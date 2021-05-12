社評：開先河購奧運轉播權 政府有責任一跟到底

奧運轉播權如公共財

政府介入補市場不足

東奧揭幕距今只有兩個多月時間。日本疫情持續，單日新增確診成百上千，東京大阪病例尤多。日本政府和國際奧委會因應疫情，宣布一系列措施，包括不接待海外觀眾、嚴限參賽選手活動範圍、必要時甚至全程閉門作賽，民調卻顯示六成日本人認為東奧應停辦，民間團體呼籲政府以人民生命健康為先，停辦奧運的聯署，短短4天便有超過30萬人支持，日本當局未置可否，僅說東奧取消與否，最終決定權在國奧委。東奧前途未卜，惟各地參賽健兒並未停止備戰。在香港，被視為「獎牌希望」的單車選手李慧詩、泳將何詩蓓等，都在加緊訓練。

香港精英運動員培訓近年漸見成果，今屆東奧，港隊健兒已取得超過30項賽事的參賽資格，縱然無法跟國家隊的250多張「入場券」相提並論，仍是非常可觀的成績，然而東奧香港電視轉播權遲遲未有着落，直至昨天，市民方知道有機會透過電視直播，為港隊健兒打氣。港府首度購入奧運會電視轉播權，交予5間持牌私營電視台免費播放，條件包括必須派攝製隊往東京、必須播香港運動員比賽，以及向香港電台提供精華片段。

過去20年，國際體育盛事日益商業化，電視轉播費水漲船高，節目製作費亦不菲，香港市場規模有限，廣告收益往往未能抵消相關成本，私營電視台擔心做蝕本生意，對斥資購下奧運會一類賽事的轉播權，變得愈來愈審慎。以上屆巴西奧運為例，單是轉播費便要1.6億港元，連同攝製隊現場採訪等開支，本地電視台投入約3億元，卻因時差等不利廣告收入，最終要蝕本。今屆東奧，轉播費早期開價超過2.7億元，未料疫情爆發，電視台和廣告商都要嚴控成本，加上東奧舉行存在不明朗因素，結果本港各大電視台都不願入標，政府若不出手，就算東奧順利舉行，港人也未必能觀看本地電視台直播。

香港多年來愛談積極不干預，意識形態束縛，導致政府應出手時卻不出手。港府購下東奧轉播權，有人擔心先例一開，以後各大電視台寧願「坐享其成」，各大盛事轉播權都等政府出手埋單，亦有人關注政府與電視台的協議，會否變相「明益」私營電視台賣廣告賺錢。政府介入市場過濫，無疑容易衍生道德風險，然而市場無形之手並非萬能，政府職責之一，就是市場無能為力時，向社會提供公共財。2012年倫敦奧運獨家轉播權，由本港收費電視台以1.2億元購下，惹來「有錢有得睇、窮人無份睇」的非議，政府最初表示不干預市場，後來亦不得不介入，確保免費電視有份播放。這場爭議，某程度已反映了奧運會轉播權含有公共財特性。

政府電視台多溝通

協調理順轉播安排

對港人來說，世界盃決賽周、歐國盃等國際盛事，只屬娛樂性質，跟香港運動員沒有直接關係，有些人甚至是因為賭波才關心球賽。相比之下，奧運會、亞運會一類盛事，港隊有份參與，讓全港所有市民有機會免費觀看賽事，不單是提供「娛樂」，更是鼓勵市民齊心支持香港選手及本地運動發展。2018年亞運會遲遲未有電視台問津轉播權，當時我們已呼籲政府放下意識形態包袱，考慮購入轉播權。今次東奧遇上百年不遇疫情，政府更有理由特事特辦。

奧運轉播權洽購，由磋商過程到合約條款，很多細節均被版權商列為商業機密，港府無法詳細交代轉播費，僅表示價錢合理，較上兩屆奧運本港電視台所花少。無論如何，政府應在不違合約規定下，盡量提高透明度，多向公眾解說；與此同時，政府亦應跟各大電視台協調溝通，理順轉播安排。疫下東奧變數太多，電視台只有兩個多月時間籌備節目製作，應該投入多少人力物力，固然各有考慮；倘若無法調動大隊人手到東京現場，如何滿足港府要求，做到香港選手賽事必播，也是一個考驗。轉播東奧若然成事，當然可以幫電視台爭取更多廣告，可是台台有得播，廣告收入必然分薄，電視台盈虧難料，節目質素亦可能有參差。港府公帑購入奧運轉播權史無前例，當局開了頭，就有責任一跟到底，確保事情辦好，讓市民有良好觀賞體驗。

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