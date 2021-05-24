社評：凍結中歐投資協定 象徵意義大於實質

華失面子歐失裏子

凍結協定歐損失大

歷經7年35輪談判，中歐領導人去年12月30日共同宣布如期完成CAI談判，協定原本計劃今年底前簽署。歐盟批准協定要過兩道關：27個成員國以及歐洲議會的同意。就在3月歐洲議會審議前夕，因歐盟追隨美英加等國，就新疆問題制裁中方機構，中方隨即反制，宣布制裁10名歐洲人和4個歐洲實體，其中包括歐洲議會人權分委會和5名歐洲議會議員，歐洲議會臨時取消審議CAI，並提出中方撤銷對歐洲議員的制裁，是重啟審議的先決條件。積極促成CAI的是歐盟委員會，在4月28日歐洲議會的專題辯論中，發言的議員在譴責北京之餘，亦將矛頭對準歐盟委員會官員，指他們發展與中國的商業關係，是以犧牲人權為代價。受此壓力，歐盟委員會5月初已經宣布，暫停推動CAI審議流程。CAI將被凍結的命運，那時已經呼之欲出了。

中方對此的回應一直是輕描淡寫，稱協定並非一方對另一方的恩賜，而是互惠互利的。事實上，CAI對中歐雙方的價值是不一樣的。北京更看重其地緣政治價值，當初，預料到拜登新政府上台後，會重新加強與歐洲的大西洋伙伴關係，北京想利用CAI搶先在經濟上與歐盟綁定，因此不惜重大讓步來結束談判；歐盟看重的則是其經濟意義，CAI確定的平等市場准入資格、勞工保障條件等規則條款，都是北京過去從未鬆口的，單純看讓步的性質，中國的妥協更大。歐盟在談判最後階段下決心，也是看到中美首階段貿易談判取得進展，擔心在中國市場輸給美國。因此，CAI延宕，對北京來說，只能說當初的地緣政治策略失算，則該協定也就失去價值。對歐盟則意味失去中國市場的巨大商機，實質損失更大。因此，歐洲議會也好，歐盟委員會也好，對CAI的說法都是「凍結」、「擱置」，迄今未用永久終止或廢除一類的字眼，似留有餘地。

在歐洲議會的動議中，攙雜了一些不切實際的情緒化宣泄內容，如要求利用CAI的辯論作「槓桿工具」，「改善中國的人權保護和對公民社會的支持」。在北京看來，這些要求都是「要脅」，在主權問題上，中方從來是算政治帳而不算經濟帳的。歐盟其實也明白，要解決新疆問題，以取消協定作威脅是做不到的，北京不會在這種壓力下讓步。早在3月16日，中國駐歐盟使團團長張明就警告過，投資協定不是解決中歐所有分歧的「籃子」，更不是施壓工具，不應將經貿問題政治化、擴大化。

客觀而言，CAI對德法意等歐盟大國利多，其他小國未必能從中得到多大好處。在美國因素的介入下，即使沒有歐洲議會作梗，波羅的海三國和捷克等與中國芥蒂較深的歐盟國家，很可能也不會批准CAI，可以說，在目前的中歐關係大氣候下，今年要歐盟批准投資協定，困難很大。

美對歐影響力仍大

北京對外不再啞忍

與北溪2輸油氣管道項目之於歐俄關係一樣，CAI也是中歐關係的一個象徵符號，美國必欲除之而後快。新疆問題就是美國協調美歐對華統一陣線的工具，而歐盟加入美英加陣營，發起對華制裁，一是堅守所謂民主人權的價值觀；二是可能未料到會激起北京如此大反彈，中方的反制裁，大出歐方意料之外。這一方面反映美國對歐洲的影響力仍大，另一方面反映北京對外界的打壓已不再忍氣吞聲。

據最新數據，2020年中歐雙邊貿易額達5860億歐元，在歐盟前十大貨物貿易伙伴中，對華貿易是唯一實現雙向增長的。中國也首次超越美國，成為歐盟最大貿易伙伴，歐盟則是中國的第二大貿易伙伴。有沒有CAI，中歐之間的生意都會照做，但一個共同的歐洲更有利於同中國打交道。

美歐人權立場的一致，並不代表在所有對華議題上都一條心。德國總理默克爾就始終力挺CAI，稱協定依然是「非常重要的承諾」，在處理對華關係時，不但要考慮人權和法治，也要考慮良好的經濟合作和開放市場。在CAI擱置的背景下，默克爾與法國總統馬克龍仍與中國國家主席習近平舉行氣候峰會；意大利與歐盟主辦的全球健康峰會，亦邀習近平出席致辭。這說明CAI的凍結並未全面「冰封」中歐關係，未來中國與法德意等國乃至與歐盟的關係，仍有改善的空間。

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