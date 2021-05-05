社評：監管院舍乏進展 政府修例無了期

智障男生墮斃

暴露系統問題

智障男生墮樓事件，發生於5年前，涉事院舍「康橋之家」，之前因為前院長張健華捲入多宗性侵智障女院友案件，臭名遠播。死因聆訊顯示，墮斃男生有情緒問題，父親懷疑虐兒，母親含辛茹苦照顧10多年，迫於無奈才將兒子送去院舍，未料所託非人。母親發現兒子身上常有不明來歷傷痕，懷疑他在院內遭體罰苛待，庭上與院舍人員各執一詞。男生智商只得5至7歲，法官認為可以排除自殺可能，死因庭裁定智障男生死於意外，反映沒有證據顯示案件直接涉及他殺，不代表院舍沒有任何責任，更不代表政府部門有做好監督院舍的角色。案情細節顯示，智障男生墮斃，既涉人為疏忽，亦有系統性的問題，陪審團向勞福局及社署等提出合共10多項建議，大體而言都是要求當局加強規管巡查，改善院舍人手及運作，防止再有悲劇發生。

殘疾人士需要細心照顧，中度智障自閉人士容易有情緒問題，尤其需要專業人士特殊照料，死因聆訊卻顯示，涉事院長、主管、助理員或護理員皆缺乏相關訓練，有護理員入職後才草草上了數小時照顧殘疾人士課程。院舍雖有安裝閉路電視，惟自從前院長捲入性侵醜聞、警方到場取證後，系統長期未有啟用，繼任院長亦無認真跟進；另外，智障男生案發時所在的空置房間，窗戶亦無加裝鐵絲網。倘若院舍閉路電視並非形同虛設，當值職員至少有機會發現男生進入了空置房間，及時制止；倘若空置房間窗戶有鐵絲網，男生亦未必會墮樓。

院舍主管供稱，事發當日兩層院舍共有91名院友，惟在場護理員及助理人手，明顯未達社署要求。翻查值日更表，當天應有7人上班，其中列出的一名「護理員」恍若透明人，未有院舍人員作供提及，是否存在惹人懷疑。種種迹象顯示，事發時智障男生所在樓層，儼然處於「真空」管理狀態，沒有職員跟進。不過話說回來，就算院舍人手配置達到社署要求，也絕不等於人手充足。

按照中度照顧院舍的人手規定，護理員及助理跟院友的比例，門檻僅為1比40，涉事院舍案發時僅得兩名相關人員，連這麼低的門檻也做不到，固然離譜，可是即使有3人當值，亦不意味院友能夠得到妥善照料。院舍護理員勞心勞力，人工卻偏低，難以吸引新人入行，本地人手荒持續惡化，輸入外地人手，又因工會強烈反對，困難重重，這些都是現實，然而當局應該拿出政治決心，設法解決人手不足問題，而不是採取超低標準遷就業界。根據現行法規，院舍職員除了保健員外，全都毋須領牌，亦無規定主管學歷，專業培訓及考核要求如此寬鬆，同樣難以接受。

政府部門官僚因循

害群之馬有恃無恐

聆訊期間，社署人員供稱，根據案發當日出勤紀錄及更表，院舍人手「符合社署要求」，惟正如死者家屬代表律師所言，社署只是依賴院舍提供的資料做判斷，並沒與職員會面查證真偽，調查態度馬虎，猶如橡皮圖章；死因裁判官一再問「1比40」這個人手比例是否太低、由沒有受訓的護理員或助理照料40名殘疾院友是否恰當，署方證人只是反覆重申按章辦事，守則怎寫，他們照辦，不會過問私人機構內部問題。私人院舍以賺錢為本，法例要求低，變相縱容小撮害群之馬，2015年劍橋護老院涉嫌虐老，以及康橋之家的風波，是近年最駭人聽聞的例子，不代表只有這兩間院舍出問題。政府部門官僚因循，處事得過且過，業界害群之馬當然有恃無恐。

2018年，申訴專員公署發表調查報告，批評社署對安老院舍服務監管不足，呼籲收緊條例改善巡查，至於社署成立的工作小組，前年亦發表檢討報告，建議提高護理員人手比例，以及院友法定最低人均樓面面積等，有關行政實務守則的部分雖已實施，可是涉及修訂《安老院條例》及《殘疾人士院舍條例》的建議，迄今未見重大進展，勞福局僅表示正為修例做準備，何時落實仍是未知數。本港院舍嚴重不足，大幅收緊監管，或會導致一些院舍結業，影響不少院友，然而政府總不能投鼠忌器，姑息害群之馬。改善院舍質素，釜底抽薪之道是增建院舍增加人手，同時當局亦得盡快修例，加強監管，社署亦應加強巡查執法，不能敷衍了事。

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