合社會共同利益的控疫舉措，亦被加上負面標籤，「谷針」正是一例，然而抵制「谷針」，於己於人都無好處。疫情折騰香港已久，社會上下需要調整心態，重新認識共同利益所在，以正面角度看待「谷針」，齊心協力加快疫苗接種，爭取共贏。

各地政府「谷針」方法林林總總，卻又萬變不離其宗，一是透過公共政策，給予接種者一些權利，二是要不打針者付出一些代價，這兩者有時是一枚銅幣的兩面，有時也可以是截然獨立的操作。至於第三類則是透過物質誘因，諸如派錢派禮品等鼓勵打針，提供者可以是政府，亦可以是私人機構。以色列的「谷針」方法，以第一類為主，美國則傾向第三類，然而必須指出的是，這3類操作並非互相排斥，而是可以同時並進。在美國，一些商業機構正伙拍地方政府，為打針者提供免費甜甜圈、雪糕等優惠；在香港，最近一些商界人士亦提出以物質誘因，鼓勵打針，贈送餐券戲票、提供酒店住宿及購物優惠等主意層出不窮。有人更建議港府參考外國做法，舉辦百萬元現金大抽獎「谷針」。

軟硬兼施谷打針

政府可伙拍商界

商家為打針者提供各式優惠，會否帶有谷生意成分，要視乎具體細節，現階段無法斷言，不宜一概而論，不過話說回來，就算商家有這些考慮，其實亦不足為奇，關鍵是相關誘因設計能否帶來共贏，既能鼓勵市民打針、幫香港形成疫苗保護屏障，同時又能讓商家多做生意，只要符合社會共同利益，就值得鼓勵。行政長官表示，政府提出的誘因在於政策，經濟誘因由私人機構或僱主提出比較好。平情而論，政府免費提供疫苗，某程度已是一種福利，派錢鼓勵打針，需要深思熟慮，以現時社會氣氛，由政府直接提供物質誘因，容易惹來更多爭議，被指「小恩小惠」事小，倘若扯上選舉，更有可能招來反效果，可是商界既然願意出力，當局大可考慮以間接方式，從旁提供鼓勵和協助，而非袖手旁觀。

除了將放寬社交距離措施與疫苗掛鈎，政府亦在考慮以打針換取豁免定期強檢，作為「谷針」方法，相關措施將適用於前線公務員，以及一些高風險職業，醫管局和多間大學，亦打算採用相似措施，分別鼓勵前線人員及大學宿生接種疫苗。可以想像，有關建議即時惹來「脅迫」打針、剝奪不打針者權利等批評。然而大學宿舍人際關係緊密，共用設施容易傳播病毒，乃是不爭事實；醫院是爆疫高危地點，前線人員照顧病人，打了針至少可以保護自己。當局不應強制身體狀况不宜打針的人接種疫苗，只要不違這一原則，當局適度軟硬兼施鼓勵打針，某程度亦是迫不得已。

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