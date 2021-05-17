社評：與其放寬生育限制 不如降樓價興教育

人口普查數據顯示，中國現有人口14.11億，仍然是全球之冠，過去10年增長了7205萬人，增長率放緩，增速雖然比上一個10年只輕微降低了0.04百分點，但由於未來不確定因素甚多，過去曾經預測達人口最高峰的年份，這次也不敢作出任何估計。

人口增長不外乎兩個主要原因，生育率和平均預期壽命。2020年的生育率下降到只有1.3%，而人均壽命預期2019年達到77.3歲，「一老一小」的發展趨勢幾乎是不可逆轉的。

官方的解釋是，中國的平均年齡是38.8歲（美國是38.5歲），還是一個年富力強的國家，而且人口質素不斷提高。這個說法不假，過去依靠廉價勞動力的所謂人口紅利雖然減退，但經濟發展模式正在向高科技、高產值轉型，15歲以上平均受教育達到9.91年，足以支撐技術工人以至高科技產業的需求，龐大市場足以繼續維持全球之冠，並且可以促進服務業的發展以至出口，如果能實現「人才紅利」，喪失了人口紅利也就無足掛齒，但取決於經濟模式轉型的成敗。

勞動人口比例續下滑

年輕人稅負不勝負擔

然而，無論經濟轉型的速度，製造業和服務業也需要相當數量的勞動人口，15至59歲的勞動人口過去10年下降速度是6.67%，而且這個組別的比重正在萎縮，意味着將來平均一個勞動人口將要負擔的人數不斷上升，稅務負擔可想而知，如果生育率不能提升，終究是一個不健康的人口構成比例。

內地的生育率，從最高峰的7.5%，下降到現今的1.3%，經歷過不少來回折騰。新中國建國初期，老百姓珍惜和平來之不易，憧憬未來欣欣向榮；國家的政策則是需要依靠人海戰術來保家衛國，也需要勞動力發展經濟，嬰兒潮在中國比外國來得早以及迅猛，到1970年代人口已經達到8億，工業化還沒有深度發展，而糧食供應已經出現短缺。當時實施的「兩劑猛藥」，一是年輕人上山下鄉做農民，二是嚴格執行「計劃生育」。

限制生育政策實施了整整40年，到2016年才放開生二胎。人口世代更替水平的生育率要求是2.1%，而國際上公認的一條警戒線，一旦生育率低於1.5%，就有跌入「低生育率陷阱」的可能。而2015年的生育率已經低到1.047%的水平，後知後覺的官員，到2016年才宣布放開二胎政策。

取消限制生育政策確實起到了一定的作用，連續下跌15年的生育率確實有所提升，2016年的出生人口達到1846萬，生育率飈升到1.7%，有關部門的官員以為從此可以高枕無憂，而不知這只是曇花一現的現象，生育率從此拾級而下到1.3%，而且有進一步下滑的趨勢。

城市生活壓力山大

生育意願無以復減

生育意願不高，特別是在大城市的情况尤甚，北京和上海的出生率低於全國水平，原因是經濟負擔已經將他們的生活壓得透不過氣來，遑論生育意願。樓價是最大的因素，職工的收入五成用於租房或者還貸開支，幼兒園學費對於很多家長來說是一筆很大的開支，9年義務教育雖然是免費，但大多數的家長都會將孩子送去各種輔導班，學樂器、舞蹈或者補習學科等等，負擔不菲。輿論勸說家長不要有攀比心態，但沒有人願意讓孩子輸在起跑線上，生怕他們不能全面發展而考不上好的大學，即使過了千軍萬馬獨木橋也怕他們不能成才，只生一個的孩子只能「富養」，也就不敢貿然生二胎了。

大城市的青年人結婚率低、生育率更低的原因還不在於純粹的經濟因素，而是他們對辛苦拼搏而難以出人頭地的社會形態感到焦慮與惶恐，對於撫養孩子是否能夠「成才」毫無底氣，因為在急速變化的社會中，充滿着不確定的因素，他們不敢將「賭注」押在下一代身上。

統計局的官員表示，育齡婦女的生育意願子女數為1.8，只要做好響應支持措施，生育潛力就能發揮出來，但沒有解釋支持措施是什麼。西方國家鼓勵生育的措施十分全面，包括現金補貼、扣稅額度、孕婦產前產後的帶薪假期、夫妻靈活替換產假與侍產假、免費奶粉以至嬰兒車，以及幼兒園免學費等等。中國除了在產假天數可以跟西方看齊外，其他都乏善足陳。

內地政府的財力，馬上可以做的是將9年義務教育擴張到幼兒園和高中，甚至給一定的奶粉補貼，但這是不夠的，更需要的是給年輕人對未來的憧憬，只要他們對將來有所神往，生育意願才可以發揮出來，人口結構健康發展的格局才可以扭轉過來。

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