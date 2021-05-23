社評：世界禾下乘涼夢 國士無雙話袁老

袁隆平來自富足的家庭，曾祖父以降從商從政，已經脫離了農田。1930年出生的袁隆平，童年看到因戰亂造成的滿目瘡痍，也許是為蒼生太平的原因，他上大學的時候沒有按照父親的意願而選擇了攻讀農業，畢業後到湖南一個窮鄉僻壤的農業科技學校當老師。

一天四下田間看水稻

創世界紀錄還求突破

為農村培養懂得科技的學生，讓掌握知識的農民能夠提高生產，袁隆平已經盡到一個老師的責任，但他並不滿足於此，他搞科研並且深入田間去觀察發現如何以新的育種方法提高產量，當他提出一個顛覆傳統看法的觀點，大科學家都覺得不可能，袁隆平卻鍥而不捨的去深入研究，終於發明了利用野生稻和栽培稻雜交創製出一種新的育種，成為雜交水稻。

科學家從實驗室找到了新的品種和培育方法，只是造福世人的第一步，還要經過反覆試驗，不斷改良才能成功。袁隆平每天走到田間地頭觀察試驗品生長的每一個細節，一天四次下田，無論風雨，從不間斷，近乎是一種宗教儀式般的虔誠，晚上還要細看天氣預報，計劃第二天要觀察的選項。

雜交水稻獲得成功，畝產量提高到700公斤、800公斤，本來已經是中國人幾千年來種水稻的重大突破，但袁隆平還要繼續「斤斤計較」，一是要繼續提高產量到900公斤甚至1000公斤，而且要推廣到南方各個省份，讓新的品種能夠適應不同地方的土壤和氣候環境，他帶領團隊走遍湖南、廣東、海南、廣西等等地方去推廣。

2013年，雜交水稻的畝產量已經達到988公斤，創下世界紀錄，袁隆平又給自己定下新的目標，要雙季度也創紀錄，並且開始着手研究在海邊田間試種雜交水稻，他想到的不但是國家沿海地區可以擴大種植面積，還有世界其他有需要的地方。

袁隆平到過菲律賓、越南、印尼這些傳統水稻產量大國去推廣他的雜交水稻，也曾在國內開班給非洲國家農技學員上課，所發表的學術論文也獲得世界農業專家推崇。採用雜交水稻提高產量，不但造福國人，還讓很多國家受惠。

這些成就，為袁隆平帶來各種崇高的獎項，國家的科學技術特等獎、聯合國的金質獎章以及多個國家授予的農科獎項，不一而足。本來，這些國內、國際的光環，可以為科學家帶來巨額的財富，但袁隆平心中財富的觀念並非世俗的定義，令人留下深刻印象的電視訪問片段是，袁隆平說，你們沒經歷過餓死人的饑荒；還有網上流傳的視頻，記錄袁隆平到超市逛了一圈，看到稻米的價格（不高）後，滿意地離開。他所指的餓死人場面，包括戰亂以及自然災害帶來大規模的饑荒，從上世紀三十年代到六十年代反覆出現過。

領共和國勳章下田間

胸懷全球雜交水稻夢

袁隆平多少年來說的兩個夢想，一直沒有變過，他說，我夢見水稻長得有高粱那麼高，穗子像掃把那麼長，顆粒像花生這麼大，而我和助手坐在稻穗下面乘涼。這就是他的「禾下乘涼夢」，夢想都是帶詩意的，然而，這些華麗辭藻所描繪的「不現實」情景，並非政治家鼓動人心的口號，也不是大躍進運動中弄虛作假的數據，而是科學家累積實驗成果搭建出來的「禾稻林蔭」，當我們在「禾下乘涼」時，不要忘記像袁隆平這樣的科學家為我們作出的貢獻。

袁隆平的「雜交水稻覆蓋全球夢」也非比尋常，但科技成果的應用，並非科學家可以決定的，世界很多國家還在戰亂當中，「禾黍不獲君何食，願為忠臣安可得」，科學家需要一個安定的環境才能有用武之地，雜交水稻全球夢的和平環境，並非科學家可以掌控，袁隆平可貴之處，是心中懷抱的不止是一家一國，也不止於口中念叨世界和平，而是身體力行推廣，科學家的大義，也反映中國人心中胸懷的天下，是寬廣大度的。

袁隆平獲得最高的獎項是共和國勳章，這是建國70年頒授的大獎，授勳禮上，袁隆平回答國家主席習近平說，現在雜交水稻畝產紀錄已經達到1200公斤，還要繼續提高。第二天，他又回到田間地頭看水稻。勳章當然彌足珍貴，對於袁隆平，雜交水稻才是他的牽掛。

在和平年代，人們不需要英雄，需要的是心中充滿夢想，孜孜不倦工作，不斷追求創新，從不言棄的精神和胸懷國家與國際的大志，袁隆平在這些方面，都給國人樹立了良好的典範，祝願袁隆平先生一路走好。

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