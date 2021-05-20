社評：協助港人醫生回流 打破業界保護主義

一己之私凌駕公益

業界應該撫心自問

香港人口老化，醫生人手卻遠遠追不上社會需求，每千人口只有兩名醫生，不僅少過新加坡及日本的2.5名醫生，更大大落後於澳洲的3.8名及瑞典的4.3名。公立醫院急診輪候時間動輒數小時，排隊看專科醫生平均更要等上兩年，小病隨時拖到變大病。《醫療人力推算2020》顯示，若不盡快改革，本港醫生人手缺口將由2030年的1610人，惡化至2040年的1949人。本地醫學院培訓額度有限，引入更多合資格海外註冊醫生，多年來各界談了不知多少回，諮詢復諮詢、討論復討論，卻因既得利益和政治阻力，遲遲未見重大進展。

引入海外醫生並非新事物，港英時代，在英聯邦國家接受培訓的醫生，皆可免試在本港執業。1990年代，本港有逾2000名非本地培訓註冊醫生，佔整體醫生四成半，近年比例卻只有一成左右。這些年來，每當提出放寬非本地培訓醫生來港，醫生業界就大肆渲染「庸醫湧港」，扯上內地元素，操作傲慢與偏見，轉移公眾視線，掩護自身利益，單是豁免海外專科醫生一年實習期這麼有限的措施，醫委會也可以搞出一大堆動作，千方百計阻撓政府的改革方案。現在當局修例，將引入合資格非本地培訓醫生的範圍，僅限於港人子弟，同時亦確保行醫者都是熟悉香港的人，業界繼續諸多推搪，就是無視社會長遠利益。

修例草案下月初提交立法會首讀，政府期望今屆會期內通過。修例後，非本地培訓的港人醫生，若是在認可醫學院畢業，獲得專科資格後，在本港公營醫療機構做滿5年，評核表現滿意，就可免試在港註冊。當局將在醫委會之下，設立「特別註冊委員會」，負責制訂認可醫學資格名單；尚未取得專科資格的外地港人醫生，可以先在港接受本地專科培訓。政府表示過去數月已辦了逾10場諮詢，跟醫委會、兩間醫學院、前線醫生及病人組織等近百名代表會晤，有業界人士不滿當局沒有舉行公眾諮詢、特別註冊委員會沒有業界選出的醫生代表，有意見則認為，以醫管局工作環境及當下社會氣氛，很難吸引港人醫生回流，云云。

業界意見需要尊重，前提是業界必須將社會利益放在首位；倘若「專業自主」未能配合社會需要和公眾利益，政府甚至應該收回相關權力。醫生業界多年來假「專業自主」之名，大搞保護主義，議會內外各種正常諮詢及討論機制，一一成為業界阻撓改革的平台，當年醫委會改革如何在議會被拉布拖死，各方記憶猶新。業界不滿政府修例安排，相信不少人亦希望業界一些人撫心自問，以往所作所為有否尊重公眾利益。

技術問題要處理

業界莫再找藉口

特別註冊委員會的組成，官方色彩較濃，這是事實，不過醫委會主席、衛生署、醫管局、醫專和兩間醫學院代表等，本身既是醫生，亦是有能之士，不可能說他們沒資格、沒識見去評定認可醫學院清單。國際醫學院排名林林總總，不宜盡信但可以參考，倘若註冊委員會將名不經傳的醫學院納入名單，當然需要斟酌，如果名單內所列的醫學院，水平在國際廣獲認同，包括內地一流醫學院在內又有何問題。

本港私家醫生收入，比起英美等地同行都要高，部分專科醫生更是「月球人」、「星球人」（月薪甚至周薪超過百萬元）。目前有數以千計的港人在外地讀醫或行醫，他們是否願意回港執業，各人有不同考慮，然而香港至少應該打開一道門，讓他們可以體面回流，而不是像現在那樣，需要面對無理兼屈辱的刁難。修例草案規定，回流港人醫生必須在公營醫療機構工作5年，方可免試在港註冊，有關安排有助紓緩公院醫生荒，短期亦不會對私人市場有影響；以香港對公私營醫療服務的殷切需求，引入多些非本地培訓醫生，也不可能影響本地醫生利益。有業界人士潑冷水，認為修例充其量只能吸引約百港人醫生回流，果真如此，政府應考慮參考新加坡等地做法，進一步擴大招攬合資格海外醫生的範圍。鼓勵港人醫生回流，在安排本地專科培訓等方面，或會面對一些瓶頸，技術問題需要梳理，然而所謂「杯水車薪不做也罷」，不過是業界企圖維護既得利益的藉口。

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