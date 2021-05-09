社評：繼續維持戰略模糊 美台海政策陷兩難

【明報社評】七大工業國（G7）外長會議上周發表「聯合公報」，首次提到支持台灣「有意義地」參加世界衛生大會（WHA），並強調「台灣海峽和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題」，美國國務卿布林肯更公開呼籲世衛組織總幹事譚德塞邀請台灣出席世衛大會；另一方面，美國印太政策協調官坎貝爾（Kurt Campbell）上周指出，美國對台戰略清晰化有「顯著不利之處」，顯示美國仍然維持台海政策的戰略模糊。上述兩件事，反映美方在「打台灣牌」的同時，希望維持「不統、不獨、不戰」的台海現狀，但美方的作為，以及大陸對台威懾的增強，已愈來愈令美國陷入焦慮與兩難。
G7外長挺台參與世衛
美高官拒絕「戰略清晰」
據報道，在英國倫敦舉行的G7外長會議，主題就是協調對華策略，討論中國議題耗時一個半小時。會後的「聯合公報」有5章87條，其中直接涉及中國的有7條之多，第18條首次寫明：「我們支持台灣有意義地參加世界衛生組織的論壇和世界衛生大會。國際社會應該能夠從所有伙伴的經驗中受益，包括台灣在應對新冠疫情方面的成功貢獻。」今年的世衛大會（WHA）將在本月24日召開，由於邀請觀察員與會，須經世衛組織194個會員國過半數同意，如無意外，台灣今年仍難與會。
美國「打台灣牌」的力度，近年直線上升，也令大陸戰機戰艦繞台的威懾舉動漸增，《經濟學人》早前的封面報道，形容台灣是「地球上最危險的地方」；美軍前印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）更預言大陸「可能在6年內對台採取軍事行動」。美國政學界出現呼聲，認為應將台海政策由現時的「戰略模糊」（Strategic Ambiguity），改變為「戰略清晰」（Strategic Clarity）。
所謂「戰略模糊」，就是鼓勵兩岸以對話方式解決問題，同時售賣武器來增強台灣自我防衛能力，但對兩岸一旦兵戎相見的應對手法不明確宣布，即不公開承諾派兵保台；而所謂「戰略清晰」，就是明確宣布美國應對台海戰爭的策略：北京動武，美即派兵護台。
在上周二的一個公開論壇上，坎貝爾明確指出，對台灣的戰略清晰有「顯著不利之處」（significant downsides），因為美中因台灣而起的任何軍事衝突不太可能局限在狹小地域內，將會迅速擴大，「並將以任何人都無法預測的方式，從根本上毀滅（trash）全球經濟」。他認為，維護和平與穩定的最佳方式是向中國發出全面信息，將外交和美國的國防創新結合起來。他相信「在台灣問題上維持某種程度的現狀符合（中美）兩國的最佳利益」。這顯示，拜登政府短期內不會改變對台海的戰略模糊。
對任何美國政府而言，台灣都是一張能夠牽制中國崛起的王牌，在中美戰略競爭和博弈劇烈的背景下，這張牌不會不用；惟若台海發生戰事，美國將面臨困難的戰略選擇。畢竟台灣離大陸近離美國遠，中國「反介入/區域封鎖」戰力的提升，令美軍的保台行動代價極高。
打台灣牌增緊張氣氛
維持現狀將愈來愈難
台海戰事除了實力的比併，還是意志的較量。北京反覆強調，台灣問題是中美關係的核心，這方面中國的戰略是清晰的。一旦美方背棄當年建交時對台灣的「斷交、撤軍、廢約」承諾，中方無可退讓，不惜對美斷交，對台動武，加快統一步伐。美國智庫外交關係理事會（CFR）月前在報告中也認為，美國明確保台，可能引發美中全面戰爭，從而令戰火燃燒至美國本土。所以，美方在處置台灣問題時會有一條底線，就是保持某種平衡，不越過中方紅線。
對美國政府來講，理想的狀態就是繼續維持「一中一台」，利用台灣遏制中國的崛起，但台海又不發生戰事。不過，這條鋼線不易踩。近年來，美台「非官方關係」日趨官式，已經掏空了「一中」政策，軍事合作走向公開，美軍機艦頻頻穿越台海。這一切，被台獨勢力利用來加快推動台獨步伐，又刺激大陸進一步加大對台軍事威懾。正如《紐約時報》日前刊登的一篇專欄文章所言，美台愈是希望關閉統一大門，北京就愈有可能以武力統一。
過去30多年，每當台美關係獲得提升，台灣海峽都波濤洶湧，而雨過天青則有賴中美的良好溝通。正如坎貝爾所言，美中兩軍真正的短中期衝突風險來自「事故和疏忽」，重要的是建立互信，並確保危機時刻的溝通。他預計，未來數月美中在朝鮮和其他問題上將有「實質的外交接觸」，就像目前在氣候變化和伊朗問題上的那樣。中美高層有更多接觸，意味中美之間的對話與合作有機會深入和擴大。美國暫時對台海維持戰略模糊路線，既留下迴旋空間，也留下了解決問題的時間。但如果繼續掏空「一中」政策，華府會發現，台海現狀將愈來愈難維持。
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