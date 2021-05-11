社評：選舉舞弊須提防 反腐工作要早做

制度大變易生混亂

嚴防歪風有賴廉署

香港選舉制度新設計，重點落在兩個委員會，一是選委會，二是資格審查委員會。選委會五大界別合共1500名委員，有3種產生辦法，包括當然選委、指定團體提名，以及由相關界別團體選民投票產生。根據港府提出的條例草案，新制下經選舉產生的選委議席近千，大多數界別都由以往個人票改為團體票，只有政府列出的「指明實體」，才可以投票。資審委方面，成員由港府主要官員，以及有名望的社會人士出任。內地法律學者田飛龍形容，資審委是「一票否決」式的權威審查機制，至於選委會則以「雙重提名」機制把關，參選人要得到所屬界別選民支持，更要在選委會其他界別取得提名，有關安排既是為了貫徹「愛國者治港」，同時亦可確保入閘者兼具「界別認受性」及「社會代表性」，不會只反映個別界別利益或偏狹政治光譜。

當然，若用傳統西方民主理論看待這些制度變化，肯定得出截然不同結論，畢竟新選舉制度所看重的，某程度是「賢能政治」，跟港人習慣和理解的西方「民主政治」格格不入，然而經歷了反修例風暴和《港區國安法》，香港政治發展出現了根本範式轉移，亦是無法迴避的現實。選委會改制度後能夠投票者銳減，同時多了一批當然選委，包括大學校長、機管局主席、醫管局代表等，部分機構如香港大學等，在教育界、中醫界、科創界等合共有10票可揀選委，有關變化正是範式轉移、加入更多「賢能政治」元素的具體反映。

古今中外歷史說明，沒有政治制度能夠杜絕腐敗，專制政治腐敗例子固然罄竹難書，民主政治下的腐敗同樣多不勝數，莫說發展中國家亂象頻生，即使發達國家亦一樣有這樣那樣的問題，部分政治捐獻者或說客組織對民選政客有極大影響力，有人便形容是「制度化腐敗」，小撮人利益凌駕公眾利益。權力容易令人腐化，西方民主政治理論認為，權力愈集中在小撮人手中，愈容易出現腐敗，「賢能政治」的觀點，則是將權力託付賢者以防腐敗，然而不管奉行什麼政治體制，若要行穩致遠，都必須設法自我完善，阻止政治腐敗。在內地，中紀委擔起反腐大旗；在香港，廉署角色舉足輕重。

這幾年香港社會泛政治化，就連法院法官也經常成為政治抨擊對象，廉署是少數仍有較高公信力的機構。根據智庫組織「透明國際」的全球清廉指數，去年香港仍位列頭15名之內，較2019年有所上升，排名更勝英法美日等國家，過去數十年香港辛苦建立起來的清廉環境，必須致力保持。任何重大制度變化，必有適應調整期，過程易生混亂，縱然大多數人誠實為公，難保小撮人會投機鑽營，上下其手，嚴防歪風滋長，有賴廉署等執法機構努力。

新制度下，過去與政治甚少沾邊的一些機構或團體，諸如一般學校、公立醫院等，都成為了「指明實體」，在選委會有票可投，有小學校長便形容，選委會選舉對學校是全新事物，未來如何行使投票權利，並不了解。外界沒理由假設，本地教育機構會拿着手上選票謀私，然而相關持份者不明白選舉政治遊戲規則，若被有心人利用，稍一不慎，確有可能無端捲入選舉爭議，當局有必要及早向這些選委會投票「新丁」，多作防賄防舞弊宣傳教育，以防有些人不明不白，誤墮法網。

維護選舉廉潔公正

第四權監察不可少

廉政專員白韞六透露，廉署已成立工作小組，稍後將向相關團體、助選團及參選人，講解防止選舉舞弊條例，這對於確保選舉廉潔非常重要，然而必須承認，無論遊戲規則為何，總有人會試圖作弊，為求爭勝不擇手段。新制下買票、種票等問題，會否比之前嚴重，需要時間觀察，以客觀事實作為論斷基礎，沒必要太早下定論，可是執法機構一定要作好準備，嚴厲打擊選舉舞弊行為，不能讓腐敗苗頭有機會生長。後真相年代，社交媒體不實資訊氾濫，政治掛帥凌駕專業，新聞界面對很多挑戰，需要檢視和處理的問題不少，然而傳媒發揮第四權監察作用，對社會仍是必不可少。維護選舉廉潔，需要執法機構努力，也需要傳媒和市民敢於充當吹哨者。

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