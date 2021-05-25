社評：「回港易」熔斷莫名其妙 精準抗疫須說到做到

一宗病例停粵「回港易」

港府「中風險」定義隨意

去年初夏以來，內地疫情緩和，同年11月，港府實施「回港易」計劃，身處廣東省及澳門的港人，符合核酸檢測陰性等條件，可以豁免檢疫回港。上月底，港府更將「回港易」擴大至內地其他省市。「回港易」屬於港方單向措施，實施首5個月，超過10萬人次返港。上周六，港府以廣州市荔灣區發現一宗確診病例為由，一度叫停廣東省「回港易」，不少在粵港人一時間頗為徬徨，港府數小時後修正說法，澄清廣東省並非「中風險」地區，回港易安排維持不變。港府處理事件混亂，背後反映當局行事官僚因循，決策未有深思熟慮，與內地欠缺協調。

武漢去年封城抗疫有成，惟民生代價亦高，鑑於疫情全球大流行，外防輸入再嚴，亦很難滴水不漏，內地逐步發展出一套精準控疫機制，毋須大規模封城，仍能高效應付輸入個案可能引起的社區零星爆發，保持疫情「基本清零」。

內地將疫情分為高中低3個風險類別，凡屬高、中風險者，均須嚴格執行隔離檢疫，目前全國沒有地方屬高風險地區，中風險地區則有23個，遼寧省佔15個，安徽省有7個，廣東省1個，然而必須指出的是，現在內地評估中風險地區，早已細分至以街區、商場甚至樓宇為單位，而非以整個市甚至全省為單位。今次廣州市荔灣區發現確診個案，當局僅是將荔灣一個街區列為中風險地區，由於涉事七旬患者到過6間食肆，當局已火速追蹤並隔離密切接觸者，同時向小區內萬計人士採樣檢測，暫時未見社區傳播迹象。廣東省人口超過1億，廣州市常住人口逾1500萬，荔灣人口佔當中十五分之一，港府因為當地一個街區出現一宗病例，就將整個廣東省視為中風險地區，叫停全省「回港易」安排，明顯不合比例。

「回港易」風波，由周六下午叫停到晚上政府更正，為時6小時，其間全國政協副主席、前特首梁振英曾在社交媒體提出質疑，外界對於港府「午令晚改」，有很多揣測，然而防疫措施是否恰當，毋須扯上政治，不合理就是不合理。近月印度疫情大爆發，上月初，一班印度抵港客機多達三分之一乘客確診，當局過了兩個多星期才宣布按熔斷機制，叫停印度來港航班；星港旅遊氣泡計劃，決定是否煞停的一個重要指標，是兩地不明源頭本地個案，7天平均是否多於5宗。內地疫情比星洲輕微得多，跟印度情况更是差天共地，「回港易」熔斷門檻，竟比航班熔斷及煞停旅遊氣泡機制嚴厲得多，實在令人不明所以。

熔斷機制合理合度

過猶不及必須避免

去年底，港府亦提出要「精準抗疫」，防疫措施避免一刀切，盼可減少民生經濟影響，可是在「回港易」熔斷問題上，看不到當局按這一原則處理。放眼內地，上海市衛健委等地的做法，都只是要求曾經在各省市個別中風險小區逗留過的人，接受14天隔離，反觀香港，由早前安徽省及遼寧省各有數宗本土個案，到今次廣州荔灣龍津街區的處理，當局都是條件反射式處理，一刀切將全省列入中風險地區。昨晚港府修正做法，改以爆疫小區作為熔斷單位，與內地看齊，在香港觸動了一些政治神經，不過「回港易」安排，本來就是以內地高中低風險3級分類為憑據，為何港府之前要將中風險定義的範圍，由爆疫小區擴大至全省？背後究竟有何科學理據？當局從未有向外解釋。外界一直追問，港府公布暫停廣東省「回港易」前，曾否與廣東當局溝通，政府官員至今含糊其辭，未置可否。

叫停廣東省「回港易」，雖由衛生防護中心周六率先公布，然而食衛局、政制與內地事務局等事前理應知情，決策未有深思熟慮，明顯不是某一部門的問題，港府實有必要賽後檢討，如果問題在於不了解內地措施，當局應該跟內地加強溝通協調；如果當局之前只是因為行政方便，認為以省為熔斷單位，較一個港府不認識的小區容易安排，處事未免太過官僚馬虎。多國都在加快接種疫苗，可見將來，香港有機會與更多地方有序恢復人員來往，當局必須制訂一套更合理的熔斷機制，以免再出現應該熔斷卻遲遲沒作為、毋須熔斷卻又反應過大的情况。

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