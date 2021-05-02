社評：中國太空站將建成 國際合作引人矚目

起步晚始於十年前

天宮技術有獨到處

中國的太空探索起步較美俄為晚，2003年才完成首次載人航天任務，是世界上第三個成功將人類送上太空的國家。中國太空站項目開始於10年前，並分別於2011年將「天宮一號」、2016年將「天宮二號」兩個試驗用的實驗艙送入太空軌道。按照規劃，明年將完成「天宮」太空站在軌建造，實現中國載人航天工程三步走發展戰略最後一步目標。「天和」號核心艙是「天宮」太空站的關鍵艙段，是控制太空站飛行姿態、內部環境的核心艙，重達22噸，是本世紀人類最重的單體航天器。

「天宮」太空站建成後，體積只有約66噸級，較ISS 400噸的大塊頭相距甚遠，惟在能源、動力技術以及運營費效比方面，「天宮」較ISS有過之而無不及。「天宮」的4台LHT-100霍爾電力推進引擎，是電推技術首次應用到載人航天器上。由於毋須依賴化學燃燒而是依靠太陽能產生推力，能大幅減少燃料需求，未來貨運飛船發射頻率可由原先每年兩艘，壓縮至每兩年3艘，而現在ISS每年需要發射4艘。

「天宮」號使用的世界最先進的太陽能電池翼，光電轉換效率高，還可耐250℃高溫，令「天宮」號的供電能力可達到100千瓦，而體積大數倍的ISS只能提供90千瓦電量。「天宮」有67個中小型艙外載荷界面，支持載人飛船、貨運飛船和其他來訪飛行器對接及停靠，同時擁有26個艙內科研機櫃，而龐然大物的ISS也不過多5個科研機櫃。因此，「天宮」太空站在有效載荷數量以及功能上，用小得多的規模，實現了跟ISS差不多的太空實驗能力，顯示其設計水平要高於ISS。

中國獨力發展太空站的過程可謂被逼上梁山。ISS是由美國主導，俄羅斯、加拿大、歐洲和日本等十多國合作的產物，該計劃1998年提出時，未邀請中國參與。當本世紀中國表達參與意願時，卻遭美方拒絕，美國國會更於2011年5月通過「沃爾夫修正案」（Wolf Amendment），規定未經國會准許，太空總署（NASA）不得與中國進行任何形式合作，也禁止NASA所有設施接待中國官方訪客。

逼上梁山獨立發展

互利雙贏開放合作

美國的擔心不無道理，美軍100%的導航定位、100%的氣象信息、90%的軍事通訊、90%的戰略情報來自太空系統，當然希望盡力遏制中國的「威脅」。NASA前任署長布里登斯汀（Jim Bridenstine）去年接受國會質詢時就稱，如果美國最終要放棄近地軌道，等同「割讓那片領土」（cede that territory），將是一場悲劇。

由於ISS將於2024年退役，因此「天宮」有可能在不久的將來成為近地軌道上唯一的太空站。中國從「天宮」籌建之初，就宣布對全球科學家開放。兩年前中國與聯合國外太空事務廳（UNOOSA）在奧地利維也納共同宣布，有17國、23個實體的9個項目入選「天宮」太空站太空科學實驗的首批項目。除中國本身外，入選國家既有參與ISS的俄羅斯、日本、德國、法國、意大利等國，亦有非洲的肯尼亞，亞洲的沙特阿拉伯，美洲的墨西哥、秘魯等發展中國家。項目涉及太空天文學、微重力流體物理與燃燒科學、地球科學、應用新技術、太空生命科學與生物技術等領域。

太空領域的科研，技術要求高、成本需求大、投資周期長，非一般國家能負擔得起，而技術愈發展，形成的壁壘也愈堅固。到目前，太空競爭中的選手基本上只有美、歐、俄、中等少數幾國，其他國家多處於有心無力的困境，參與太空開發，只不過是希望分取開發利益一杯羹。

中國太空站開放，尋求國際合作、共享實驗數據，是理性與經濟的做法，因為任何封閉都可能導致落後，在本國未能充分利用太空站機櫃空間的情形下，亦會造成資源浪費與設備閒置。開放也是瞄準龐大市場商機，借鑑美國的做法，與多國利益相互綑綁後，可以促進融合，說到底是各取其利的雙贏做法。至於中美能否在太空探索中合作，就要視乎兩國政治關係的發展了。

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