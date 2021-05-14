社評：通脹壓力蓄勢待發 滯脹風險不容低估

全球通脹山雨欲來

未來半年衝擊浮現

香港連續6季經濟收縮，直至今年首季始扭轉頹勢，按年增長7.8%，超出市場預期甚多，有大行還將香港全年增長預測，由4.6%大幅上調至9.2%，然而若問一般市民，恐怕很多人並不覺得生活有多少改善。疫下貧富懸殊加劇，儘管本港疫情緩和，可是經濟復蘇步伐並不平衡。本港首季經濟增長，主要靠出口拉動，消費仍然疲弱，更甚的是，全球通脹陰霾驟起，對香港衝擊未明，盲目樂觀低估風險，有可能焦頭爛額。

本港去年第4季按年通縮0.3%，今年首季通脹亦僅0.9%，表面看似乎沒有太大通脹壓力，然而撇開私人房屋租金下跌等因素，市民水電煤等開支其實都錄得升幅。近月巴士大幅加價、港鐵不減實加，市民漸漸感受到物價上升壓力；香港作為小型經濟體，萬一外圍通脹顯著惡化，輸入通脹壓力更可能急增。港府認為本港物價壓力「短期維持溫和」，展望2022至2025年，本地通脹趨勢約為2%；有大行則預測，今年第3季，本港通脹按年或會升至4%高位，之後逐步回落。倘若經濟回復增長，2%通脹是可以承受的水平，問題是現實發展會否有所偏差，甚至出現高通脹「黑天鵝」。

去年底疫苗面世，市場憧憬發達國復蘇，商品價格半年來持續上漲，與生產息息相關的銅價升幅尤其顯著，3個月期銅最近升破10年前的高位，創下歷史新高。近月美國復蘇步伐加快，首季增長按年達到6.4%，不過通脹升幅亦甚顯著。美國4月份消費者物價指數（CPI），按年增長4.2%，升幅是逾12年來最大，遠高於市場預期，種種迹象顯示，生產商開始將大宗商品及工資上漲的成本轉嫁消費者。調查顯示全美超過1/3中小企已在4月加價，比例是40年最高。中國大陸方面，生產者出廠價格指數（PPI）升勢凌厲，雖然消費者物價指數仍然平穩，惟按以往經驗，PPI上升對下游價格的傳導作用，將在3至6個月後反映。凡此種種都預示，未來一段時間，本港面臨甚大通脹壓力，升幅有多大、為期多久，則很視乎外圍情况。

華府和聯儲局再三表示，美國通脹短期加劇，是疫後復蘇正常現象，很快便會過去，一些有關本港通脹短中期走勢的評估，實際也是基於此一假設，可是愈來愈多權威專家及投資者懷疑，美國過度低估通脹惡化風險。美國經濟學家魯比尼準確預測2008年金融海嘯，聲名大噪。這位「末日博士」上月撰文警告，眼前這場通脹，持續時間可能遠比想像長，甚至演變出類似1970年代的滯漲局面，即經濟衰退兼高通脹。

拜登上台後，接連提出紓困方案、基建大計和社會安全網改革，每項計劃金額動輒萬億美元計，部分投資者擔心，經濟落藥過重會令通脹急升，支持者則認為毋須「杞人憂天」，一來基建投資不僅刺激需求，也可提升整體生產力、增加供應，二來聯儲局會把關，倘若經濟過熱，自然會「收水」勒住通脹。去年美國經濟學者Stephanie Kelton發表著作《赤字迷思》，以現代貨幣理論，為巨額赤字財政政策護航，支持大舉派錢印鈔的美國自由派奉為「寶典」，拜登政府實際也在走這條路線。可是魯比尼指出，現時情况有別於金融海嘯，問題不是資產泡沫爆破導致信貸緊縮、全球總需求暴跌，而是疫情大挫全球總供應，各國復蘇步伐不一加劇供應瓶頸，加上中美角力影響全球供應鏈，過渡寬鬆的貨幣政策及財政政策，真的會導致通脹甚至滯脹。以目前美國赤字及債務規模，若不壓住息口，根本不可持續，即使聯儲局無懼「冧市」及民粹政治壓力，也沒有多少空間加息壓通脹。

iBond加碼受注目

政府勿忘助基層

末日博士新預言會否成真，需時觀察，然而巴西通脹升破6%，央行被迫在衰退壓力下加息，正好反映滯脹風險。全球通脹前景不明，港府絕不能掉以輕心。通脹陰霾驟起，環球股市波動，港股拾級而下，有意認講iBond者眾，不足為奇，可是受惠者始終限於一些有閒錢的市民，幫不了普羅大眾。今年財政預算案雖有一些基層紓困措施，稍後亦將派發電子消費券，實際幫助有多大，仍得走着瞧。當局有必要密切留意外圍經濟形勢，就着各種可能情景，多做沙盤推演，及早考慮對策。

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