社評：繼續維持戰略模糊 美台海政策陷兩難

G7外長挺台參與世衛

美高官拒絕「戰略清晰」

據報道，在英國倫敦舉行的G7外長會議，主題就是協調對華策略，討論中國議題耗時一個半小時。會後的「聯合公報」有5章87條，其中直接涉及中國的有7條之多，第18條首次寫明：「我們支持台灣有意義地參加世界衛生組織的論壇和世界衛生大會。國際社會應該能夠從所有伙伴的經驗中受益，包括台灣在應對新冠疫情方面的成功貢獻。」今年的世衛大會（WHA）將在本月24日召開，由於邀請觀察員與會，須經世衛組織194個會員國過半數同意，如無意外，台灣今年仍難與會。

美國「打台灣牌」的力度，近年直線上升，也令大陸戰機戰艦繞台的威懾舉動漸增，《經濟學人》早前的封面報道，形容台灣是「地球上最危險的地方」；美軍前印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）更預言大陸「可能在6年內對台採取軍事行動」。美國政學界出現呼聲，認為應將台海政策由現時的「戰略模糊」（Strategic Ambiguity），改變為「戰略清晰」（Strategic Clarity）。

所謂「戰略模糊」，就是鼓勵兩岸以對話方式解決問題，同時售賣武器來增強台灣自我防衛能力，但對兩岸一旦兵戎相見的應對手法不明確宣布，即不公開承諾派兵保台；而所謂「戰略清晰」，就是明確宣布美國應對台海戰爭的策略：北京動武，美即派兵護台。

在上周二的一個公開論壇上，坎貝爾明確指出，對台灣的戰略清晰有「顯著不利之處」（significant downsides），因為美中因台灣而起的任何軍事衝突不太可能局限在狹小地域內，將會迅速擴大，「並將以任何人都無法預測的方式，從根本上毀滅（trash）全球經濟」。他認為，維護和平與穩定的最佳方式是向中國發出全面信息，將外交和美國的國防創新結合起來。他相信「在台灣問題上維持某種程度的現狀符合（中美）兩國的最佳利益」。這顯示，拜登政府短期內不會改變對台海的戰略模糊。

對任何美國政府而言，台灣都是一張能夠牽制中國崛起的王牌，在中美戰略競爭和博弈劇烈的背景下，這張牌不會不用；惟若台海發生戰事，美國將面臨困難的戰略選擇。畢竟台灣離大陸近離美國遠，中國「反介入/區域封鎖」戰力的提升，令美軍的保台行動代價極高。

打台灣牌增緊張氣氛

維持現狀將愈來愈難

台海戰事除了實力的比併，還是意志的較量。北京反覆強調，台灣問題是中美關係的核心，這方面中國的戰略是清晰的。一旦美方背棄當年建交時對台灣的「斷交、撤軍、廢約」承諾，中方無可退讓，不惜對美斷交，對台動武，加快統一步伐。美國智庫外交關係理事會（CFR）月前在報告中也認為，美國明確保台，可能引發美中全面戰爭，從而令戰火燃燒至美國本土。所以，美方在處置台灣問題時會有一條底線，就是保持某種平衡，不越過中方紅線。

對美國政府來講，理想的狀態就是繼續維持「一中一台」，利用台灣遏制中國的崛起，但台海又不發生戰事。不過，這條鋼線不易踩。近年來，美台「非官方關係」日趨官式，已經掏空了「一中」政策，軍事合作走向公開，美軍機艦頻頻穿越台海。這一切，被台獨勢力利用來加快推動台獨步伐，又刺激大陸進一步加大對台軍事威懾。正如《紐約時報》日前刊登的一篇專欄文章所言，美台愈是希望關閉統一大門，北京就愈有可能以武力統一。

過去30多年，每當台美關係獲得提升，台灣海峽都波濤洶湧，而雨過天青則有賴中美的良好溝通。正如坎貝爾所言，美中兩軍真正的短中期衝突風險來自「事故和疏忽」，重要的是建立互信，並確保危機時刻的溝通。他預計，未來數月美中在朝鮮和其他問題上將有「實質的外交接觸」，就像目前在氣候變化和伊朗問題上的那樣。中美高層有更多接觸，意味中美之間的對話與合作有機會深入和擴大。美國暫時對台海維持戰略模糊路線，既留下迴旋空間，也留下了解決問題的時間。但如果繼續掏空「一中」政策，華府會發現，台海現狀將愈來愈難維持。

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