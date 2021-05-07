社評：瞞報行蹤妨礙抗疫 檢控重罰以儆效尤

印裔漢菲傭染疫

遲遲未交代聚會

上月初，一名印度裔男子從迪拜返港，完成酒店檢疫進入社區後才確診，化驗顯示他所感染的，乃是最近肆虐印度的雙重變種病毒，他的菲律賓女友人亦證實確診。未幾，本港先後有3名菲傭確診感染變種病毒，就連僱主家人亦中招。3名菲傭分別在東涌、薄扶林及鰂魚涌工作，印度裔男子則居於佐敦，驟看眼並無關連，可是基因分析卻發現，印度裔男子及東涌菲傭的病毒基因完全相同。

衛生防護中心再三追查，印度裔男子日前才交代行蹤，包括大半個月前到過東涌東薈城，以及在上月13日，到過女友人親友位於柴灣的住所聚會。昨天最新確診的六旬婦人，正是在「柴灣聚會」單位居住。印度裔男子有否在東涌將變種病毒傳開，暫時仍不清楚，惟現已可以肯定，3名菲傭確診跟他有關。衛生防護中心發現，「柴灣聚會」參與者，有3人於4月18日在深水埗一個單位，與現時已知確診的3名菲傭聚會。

雙重變種病毒本地感染，超過10人確診，衛生防護中心鍥而不捨，感染源頭與傳播鏈總算有了眉目，然而延宕多時才找出真相，不排除社區已衍生出多條傳播鏈。3名菲傭感染後，平常出入固然可能留下病毒，最近數周3天假期，她們有否參與其他聚會，亦可能影響病毒傳播情况。另外，4月18日與3名菲傭聚會的人，幾可肯定有感染者，他們近期到過什麼地方，同樣叫人關注。衛生防護中心提到，有被列為密切接觸者的親友，最近兩度於深水灣泳灘與朋友聚會，當局已安排出席者強檢。當局必須加快追蹤步伐，阻止病毒擴散，可是公眾亦要有最壞打算，變種病毒可能已在社區出現第三、第四代傳播，星期日母親節，市民必須提高警覺。

印度裔男子完成酒店檢疫後才證實確診，顯示當局把關有不足，必須堵塞漏洞，然而若非有人蓄意隱瞞行蹤，本港抗疫形勢也不會突然變得這麼嚴峻。印度裔男子就算不熟悉香港各區，理應清楚記得自己曾參與聚會，他遲遲未有如實交代，要為病毒傳播負起很大責任；一些確診者參與過聚會派對，沒有一早和盤托出，同樣大有問題。

變種病毒威脅巨大

檢疫隔離從嚴從緊

抗疫要成功，官民各有責，一個人自私妄為，隨時累及所有人。去年底，一名確診男子擅自離開醫院，兩日後方被尋回，法官直斥男子非常自私，令他人蒙受感染危險，判囚4個月，成為疫下判罰最重的同類個案；今年初，油麻地舊區爆疫，亦有確診者涉嫌隱瞞同住者資料，協助家人逃避檢疫。無視播毒風險、蓄意隱瞞行蹤，違反防疫條例，絕對不能姑息，必須重罰，以儆效尤。這次「變種危機」牽連甚廣，導致全港37萬外傭須強制檢測、上千市民送往檢疫中心，當局若有足夠證據，應盡快檢控瞞報者，還公眾一個公道，避免有人趁機離港，逃避刑責。

政府為防變種病毒擴散，最近出手甚重，除了外傭強檢，但凡有大廈發現變種病毒確診者，全幢居民都要撤離檢疫。有外傭組織質疑強檢措施「歧視不公」，亦有需要檢疫隔離的居民投訴安排混亂，要求改為「居家隔離」。部分長者行動不便，亦有考生忙於應付DSE，突然要他們搬到檢疫中心隔離，難免有很多焦慮不安；長達21天的檢疫隔離，亦確實非常不便，然而變種病毒對本港疫情防控帶來重大挑戰，一現苗頭便須盡快根絕，檢疫隔離從嚴從緊，有其必要。

對居民而言，在家隔離必比送往檢疫中心方便，可是正如專家所言，居家隔離難保人人守規矩，當局防疫寧嚴勿寬，亦可理解。當然，政府亦應檢討過去數天的處理，看看信息發放、撤離安排等方面，是否需要改善，讓受影響者有較佳準備，減少混亂情况。既然政府提出「疫苗氣泡」鼓勵打針，市民完成接種，檢疫隔離期可以適度縮短，亦是合情合理。3名菲傭染疫，已證實與聚會有關，外傭習慣假日群聚是客觀事實，要求外傭強檢，為的是防止病毒傳播，爭議亦較續約條件加入接種疫苗為小。抗疫務實勿務虛，太多意識形態包袱，只會令防疫工作綁手綁腳。

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