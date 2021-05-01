社評：外傭強檢打針起爭議 提防變種病毒最優先

變種病毒攻入社區

星星之火可以燎原

中招的39歲菲傭，在東涌僱主家中打工，最近並無外遊，病發後數天有在社區出入。這名外傭如何感染變種病毒，暫時仍不清楚。較早前，先後有兩名抵港者完成酒店檢疫進入社區數天，才確診感染變種病毒，其中一人為菲傭，另一人來自印度，其女友人同告中招。根據衛生防護中心的說法，東涌染疫菲傭跟這3宗變種病毒個案，並無流行病關連；有專家則指出，東涌染疫菲傭身上的變種病毒株，跟染疫印度男子接近，不排除後者在社區留下病毒，輾轉感染了菲傭。無論如何，東涌菲傭中招，顯示本地社區已出現變種病毒隱形傳播鏈，這對全港市民來說，是重大警號。

變種病毒肆虐多國，防疫掉以輕心，隨時大禍臨頭，印度疫情慘烈正是例子，世衛總幹事指出，現時印度的情况，可以在任何地方上演。為防變種病毒在港擴散成災，全港上下都要嚴陣以待。今天是五一公眾假期，稍後又有母親節，不少行業忙於籌謀復常，社會整體防疫意識亦較年初鬆懈，稍一不慎，星星之火，可以燎原。政府提出以「疫苗氣泡」作為復常基礎，在社會引起不少議論，有人批評政府為求「谷針」軟硬兼施，然而疫情威脅從未消退，「谷針」本身並非壞事，放眼歐美，很多政府也在千方百計「谷針」，倘若只是因為政治拗氣，唱反調拒打針，於己於人皆無好處。政府專家顧問指出，變種病毒雖會令科興及復必泰疫苗中和抗體下降，然而打了針仍有一定效用，只要身體狀况許可，市民應該盡快打針。

外防輸入，寧嚴勿寬。外圍疫情嚴峻，早在3月底，本港輸入病例壓力已見顯著增加，持續有南亞、菲律賓等地抵港者驗出變種病毒，港府早應視乎當地疫情，採取停飛措施，而不是等到4月中旬多名抵港者確診，超出「熔斷」機制門檻，始下令停飛。最近政府收緊熔斷機制，亡羊補牢，總好過不去加強堵截，可是變種病毒已然攻入，當下最重要是把握時間，在社區加緊追蹤，盡快「清毒」。東涌菲傭確診，政府即時封區，安排近千人撤離檢測，動作雖大，卻有必要；倘若區內不幸再有變種病毒個案，當局更要考慮擴大封區強檢，同時讓受影響市民清楚明白，危機當前，縱有不便亦要忍耐。

接連有菲傭證實感染變種病毒，政府宣布全港37萬外傭要接受強制檢測，已完成疫苗接種者除外。當局還表示，有意修改外傭工作簽證條件，加入接種新冠疫苗的要求。外傭組織反應強烈，抨擊港府歧視及污名化，亦有市民「聯想」到強制港人打針的可能；政府則強調，外傭跟一般香港居民實際情况有別，工作簽證加入打針條件並非苛求，為了外防輸入，相關安排有需要。

外防輸入寧嚴勿寬

打針強檢實事求是

香港自居開明，然而社會存在很多隱性歧視，亦是事實，可是外圍疫情風高浪急，防控工作從嚴從緊，亦是為勢所逼。外傭登堂入室照顧老弱，假日亦習慣跟同鄉群聚，容易交叉感染，一旦中招，又很容易將病毒帶回僱主家庭。去年夏天以來，港府規定一些高風險行業人員定期強檢，為的是防疫，業界雖有怨言，惟很難說這是歧視。相比之下，當局要求外傭續約須打針，爭議較大，需要考慮的問題亦較多。

放眼世界，迄今沒有任何地方強制全民接種新冠疫苗，看不到香港為什麼會例外，太多政治炒作想像，只會令討論失焦。疫苗接種存在副作用可能，小部分人亦未必適合打針，所以一般而言奉行自願原則，惟亦非沒有例外。上月意大利政府便下令，強制醫護接種新冠疫苗，認為有此必要；在香港，跨境司機若不想天天過關接受檢測，出於工作需要，實際亦得打針。港府提到，不少外傭完約後，一般會返回原居地探親，之後再返港工作，容易將病毒帶回來，這某程度是事實；部分在港外傭擔心健康狀况不適合打針，必須打針才能續約，變相等於要他們「執包袱」，同樣是很可能出現的情况，倘若放棄續約者眾，本地很多家庭亦會受到影響。當局若要修訂外傭工作簽證要求，需要想通想透具體操作細節，同時多向外傭組織及相關國家解釋，避免誤會。

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