社評：「變種危機」籠罩星港 旅遊氣泡無謂勉強

變種病毒隱伏社區

星港應對各師各法

去年11月，星港達成旅遊氣泡協議，未幾香港爆發第四波疫情，旅遊氣泡尚未吹起便告爆破。經過數月折騰，本港疫情逐步回穩，上月兩地政府舊事重提，準備本月26日再度啟動旅遊氣泡，未料臨門一腳又出現變數。新加坡疫情反彈，本地感染病例重回雙位數，當地一間醫院更出現印度變種病毒群組感染，涉及至少5宗病例，此外亦有關員及社區護理設施清潔工，分別感染印度變種病毒，當局初步調查相信，這3個感染群組並無關聯，意味當地有多條印度變種病毒傳播鏈，新加坡當局正評估星港旅遊氣泡計劃，是否需要變改。

星港旅遊氣泡再有泡湯之虞，突顯疫下復常的脆弱，以及變種病毒的威脅。新冠病毒在各地不斷演變，衍生多種傳播力高的變種病毒，新加坡把關雖嚴，仍然無法徹底封堵，當地迄今約有30宗變種病毒株本地感染病例，以印度、南非及英國變種病毒為主。印度裔是新加坡第三大族群，佔人口7.4%，上月20日，新加坡當局才表示，邊境檢疫合計發現46宗印度變種病毒輸入個案，事隔兩周，相關輸入病例已急增約兩倍，連同10宗本地感染病例，合計達到131宗。變種病毒來勢洶洶，新加坡政府已宣布收緊防疫措施，除了來自兩岸四地及澳紐等少數地區人士，其餘入境者在指定設施隔離檢疫的時間，將由14天延長至21天。當局同時還宣布，禁止5人以上聚會，收緊員工上班數目上限，健身中心及體育館等高風險場所均要關閉。

疫情肆虐全球，世衛常言「除非人人安全，否則無人安全」。最近印度疫情失控，變種病毒氾濫，新一波「疫情海嘯」衝擊世界各地抗疫防線，香港絕不能掉以輕心。變種病毒在新加坡有擴散風險，未知能否及時控制；本港接連發現變種病毒本地個案，疫情同樣存在變數。昨天本港新增3宗本地感染，均涉印度變種病毒，確診者除了包括早前染疫東涌菲傭的僱主，也包括兩名曾與該名菲傭聚會的外傭同鄉。當局連日調查追蹤，直至昨天方知這幾宗病例，跟本地首宗變種病毒個案的印度裔男子，存在人脈聯繫，病毒是否已經在東涌傳開、會否有更多外傭輾轉感染，仍是未知之數，期盼最好之餘，亦要有最壞打算。

商經局長邱騰華日前談到星港旅遊氣泡，表示新加坡確診宗數仍在雙方接受的範圍內；可是疫情急轉直下，可以來得又快又猛，即使新加坡化險為夷，香港亦得及時遏阻變種病毒擴散，勉強無幸福，現在並非重啟星港旅遊氣泡合適時機。就算當下香港抗疫形勢，未至於要像新加坡那樣即時收緊社交限制，市民也得提高警覺，政府更須密切留意疫情變化，對內加緊「清毒」，對外嚴防輸入，堵塞漏洞。

外防輸入堵塞漏洞

強檢隔離從嚴從緊

本港社區累計約有10宗變種病毒個案，其中4人均在完成酒店檢疫後確診，反映外防輸入措施並非滴水不漏，當局應盡快檢視酒店防疫有沒有漏洞、檢測機構採樣是否有不足，專家建議追尋最近入住相關酒店的檢疫者，為他們驗抗體，以了解承辦商採樣是否有問題，有關做法值得當局採納。最近有抵港印度孕婦先後在機場、酒店、醫院做過至少6次檢測，才證實確診，值得留意的是，這名孕婦在伊利沙伯醫院所做的其中一次檢測，結果同樣為陰性，衛生防護中心解釋，這可能跟當事人病毒量低有關。如何盡量避免病毒檢測得出「假陰性」結果，當局應多聽專家意見。

本港外防輸入，需要進一步加強，仿效新加坡對更多地區收緊隔離檢疫要求，可以是一個方向；「熔斷」停飛方面，當局亦要更為果斷。上月初印度新德里一班客機抵港，機上150名乘客，超過三分之一事後證實確診，倘若政府早作反應下令停飛，本可減輕外防輸入壓力。變種病毒已然流入社區，隱形傳播鏈必須盡快拔除。過去數天，每當發現變種病毒個案，當局都採取相當嚴厲的檢疫隔離措施，除了要求確診者所住大廈的全數居民強制檢測，還要送到檢疫中心，接受21天隔離檢疫，受影響市民大感不便，有怨言有不滿可以理解，然而嚴防變種病毒蔓延，關乎全港市民福祉，強檢隔離確有必要從嚴從緊。本港至今只有大約100萬人接種過新冠疫苗，僅佔人口約15%，較新加坡近兩成人打針的比例還低，面對變種病毒威脅，市民只要身體狀况許可，應該盡快打針。

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