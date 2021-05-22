社評：抗疫到緊要關頭 谷針應全力以赴

政府大學政黨私企

紛推鼓勵打針措施

昨日，科技大學向師生發信，鼓勵所有學生、職員及在校承辦商，在新學期前接種疫苗，若因健康理由而未能接種，須定期檢測，理大也有類似要求。港大和嶺南大學亦決定，要求新學年所有入住宿舍的學生接種疫苗。較早前，中文大學亦提出相同要求。經民聯立法會議員林健鋒昨日透露，正推動工商界向已接種疫苗的市民提供優惠計劃，包括免費機票、酒店住宿、自助餐、主題樂園入場券等，稱業界反應非常正面。計劃中，各大商場、零售和飲食業界可向打針的市民提供具吸引力的折扣，娛樂界及港鐵分別可送出電影戲票及儲值票。有私人公司向自願打針的員工，獎勵現金及假期等。

另一方面，當局研究將適合接種「復必泰」疫苗的年齡降至12歲。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆建議，疫苗接種率達到七至八成的學校可全面恢復面授課堂，甚至毋須戴口罩。亦可由外展隊到校接種，增加學校和學生打針的積極性。

香港的新冠疫苗接種計劃由2月底開始，港府採購了最少1500萬劑疫苗，數量足夠全港750萬人口使用，而且有德國BioNTech與美國輝瑞製藥聯合研製的「復必泰」和國產的「科興」兩款疫苗，供市民選擇。環顧全球，貧富國家間疫苗獲取的落差極大，根據科學期刊《自然》（Nature）的數字，在英國，67%人口已經接種第一針；在低收入國家，只有不到1%人口接種新冠疫苗，在每日確診個案高踞世界首位的印度，這個數據僅2%。身在福中的香港人，應該知福惜福。

不過，香港疫苗接種進度迄今慢如蝸牛，截至昨日，打了一針的人數僅122萬多，佔總人口的18.7%；打了兩針的85萬多人，佔13%，平均每日打針人數2.7萬計，其中打第二針者約1.4萬。按照75%人口接種第二針才可達群體免疫的標準計算，香港要達到此目標，至少還需一年；即使按60%人口的最低標準計算，也遠需9個多月才能達標。

不少市民對打新冠疫苗仍然存有懷疑態度，其中大部分人主要擔心副作用和疫苗保護力不足。同時，弔詭的是，香港疫情轉趨緩和，社區感染受控，反而令市民對打疫苗不感迫切。如此一來，不單止達至群體免疫的目標遙遙無期，還有疫苗過期的問題，以BioNTech疫苗為例，儲存期限僅3至4個月，當局稱首批疫苗將於9月過期，屆時或要棄置。看在那些在疫情爆發下，求一劑疫苗而不可得的窮國人民眼中，這無異於一種「折墮」。

民眾疑慮有待澄清

全球抗疫進新階段

話雖如此，市民對打針的顧慮不是完全沒有道理的。所以，政府及社會各界在扭盡六壬提供「誘因」的同時，政府也需要針對各種疑慮做好解說工作。例如，對於疫苗接種以來的針後亡個案，應該加快死因調查的進度，公開透明之餘，也應該及時向全社會詳細說明與疫苗接種之間的關係，而不應含混應對，以避免謠言造成的各種恐慌情緒蔓延。世界衛生組織（WHO）近日表示，對國產「科興」疫苗的評估已經進入最後階段。一旦「科興」通過評估，被列入世衛緊急使用清單，亦可釋除部分市民對國產疫苗的疑慮。

全球抗疫進入了新的階段，接種疫苗對抗疫情迫在眉睫。世界各地只要有條件的地方，都在全力「谷針」。美國總統拜登訂立目標，希望7月4日前有七成美國人接種新冠疫苗。為鼓勵民眾接種新冠疫苗，政府出盡法寶，有的州更推出每周一次的百萬美元大抽獎，鼓勵民眾接種疫苗。在疫情告急的台北市，市長柯文哲前日宣布，在醫院工作的人，「從院長到掃地歐巴桑（阿嬸），甚至洗衣工人，全部要打疫苗」，而且強制執行，對於抗拒的醫護，「今天開始由不得你了」。

而且，各地已經將疫苗接種與邊界的開放相扣連，歐盟成員國已就「歐洲健康醫療通行證」達成協議，將於7月1日生效，這種QR CODE通行證內，會顯示持有人已接種疫苗、已通過陰性測試，或是在感染新冠後已具有免疫力，預料今年夏天，歐洲大陸的旅行就可暢通無阻。

在毗鄰的中國內地，過去一個月內已接種疫苗2.1億劑，顯示接種在加速，官方目標是6月底之前為40％的人口接種疫苗，或至少提供5.6億劑疫苗。本港各界孜孜以求的兩地通關，僅僅個案清零恐怕還不夠，也要縮小兩地疫苗接種率的差距。

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