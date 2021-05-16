社評：抗疫政治操弄 台灣神話破滅

鴕鳥政策惜篩如金

逢中必反凌駕專業

自新冠疫情全球蔓延以來，台灣防疫成績在多個國際評比中名列前茅，獲讚「近乎完美」，美國前衛生部長阿札（Alex Azar）去年8月還訪台「取經」，蔡英文政府甚至打出「Taiwan can help」口號，捐贈多國醫療口罩，更特別介紹台灣防疫經驗的成功，關鍵就在「審慎以對」、「迅速應變」、「超前部署」，稱這是台灣免於封城的原因，陳時中亦被吹捧成台灣抗疫英雄。然而，任何事物一旦成為神話，陰影和危機也就隨着出現。

在台灣亮麗「防疫成績」的背後，事實卻是台灣從未實施新冠病毒「普篩」（重點人群全面核酸檢測）。去年國民黨執政的彰化縣主動檢測居家檢疫者，並查出確診個案，陳時中竟以違反中央檢疫規定為由，要將該縣衛生局長葉彥伯「移送政風」（查辦），直至日前，陳時中仍堅稱，無目的的普篩會削弱對疫情的防堵，網上甚至有主張快速檢測是「親中」的荒唐指摘。

去年以來，儘管接連有比利時工程師、日本留學生、日本工程師在台灣長期逗留後，返國後確診的個案，疫情指揮中心一概聲稱，這些病例感染源都不在台灣。正是台灣長期以來的這種「惜篩（查）如金」的鴕鳥政策，令台灣快速檢測工具未能普及化，檢測費用高達5000元新台幣（約1380港元），在全台灣長期零確診的虛幻安全感下，隱形傳播鏈早已多線發展，埋藏了不少染疫暗角，只是因台灣民眾自我衛生習慣良好，戴口罩、勤洗手，才延緩了疫情的大爆發。

台灣標榜民主人權和防疫成就，以作為要求出席世衛大會（WHA）的理據，但防疫卻服務於民進黨政府的大內宣與外交，「逢中必反」。從抗疫之初嚴禁向大陸出口口罩，卻向外國捐贈口罩，到長期不准大陸配偶子女（在台灣被稱為「小明」）返台；在疫苗採購方面，為迴避與代理商上海復星洽商，以致錯過BioNTech疫苗的採購時機，令台灣僅有小量阿斯利康疫苗供接種，目前接種率僅1％，遠低於全球16.6％的平均水平；台灣至今仍堅持使用「武漢肺炎」來稱呼新冠病毒（COVID-19），遑論與近在咫尺的大陸分享經驗，展開防疫合作。種種表現，都證明台灣抗疫的政治操弄，既不民主，也不人道。

正是因為政治凌駕專業，4月中旬將華航機師檢疫從「5+9」放寬為「3+11」（居家檢疫3天檢測陰性後再自主健康管理11天）的決策，既無科學根據，也沒有任何配套。華航—諾富特酒店群組感染在4月20日陸續爆發確診病例後，仍不見指揮中心有超前防堵的作為，直到5月10日才啟動華航「清零專案2.0」，5月11日之前，台灣疫情狀態一直被定調為「社區感染邊緣」，11日才承認是「社區感染」（社區爆發），昨日才關閉校園，猶如去年初世衛組織（WHO）延遲宣布「全球大流行」（Pandemic）一樣，這種嚴重誤判，終導致台灣疫情擴大，加速本土蔓延。

誤判疫情防堵不力

信息混亂主帥疲勞

面對洶湧的疫情爆發，當局似乎只會玩弄辭藻，以安定民心，傳達的信息卻混亂矛盾，主管官員又陷入「抗疫疲勞」，六神無主。如總統蔡英文說，防疫物資、醫療系統充足，「請大家放心」；行政院長蘇貞昌卻說，「民眾開始鬆懈、大意，該收心了」；陳時中則說，「大家要緊張」，把防疫做好，令民眾不知到底該「放心」、「收心」還是「緊張」。對於確診者的行蹤等防疫資訊卻不第一時間公布，供民眾參考，指揮中心每日只是唧牙膏般地釋放零碎信息。令人驚訝的是，日前當記者會上被追問一名10多歲的確診者是否學生，是否涉足校園時，身為指揮官的陳時中居然回應，「你沒講我都沒想到」，被質疑「還能繼續指揮嗎？」正如蔡英文曾說的，「一個無法讓人民安心的政府，卻經常誇言政績，自我感覺良好，可見執政者跟人民的距離有多麼遙遠。」

近期全球疫情中心有向亞太區蔓延之勢，除台灣外，香港周邊的新加坡、日本、韓國、越南、馬來西亞確診個案都有上升之勢，香港必須居安思危，提高警惕，推遲與星洲的旅遊氣泡、增加對台灣旅客的檢疫時間都屬必要。同時，對於毗鄰地區的防疫經驗和教訓，都應引以為鑑，戒慎恐懼，才能確保得來不易的本地抗疫成績，配以擴大疫苗接種，最終築成全民免疫的堅實防線。

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