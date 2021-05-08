社評：豁免疫苗專利雷聲大 提防富國口惠實不至

被批疫苗民族主義

美轉軚允開放專利

去年10月，南非和印度在世貿提出，疫情期間，暫停所有控疫醫療用品的知識產權專利，包括檢測、診治及個人保護設備，以及研發中的新冠疫苗，藉以擴大全球產能，讓發展中國家更易得到相關裝備抗疫。有關提議獲得數十個國家支持，然而發達國家與跨國大藥廠反應冷淡，今年3月世貿會議上，美國、英國、歐盟和瑞士等仍一致反對暫停新冠疫苗專利，認為這會打擊研發創新動力。現在美國一改立場，支持於年底世貿部長級會議達成協議，惹來甚大迴響，多國表示歡迎，製藥業普遍反對。有份研發新冠疫苗的俄羅斯，總統普京支持放棄專利，中國重申關注疫苗可及性，支持在世貿框架下討論，英國則未有表態。歐盟表示可以商討，惟德國總理默克爾則表明反對。

抗疫大時代，新冠疫苗既是救人工具，更是國際政治重要籌碼。去年西方疫情大爆發，疫苗面世成為及時雨，然而發達國家囤積疫苗，自私自利嘴臉，同樣表露無遺。世衛再三批評一些國家大搞疫苗民族主義，雖沒公開點名，各方其實心裏有數，早前歐盟不滿美英疫苗自利，威脅扣起在歐洲生產的疫苗，英美輿論質疑這是疫苗民族主義行徑，歐盟反駁英美賊喊捉賊。在英國，有研究機構蒐集數據，發現截至今年3月，美國和歐盟各自生產了上億劑新冠疫苗，美國所生產的全部留作自用，沒有一劑出口，相比之下，歐盟則有四成出口到境外。

內地專家指出，全球疫苗供應，超過三成來自中國，拜登政府要搞疫苗外交，未有拿出多少實物，又想爭取國際政治道德高地、洗刷疫苗民族主義形象，轉軚支持暫時豁免疫苗專利，可以起到一定公關效果，盛傳有意尋求連任的世衛總幹事譚德塞，便稱頌華府此決定，反映了「美國的道德領導」。全球抗疫路漫長，除非人人安全，否則無人安全，最近發展中國家疫情愈演愈烈，印度情况尤其慘烈，華府欲借印度制華，總得多釋善意；論美國國內政治，拜登支持開放專利，突出敢於向大藥廠說不的形象，亦有助鞏固自由派支持。

窮國人民的命也是命，疫苗等抗疫物資的生產和分配，不應成為富國人民專利，跨國藥廠利益也不能凌駕人命。疫苗知識產權專利，不應成為全球抗疫絆腳石，然而必須指出的是，發達國家若不作出相應支援配合，單靠暫時開放疫苗專利，根本無法救助窮國民眾，所謂支援全球抗疫，不過是沽名釣譽的公關操作。

把持生產技術原料

援助窮國易淪空談

中國現有疫苗，主要採用腺病毒載體及傳統滅活技術，研發和生產一直有伙拍其他國家，內地疫苗生產商亦有向阿根廷、墨西哥和巴基斯坦等轉移技術，至於英國阿斯利康腺病毒載體疫苗，亦一直有跟印度等地的伙伴合作生產。若說開放知識產權專利，最多人關注的，必然是技術最新的核酸疫苗。德國BioNTech牽頭研發的復必泰疫苗，是目前全球最廣泛使用的核酸疫苗，至於美國莫德納的核酸疫苗，現階段差不多專供美國自家使用。拜登最新倡議，是否想慷他人之慨，暫時不得而知，無論如何，核酸疫苗在儲存等方面本來就有很多限制，成本也較傳統疫苗高，堪稱「富人疫苗」，更甚的是，核酸疫苗生產過程複雜，不能跟一般仿製藥（非專利藥）相提並論，放眼世界，現在有能力生產核酸疫苗的國家和藥商，少如鳳毛麟角，即使中印同為疫苗生產大國，現階段想量產亦有困難。

有專家形容，開放核酸疫苗專利，不過是提供「食譜」，若沒有相關生產技術和原料，根本不可能依樣畫葫蘆。莫德納總裁表明不擔心拜登的提議，原因正是美方完全把持了相關技術和原料。早在去年底，莫德納已宣布，疫情期間不會執行疫苗專利條款，現實是迄今從未聽聞有其他藥廠仿製。倘若現在富國藥廠只是開放專利，卻無相應支援，對發展國家來說，不過是偽善把戲，跟法國瑪麗王后問「窮人何不吃蛋糕」，並無太大分別。美國引用國防生產法，大量囤積疫苗及生產物料，早惹詬病，華府若是有心幫助窮國，便應響應全球疫苗免疫聯盟（GAVI）呼籲，除了支持開放專利，更要轉讓技術及提供更多生產原料。世貿能否談得攏，現在言之尚早，倘若華府只是打算搞搞公關騷，又或打算利用這一機會，以提供生產技術及原料為餌，利誘某些國家在大國博弈中站邊，結果只會令全球更難同舟共濟抗疫。

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