社評：適時商議逐步通關 造福兩地經濟居民

兩地疫情此起彼伏

封關通關意願互換

這次疫情是現代社會最嚴重的一次全球病毒大流行，內地與香港也正在經歷幾十年來前所未有的出行不方便，高鐵停運，來往內地與香港的渡輪停駛，港珠澳大橋車輛屈指可數，關口進出人數寥寥無幾。平時每天數萬名來港旅遊、探親、購物的內地旅客不再，嚴重影響旅遊、酒店、零售以至餐飲行業，香港經濟受到嚴重打擊。

無形的打擊可能更甚，內地設廠的商人無法直接管理，會計師無法到內地審核帳目，投資者無法到內地洽談業務，平時住在深圳每天往來香港打工的職員無以為繼，跨境學童無法正常上課，疫前每天都舉辦的珠三角旅遊團也無法成行，很多回到內地過退休生活的香港市民，無法定時往來香港覆診取藥，各種不方便真的是「罄竹難書」。

香港與內地在2020年1月30日開始封關，當時是內地疫情嚴重，香港疫情輕微，及後到四五月份，內地疫情逐步得到控制，反而是香港疫情一波接一波的加劇，去年至今各個重大節日，內地旅遊業已經幾乎回復到疫情前的水平，由於香港疫情仍然不斷，即使香港向中央政府提出通關安排，但希望一直石沉大海，只能對龐大的內地旅客消費力望洋興嘆，而滯留內地的香港居民，也只能跟香港親友魚雁相通。

兩地居民無法正常往來，無論中央政府與特區政府都是不能接受的憾事，在香港疫情稍微緩和的情况下，一度實施了局部單向通關的措施，即在各行各業給出為數甚少的配額，可以免檢疫隔離通關，這樣聊勝於無的安排，給需要往來兩地的居民帶來一線曙光，但好景不常，香港新一波疫情再次爆發，廣東關口不但要求到內地的香港居民集中隔離14天，還不時因應香港疫情的嚴重程度而增減7天居家隔離，連原來獲得豁免的配額也作廢，通關希望頓成泡影。

特區政府多番向中央政府以及廣東省政府提出通關要求，但由於香港疫情無法徹底消退，而內地嚴格執行外防輸入、內防反彈的各種措施，對於得來不易的「天下無疫」當然十分珍惜，通關的議題幾乎成為「禁忌」。特區政府只能針對港人單向通關，去年11月23日實施「回港易」計劃，讓居住廣東的香港居民回港可以免除14天隔離的要求，上月又擴展至其他省份的香港居民。

單向通關成效不彰

全面通關需時實證

然而，這種單向通關，既不能達到增加內地居民來港旅遊消費的目標，也不能方便香港居民「自由」往返兩地，因為無論內地還是香港居民，返回內地還需要集中隔離，局部通關的措施成效不彰。

最近一個月以來，香港的疫情已經趨向平緩，每天只有零星的外地輸入個案，很多天都沒有本地感染個案，撇除上周六發現但仍有疑問的4歲確診個案，關鍵的源頭不明個案已經連續27天「清零」，應該是時候有充足的條件，再次向內地政府提出通關的要求。

全面通關畢竟茲事體大，因為新冠病毒無常，疫情往往無迹可尋，內地最近連續22天沒有本地感染也爆發了遼寧和安徽的跨省傳播，安徽更是打破了440天無感染個案的紀錄，而且上海和深圳也分別發現香港居民返回內地隔離期間被檢測出陽性個案。風險無處不在，一切慎之又慎是不會錯的。

長期封關不能接受，即時全面通關也有風險，是否可以考慮採取循序漸進的方式，試驗每天有特定的配額，先對某些類別群體開放，然後逐步開放更多類別和增加配額，直到兩地疫情長時間全面受控，通關風險降到最低的情况下，才實施回到疫情前的全面通關，這對兩地都有好處。

內地各個省之間互相開放，全憑旅客顯示行蹤軌迹的電子紀錄，即健康碼，才能確保一旦發現感染個案可以方便追蹤密切接觸者，香港居民回到內地如果要享受出行免隔離待遇，也應該配置健康碼，這可能帶來私隱的問題，需要一定程度的犧牲，如何取捨，悉隨尊便。

香港各行各業需要內地旅客來港帶動復蘇，但也不能過分寄望於通關能有起死回生的功效，畢竟有很多因素影響內地居民來港的意願，起碼疫情的不確定性也會令一部分人哪裏都不想去，而且信心是需要時間和實例逐步恢復的，只能順其自然，即使如此，有關部門也不能望天打卦，在內地加強宣傳香港的防疫措施，以及免費發放消費券等等推廣活動，也是必須，各行各業跟政府配合，才能增強內地各級政府對通關的信心。

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