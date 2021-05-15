社評：收回土地踏小步 加快造地勿蹉跎

堆砌建屋數字易

改善土地供應難

公屋平均輪候時間愈來愈長，一般家庭平均要等5.8年才能上樓。政府不時形容覓地工作取得進展，去年施政報告便稱，已覓得未來10年興建31.6萬個公營房屋單位所需的土地，首次達到《長遠房屋策略》定下的目標。私樓方面，最近運房局亦稱，政府積極推出地皮，未來3至4年一手私樓潛在供應量，將達到9.3萬伙的高水平。堆砌數字易，改善實况難。地產業界指出，政府手上不少地皮已陸續售出，多個大型鐵路上蓋項目亦已「清袋」，未來數年一手私樓地皮供應恐無以為繼，缺地自然缺樓；所謂公營房屋「長策達標」，同樣存在疑問。有研究指出，政府若不能精簡程序加快造地，未來10年充其量只能建成27.7 萬伙公營房屋。

現屆政府上任之初，曾經大張鑼鼓，設立土地專責小組，展開公眾諮詢，就短中期及長遠增加土地供應，定下大方向，未料反修例風暴和疫情接踵而至，所謂多管齊下造地，實際進展有限。土地小組指出，即使計及當局之前已規劃發展的土地，本港短中期（即2026年時）仍面對至少800公頃土地供應缺口，發展棕地及私人農地，是小組提出的兩個短中期造地選項。兩年過去，發展局分兩階段合計檢視了450公頃棕地，認為有12組共47公頃棕地，有潛力發展公營房屋，期望6年內「生地」變「熟地」，可是跟800公頃缺口相比，47公頃棕地算不上什麼。發展私人農地方面，政府的公私營合作計劃，至今跟交白卷並無太大分別，發展商反應冷淡，認為條件不吸引。

當然，政府發展新界棕地及私人閒置土地，仍有《收回土地條例》這把「尚方寶劍」。政府多次強調不能隨便亂揮寶劍，否則易招司法覆核，因快得慢，公眾則覺得政府對大地主及發展商投鼠忌器。前年施政報告，政府調整立場，承諾適時運用條例，發展局本周公布收地，總算踏出了一步。當局這次收回的地皮，部分由大型發展商持有，鄰近大型商住區，僅作露天停車場使用，根本就是浪費，政府收地建屋合情合理，還可展示無懼既得利益的決心，只是進展實在太慢，步伐亦太小，區區1.2公頃土地，滄海一粟，象徵意義有餘，實際作用很微。發展局提到，若有一些具潛力的土地，已被納入較高密度發展規劃，卻未有適時落實，政府願意收回作公共用途。論原則，這當然說得通，然而更重要是具體執行，如果實際操作門檻定得很高，所謂收地原則不過是泛泛而談。發展局花了一年多檢視10組私人土地，最終只收回3組，外界難免有雷聲大雨點小之感。

土地問題水深火熱

處理不能「等埋選舉」

過去20年，本港並無展開大型造地計劃，身居高位者，有人放棄作為，亦有人有心無力，問題日積月累，終至土地儲備枯竭，覓地建屋困難重重。上屆政府能夠做的是「見縫插針」，盡快增加房屋供應，先解燃眉之急，至於覓地方面，開發郊野公園邊陲地是其中一個研究方向，惟隨着政府換屆，有關倡議亦無疾而終。土地小組報告雖未排除這一選項，惟認為發展郊野公園邊陲地要走大量法定程序，門檻既高亦繁複，加上民意支持度低，未有納入長遠覓地方案之內，相比之下，明日大嶼填海，才是現屆政府長遠造地的重點。

明年特首選舉，有關土地問題的討論，最近又再多起來，發展郊野公園邊陲地之議，再度惹來關注。香港土地房屋問題水深火熱，覓地建屋一定是特首選舉重點議題，議事論事，各陳己見，實屬正常。當然，討論歸討論，更重要還是盡快有行動。短中期造地難有捷徑，積沙成塔必須「寸土必爭」，可是若要釜底抽薪，長遠解決問題，一定要大刀闊斧，勇於行動。港府覓地建屋，再無蹉跎餘地，長遠造地必須加快，不能因為未來大半年有3場選舉，就放慢腳步，等待選舉結果塵埃落定才推進事情。近月中央一再表示關注香港土地房屋問題，主管港澳事務的中央政治局常委韓正表示，明白解決香港住屋問題難度很大，「但是總要有開始的時候」。從中央的角度，《港區國安法》立法和選舉制度修改，已為特區政府有效施政，清除了「攬炒派」阻力，如果土地房屋死結還是解不開，明顯就是特區政府辦事能力和決心的問題。

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