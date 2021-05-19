社評：公僕薪酬可加亦可減 財赤嚴重政府應節流

薪酬調查指向減薪

公僕團體僅倡「凍薪」

政府調整公務員薪酬，其中一個主要參考指標，是公務員薪酬趨勢調查委員會每年所作的薪酬調查。委員會以每年4月至翌年3月為界，調查過去一年逾百私人機構薪酬調整幅度，結果一般於5月公布。當局引入此一指標，目的是確保公務員薪酬調整，跟私人市場大趨勢相符，不會嚴重脫節，當中已包含了「公僕薪酬可加可減」這一原則，並不是為了「維持公僕薪酬水平相對穩定」而存在。

薪酬調查結果屬「滯後數據」，描述的是之前一年薪酬變化，正常年頭問題不大，萬一遇上突發危機經濟暴挫，便無法準確反映勞動市場趨勢。2019年夏天以來，香港先有反修例風暴，去年又有疫情，經濟困頓，裁員減薪成風，可是若按去年5月的薪酬調查，高中低三層公務員，理論上仍可加薪1.15%至1.98%不等，鑑於未到頂薪點的公務員每年仍可遞增一個薪級點，部分公務員薪酬調整理論上還可再多一些。輿論紛紛要求公僕與民共渡時艱，最後政府同意凍薪。因應民情壓力，當時有公務員團體提出所謂「3+3」方案，即公僕連續3年凍薪，但有3項附帶條件，包括暫停之後兩年的薪酬趨勢調查，以及復蘇後「補回」加薪，惟方案最終未獲接納。

一年過去，新一年的薪酬調查結果出爐，比照私人機構情况，高中低層公務員扣除遞增薪額開支比率後，薪酬趨勢淨指標分別為-2.04%、-0.54%及-0.68%。公務員團體呼籲政府維持凍薪，更有人重提政府拒納「3+3」方案一事，質疑當局不聽意見。平情而論，「3+3」方案本身就隱含了很多私心盤算，其中有兩點最為突出，一是公務員團體認為依調查結果加薪是應分，凍薪是「虧欠」了他們，一定要追回；二是疫情打擊經濟，可能持續甚久，再做薪酬調查，結果很可能是負數，暫停做調查，等於毋須跟隨私人機構減薪。簡言之，方案開列的條件，本質就是輸打贏要，只許加薪不得減薪。昨天公務員團體對薪酬調查結果的反應，其實如出一轍。

公僕組織要求「凍薪代減薪」，其中一個主要理據，是去年薪酬「應加無加」，今年不減薪不過是「扯平」，既然上次沒有跟足調查結果，今次亦毋須跟足，云云。驟眼看，有關說法似乎言之成理，然而公僕為民，好應該共渡時艱，不應該將去年凍薪視為一種「虧欠」。疫下香港失業嚴重，很多市民飯碗不保，公務員拿着鐵飯碗，部分毋須為抗疫奔波的，更是養尊處優。本港首季經濟增長數字雖然強勁，可是復蘇並不平均，民生尚未改善，公務員團體就急不及待站出來「討債」，要求扯平或「抵消損失」，有損公僕整體形象。

公僕調薪指標有六

兼顧經濟財政狀况

誠然，薪酬趨勢調查，不過是公僕調薪指標之一，最後如何處理，由行政長官會同行政會議決定，從來沒有明文規定，一定要跟足薪酬調查結果，公務員團體有權提出他們的主張，可是政府亦有責任顧全大局。政府列出的六大參考指標，除了薪酬趨勢調查，還有香港經濟狀况、政府財政狀况、生活費用的變動、職方對薪酬調整的要求，以及公務員士氣。當局對職方要求「照單全收」，當然最能顧及公務員士氣，卻不一定最符合社會整體利益。

香港經濟增長勢頭，很受外圍影響，存在很多變數；更令人關注的是，政府財政狀况轉差。當局投入大量公帑，推出疫下紓困及經濟逆周期措施，上一財年錄得破紀錄的2576億元赤字，估計今個財年，赤字亦將高達1000億元。中美角力激烈以及去全球化等外部因素，左右香港經濟前景，影響政府財政收入，與此同時，近年港府民生、福利等經常開支亦大幅增加，結構財赤危機隱現，財政預算案估計，未來4年政府的經營帳目，將錄得介乎240億至407億元赤字，日後政府可能要減少「派糖」。港府有必要開源節流，處理公僕薪酬調整太過「鬆手」，對長遠財政狀况並非好事。18萬公務員團隊，低層員工薪酬不算豐厚，凍薪不減薪，尚且值得考慮，可是對於薪高糧準的一群，參考薪酬調查結果適度減薪，並不為過，政府可以將省下來的資源，用在利民紓困之上。倘若下半年經濟反彈持續，私營部門全面復蘇，明年再給公務員加薪，市民也會覺得公道。

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