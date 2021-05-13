社評：位居要津潔身自愛 行為失當秉公辦理

國安處長休假受查

警方應該開誠布公

警務處國家安全處去年成立，首任處長一職，由警務處高級助理處長蔡展鵬擔任。蔡服務警隊近25年，近年一再晉升，平步青雲，更被視為未來警隊「一哥」熱門人選，然而最近卻有消息傳出，蔡早前涉嫌光顧無牌按摩店，遇上同袍查牌，現正休假接受調查。警務處長鄧炳強昨天交代事件，確認警方正調查一名高級警務人員行為不當的指控，當事人為蔡展鵬，警方會確保調查公平公正及深入。國家安全事關重大，團隊分工合作，少了任何一個人，制度仍會運行，國安處長休假受查，相信不會對國安工作有太大影響，可是堂堂處長鬧出這樣的醜聞，不僅有礙觀瞻，亦教同袍面目無光。

一般而言，警務人員若涉不當行為，警方會先作內部調查，了解事件是否涉及刑事，如涉刑事必須停職候查，若不涉刑事，則會展開紀律調查，具體處分，輕則警告，重則申斥，情節嚴重者，有可能降職革職。由於蔡展鵬屬警司級以上高級警務人員，紀律聆訊處分，按機制須交由公務員事務局審視。蔡展鵬事件，情節有多嚴重，外界暫時並不清楚，究竟事件是巡查偶然發現還是有人舉報、有否涉及刑事成分，鄧炳強表示事件仍在調查中，細節不便透露；有指事件發生距今一個月，警方遲遲沒交代，鄧炳強僅說「是否第一時間公布有很多考慮」。

根據本港現行法律，嫖客或妓女主動問價報價，可被控以教唆他人從事不道德行為，但嫖娼行為本身並不違法，警方掃黃打擊無牌按摩店，被捕者一般是賣淫場所管理者，以及違反逗留條件或過期居留女子，光顧無牌按摩店並不構成刑事罪行，可是以往本港亦曾發生過警員包娼庇賭的案件，前高級警司冼錦華收受利益包括免費召妓，向風月場所通風報信，最終罪成判囚，案件轟動一時。當然，冼錦華案是很極端的例子，目下以偏概全、胡亂測度，對個別人物和警隊並不公道。蔡展鵬事件，涉及紀律操守問題的機率，表面看來似乎大於涉及嚴重違法事件，不過警方亦不宜太早下定斷，草草放過任何調查方向或可能。警方將事件交由有組織及三合會調查科跟進，以示重視，是合理的安排。

操守自持守廉明恥

身敗名裂前車可鑑

反修例風暴改變了香港，部分人視警隊如寇讎，亦有人力撐警隊執法打擊「黑暴」。蔡展鵬身為國安處長，鬧出今次風波，不同陣營支持者帶着強烈政治情緒看待事件，並不叫人意外，然而一事還一事，一竹篙打一船人，跟不分青紅皂白盲撐，皆非正確態度。國安處長位高權重，今次事件，當局必須秉公辦理，不徇私不護短，不管當事人身分地位有多高，若然犯錯就要承擔相應責任及後果。無論最終調查結果為何，當局都有責任向公眾清楚說明。警方沒有更早交代事件，直至網上傳言沸沸揚揚，才確認蔡展鵬休假受查，徒惹閒言揣測，做法亦不理想。

為民公僕，職位愈高，權力愈大，責任亦愈重，知法犯法固然不容，操守自持守廉明恥，同樣重要。色字頭上一把刀，一時行差踏錯，可致身敗名裂，美國前總統克林頓的性醜聞，可謂最著名的例子。10多年前，時任廣播處長朱培慶捲入桃色風波，事隔兩個月，朱申請提早離職退休，承認事件對港台形象造成一定傷害，打擊了員工士氣。蔡展鵬事件，往後發展有待觀察，然而身居要位的人，理應有足夠判斷力，知道什麼事不能做、不應做。數年前，有機場CID於當值時間，在油麻地一間賓館召妓，碰巧遇上同袍查牌，當事人經內部紀律調查，雖然毋須革職，惟被調配到軍裝部門工作，實際就是降職處分。當局公平公正處理蔡展鵬事件，不僅是給社會一個交代，同時也是給警隊內部一個交代。

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