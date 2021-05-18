社評：汲取台灣爆疫教訓 有望清零更須「谷」針

外防輸入百密一疏

抗疫脆弱須靠打針

台灣疫情幾何級數上升，新增本地病例一再錄得新高，昨天新增333宗確診個案，「雙北」（台北市及新北市）情况最嚴峻，台中、宜蘭、彰化等多個縣市亦出現病例。台北捷運乘客寥落，商業購物區儼如空城，網上不少人呼籲「自行封城」避免外出，亦有網民喊話振士氣，一句「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除三級（防疫警戒）」，成為網上熱話。抗疫要成功，眾志成城很重要，然而台灣這波疫情來得又兇又急，社區出現大量傳播鏈，完全未有見頂迹象，要在短時間內將疫情控制下來，絕非易事。在香港，有政府顧問專家便認為，台灣疫情隨時維持一至兩個月，這還得視乎當局控疫措施有多進取。

台灣疫情涉及變種病毒，本港收緊台灣抵港人士檢疫要求，不再容許家居隔離，必須在指定酒店檢疫隔離14日或21日，視乎有否接種疫苗。港府加強把關，當然沒有錯，只是措施生效較澳門遲遲了足足兩天，予人觀感始終是不夠果斷。放眼東亞，台灣、韓國、日本、新加坡和泰國等地，疫情都在加劇，本港防疫不容鬆懈。新加坡不明源頭本地個案湧現，港星旅遊氣泡勉強為之並無好處，兩地政府宣布押後落實，相信短期內都無法成事。

比起鄰近地區，當下香港抗疫形勢無疑相對理想。上月印度裔抵港男子確診感染變種病毒，成為首宗相關本地感染病例，叫人憂心不已，可幸最終有驚無險。過去兩周，本港有兩宗「疑似」不明源頭病例，華大一名人員及一名4歲小童檢測呈陽性，惟專家調查後相信，華大個案疑為樣本受污染；4歲小童方面，已知密切接觸者無一確診，加上小童入院後兩度檢測皆呈陰性，不排除是假陽性個案。倘若兩宗個案證實皆屬虛驚，意味本港約有兩周沒有源頭不明個案，疫情若能清零，一定有利經濟民生進一步復常。

本港首季經濟增長7.9%，財政司長預料，即將公布的失業率將顯著下降，然而首季經濟增長強勁，主要靠出口帶動，以本港經濟產業結構，失業情况若要大幅改善，消費零售市道復蘇必不可少，而這又完全取決於疫情。有本地學者指出，香港零售仍然疲弱，經濟能否真正恢復，視乎何時通關，不計外國，單是與內地及澳門通關，幫助已很大。雖然內地省市從未公開明言，可是本港疫情清零，已是公認的通關前提。香港為了復常，不能再讓疫情反彈，然而台灣疫情大爆發卻正正說明，倘若疫苗接種率不足，抗疫形勢就算看似理想，也可以因為一個失誤，兵敗如山倒。

台灣病毒檢測不足早惹詬病，社區防疫措施亦不緊，入境檢疫嚴厲把關，是台北當局最重要控疫手段，可是外防輸入再嚴，難防百密一疏，台灣過去一年多沒有大爆發，有幸運成分，官民防疫意識變得鬆懈，上月台灣放寬機組人員檢疫措施，缺口一開，旋即出事。去年底香港收緊外防輸入措施，作用顯著，惟一樣有漏網之魚，上月變種病毒危機沒有惡化擴散是好彩，不能視幸運為必然。台港抗疫一大分別，是目前台灣手上僅得10多萬劑疫苗，香港則有充裕疫苗供應，直至9月前，還有兩款疫苗可供選擇。外圍疫情風高浪急，若要克服抗疫脆弱性、經濟民生可持續復常，除非能夠像內地那樣雷厲風行控疫，否則必須廣泛接種疫苗。香港有充足疫苗供應，沒理由放棄這個救生圈。市民只要身體狀况許可，應該盡快接種。

利誘規限皆惹批評

反谷針情緒拖後腿

本港疫苗開打超過80天，接種率只得18%，有人擔心打針副作用，亦有人是出於意識形態甚或政治原因，抗拒打針。世界各地很多政府都在千方百計「谷針」，以色列等國家傾向以允許出入指定處所，作為谷針誘因，美國各界最近則傾向以提供優惠谷針，免費甜甜圈、大抽獎等手法層出不窮，反觀香港卻明顯有「反谷針」情緒，以疫苗氣泡作為放寬防疫措施條件，被指「歧視」不打針者；公立醫院參考過去鼓勵員工打流感針的做法，打算推出「打針送湯券」等優惠，鼓勵員工接種，有工會批評是「物質利誘侮辱同事」。人人體質不同，打針無法強制，但當局以不同方式「谷針」，為的是公眾利益，應做而不做，才是不負責任。抗疫必須實事求是，意識形態掛帥，一味政治鬥氣，只會拖抗疫後腿。

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