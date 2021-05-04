社評：追蹤接觸者堵塞漏洞 防變種病毒爆發疫情

同時分到東薈城

變種病毒已傳播

迄今確診6宗變種病毒個案，最新一宗是4月4日從印度抵港的28歲家庭主婦，完成隔離檢測，在社區活動最少7日才確診，使人擔憂是否已經佈下了傳播鏈。至於其他5宗都帶有南非變種病毒，專家進行基因排序之後，確認在堅尼地道工作的菲傭，與其他4宗的病毒基因差異大，可以排除互相傳播；另外，專家審視這名菲傭各種情况，認為她可能在原居地感染病毒，不過，由於她確診前已經在社區活動最少6日，專家不排除社區有一條隱形變種病毒傳播鏈。

另外4宗南非變種病毒個案，確診時序始於一名印度裔男子，已知活動地區是油尖旺和長洲，然後其女友人確診，在中環中央廣場診所任職。至於在東涌工作的39歲菲傭確診後，她照顧的10個月大女少主亦確診，這名菲傭活動範圍是青衣和東涌。從已知情况，她與該名印度裔男子和女友人，曾經分別同時到東涌東薈城，這是他們唯一交集場合，卻也構成傳播和感染，反映變種病毒傳染能力之強橫。

從上述情况看來，社區起碼存在的傳播鏈，一是與堅尼地道菲傭有關，二是與印度裔男子、女友人有關。變種病毒傳播速度更快、毒性更強，近期印度疫情惡化至災難級別，就與變種病毒有關。設若本港幾條隱形傳播鏈未能及時切斷，不能排除出現短期內確診個案激增的局面。

變種病毒已經進入社區，是本港疫情重大隱患，政府勿心存僥倖，必須主動作為，對於已知個案開展全面追蹤，包括與堅尼地道菲傭、印度裔男子同一時段在酒店檢疫的其他旅客，政府應該把旅客找回來，實施檢測，若有需要更須採取隔離檢疫，盡可能切斷傳播鏈。防疫控疫必須走在病毒肆虐前面，從源頭堵截。

本港疫情處於外防輸入、嚴防死守階段，防守設計和部署須形成系統。目前，本港就高風險地區來港旅客，規定必須隔離檢疫，從旅客抵港、初步檢測、到指定酒店、實施隔離檢測等，有既定安排，理論上在確認旅客不帶病毒之後，他們才可以到社區接觸港人。只是無論系統設計多完備，由於涉及工作人員操作，就不能排除一些執行不到位，形成漏洞。

隔離檢測或有漏洞

政府須採措施堵塞

已知6宗變種病毒確診個案，其中堅尼地道菲傭、印度裔男子和近日確診的28歲家庭主婦，都曾經在指定酒店隔離檢疫，其間多次檢測，都是陰性，隔離期滿到社區之後，才被確診為陽性。現在對來港旅客實施21天強制隔離檢疫，目前看來，系統設計應該無問題，漏洞極可能出在操作執行，例如是否能夠採集有效樣本、化驗程序是否合乎規定要求等，須認真檢視。

檢測是嚴防死守重要關口，這個環節有漏洞，病毒就會進入社區，因此檢測這一關，必須把守好。政府對於外判檢測機構，必須從嚴要求，並須有效機制監察，確保檢測、化驗質量符合規定要求。政府可以外判檢測工作，但是責任不能外判。另外，外判機構在整體檢測，無論佔多大份額，若發現運作有問題、經常出事而未見改善，甚或不理會政府責令整改要求，則政府須果斷處理，不能讓問題檢測繼續蒙混下去。

昨日，本港連續第三日本地零確診，這是第四波疫情歷時約5個月，市民生活作息飽受困擾、整體社會付出巨大成本而取得的階段性成果，不過，變種病毒隱形傳播鏈在社區潛伏，是疫情走向清零的變數；另外，今年首季本地生產總值較去年同期上升7.8%，升幅高於預期，此乃好發展，但是經濟前景取決於本港疫情和全球疫情改善程度。金管局總裁余偉文對於本港疫苗接種率低於其他金融中心，表示憂慮，認為會影響本港與外界聯繫，減低從香港出行的能力，可能會影響跨國公司地區總部選址，進而影響金融中心地位。關於新冠疫情，一個地方無論防疫做得再好，都要靠疫苗做到群體免疫，才可以打開門戶，全面重啟經濟。迄今本港大多數市民對於接種疫苗，仍然猶豫，折射香港社會對全民福祉，缺乏共同承擔，設若情况未能顯著改變，不單疫情成果難以維護，重啟社會與經濟正常運行也不可得。情况很清楚了，擺在市民眼前的只有3句話：接種疫苗！接種疫苗！第三句還是接種疫苗。

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