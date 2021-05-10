社評：離婚竟比結婚易解決 跨境婚姻須為民解困

內地與香港實行兩種法律制度，同時是兩個司法管轄區（法域），這是歷史遺留問題，亦由「一國兩制」的制度安排得以確認，但這並不妨礙兩地司法合作。回歸以來，內地與香港達成8項司法協助安排，最新一項是有關互認離婚證及離婚訴訟判決強制執行。

跨境離婚涉財產交割子女撫養

複雜法律程序互認問題獲解決

2008年內地與香港簽署《互認和執行當事人協議管轄的民商事案件判決的安排》，雙方司法機構就有關民事和商事的判決可以互認，但將本來也屬於民事範疇的婚姻家庭案件排除在外，原因是這類訴訟複雜得多，除婚姻關係問題外，還可能涉及由此引起的財產交割、子女撫養等問題，離婚申請人雙方要在內地與香港重複訴訟，當事人要往返兩地提出訴訟，勞民傷財，如果任何一方不合作，將會令案件曠日持久而難於解決，當事人迅速變賣房產等會引發更大的財產糾紛，子女撫養權拖而不決更會影響孩子的福祉。

內地與香港司法機構就離婚判決互認問題自2016年開始着手解決，經過五輪當面磋商，數百次電話溝通，交換上百篇資料案例，逐字逐條反覆推敲，最終達成了《互認協議》，香港立法會已經通過本地立法，一俟最高人民法院司法解釋，即可實施。這是內地與香港司法互助的成功典範，值得肯定，也為將來擴大司法互認範圍提供了良好先例。

對於準備離婚的人士來說，這是遲來的「好事」，這種跨境婚姻申請離婚案，每年平均約4000宗。至於結婚的好事，2019年在香港註冊的香港與內地之間的跨境婚姻登記達到14,518宗，在內地註冊結婚的跨境婚姻，還沒有公開數字，影響範圍更廣，但麻煩的手續則不知道要猴年馬月才能解決。

香港人要跟內地人在內地向民政部門註冊結婚，必須出具香港婚姻登記處發出的無婚姻紀錄證明，並且需要由司法部認可的香港律師公證該證明有效，這是為了保障內地人的法律權利。這個做法，在回歸前就如此，當時可能是因為內地民政部門對香港殖民地政府發出文件陌生，所以要通過香港律師提供公證服務。然而，回歸以後，內地民政部門與香港婚姻登記處，同屬於一個國家的政府部門，相互不承認對方發出的證明文件，實在是說不過去。離婚訴訟牽涉財產交割等問題，商業訴訟的文書，兩地所採用的習慣法律用語，以及訴訟程序等都有差異，這些複雜的困難都解決了，兩地政府部門對於申請人婚姻紀錄證明的「有」還是「無」，就這麼難確認嗎？

跨境結婚須出具無婚姻證明

文件互不承認假手律師公證

誠然，內地與香港在證明文件上有不同的規範，內地結婚證有夫妻合照，香港的結婚證書沒有照片，連夫妻兩人的身分證號碼都沒有，無婚姻紀錄證明書也十分簡單，內地政府如何查證確實有一定的困難，要求申請者通過香港律師來公證只是一個宣誓的法律程序，這種做法只是為了避免潛在的法律責任，卻為當事人增加了費用的開支和手續上的麻煩，特別是在疫情期間，身處內地的港人要親身回香港當面向律師宣誓，更是雪上加霜。

然而，證明「有」還是「無」的簡單問題，只要兩地政府任何一方主動「多走一步」，問題不難迎刃而解，至於由哪一方來採取主動，是香港中聯辦還是特區政府駐內地辦事處來提供更詳細證明，還是再簽署一個司法互助協議，則是兩地政府部門需要考慮的問題。

總而言之，將本來由政府部門需要承擔的責任，由於政府部門不主動「為民解困」而推給申請結婚的當事人，則是不思進取的管治思維。在通過離婚《互認協議》後，內地官員稱這是兩地司法互助「最聚焦民意、最貼近民生、最合乎民心的一項創舉」，律政司長鄭若驊在網誌上表示，「為配合兩地社會發展的需要，會積極推進這方面的工作，希望在不久的將來可再為大家帶來好消息」。內地與特區政府什麼時候為跨境結婚的鴛鴦這種民生大事帶來好消息，很多人都在翹首盼望。

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