社評：加快電動車普及步伐 政府帶頭勿光說不練

政府電動車不增反減

普及化必須拿出決心

氣候變化影響全球，遏阻暖化人人有責，各地政府紛紛定下減排目標，力爭本世紀中葉「淨零排放」。汽車是本港溫室氣體排放一大來源。去年11月發表的《施政報告》，提出以2050年前實現碳中和為目標，政府多管齊下，其中一招就是加快電動車普及化，今年財政預算案便提到，政府將帶頭採用更多電動車，可是最新公布的審計報告，卻不禁令人懷疑當局的決心。

政府推廣電動車，談了至少10多年，實際進展卻有限。審計署發現，政府車隊中，電動車所佔比例不足4%，具體數目更由2016年底的249輛，降至去年底的169輛，減幅超過三成。物流署解釋，之前有政府部門（警務處）的電動電單車起火，事件令相關部門對電池安全有疑慮，數十輛電動車遭停用。環保署強調，當局已更新採購規格，若無充分理據，5座位以下車輛應全數購買電動車，然而數字不會騙人，過去數年政府電動車數目不增反減，乃是客觀事實，物流署還提到，有部門反映電動車「未能符合運作需要」，例如泊車處缺乏充電設施、充電時間長、載荷亦有限，不適合執行緊急職務，云云。當局信誓旦旦推廣電動車，卻一直未有搞好相關配套，連說服政府部門採用都有困難，現在當局承諾「帶頭採用更多電動車」，市民聽進耳裏，難免將信將疑。

環境局上月公布電動車普及化路線圖，大目標是2050年前達到全港汽車零排放，短期目標方面，當局希望2025年全港有15萬個私人車位有充電設施，公共充電設施則不少於5000個；中期措施方面，政府將探討把油站及加氣站轉型為充電站的可能，路線圖還建議在2035年或之前，停止新登記燃油私家車。10年前，政府文件曾列明，「長遠目標」是2020年全港有三成私家車屬電動車或混能車，然而當局後來「澄清」，這只是「願景」，難聽一點，就是隨便說說而已。現在政府就電動車普及化，拿出一份相對具體的路線圖，總比之前空談「願景」好，可是這份路線圖，實際仍有諸般不足，目標也談不上進取。

各國爭相發展創新科技，實現「綠色轉型」，近年電動車發展一日千里，傳統車廠積極投身其中，還有很多生力軍加入，蘋果、小米等均宣布「造車」，以往很多技術問題，諸如電池安全、充電耗時、馬力不足等問題，可望迎刃而解。全球多間大車廠已打算於2035年前後停產燃油車，港府提出最遲2035年停止新登記燃油私家車，僅屬順勢而為，而不是走在前頭推動。倘若政府有遠見有決心，理應提出更進取的時間表。

電動車普及路線圖

留空白位不夠進取

電動車時代即將來臨，充電設施普及步伐必須加快。政府主張車主「歸家充電」，透過不同資助方式，鼓勵私樓及屋苑加裝充電位，大方針可以理解，可是當局仍需在全港各區，提供充足的公共充電設施，減少車主「斷電之憂」。現時全港僅得3351個公共充電設施，4年半內增至5000個，五成幅度看似很多，然而如果當局真的有心普及電動車，實有必要提供更多公共充電位。

環境局長黃錦星稱，本港電動車普及程度在亞洲「行得很前」，每8輛新車便有1輛是電動車，然而必須指出的是，截至去年底，全港只有大約1.7萬部電動私家車，佔整體私家車數量不足3%，至於電動商用車方面更幾乎交白卷：香港迄今未有電動的士或電動小巴落地，電動貨車比例是0.1%，電動巴士比例也僅得0.6%，可是整份電動車普及路線圖，並未就淘汰燃油商業車定下時間表，當局僅表示繼續推動試驗電動商用車，希望4年後才制訂更具體時間表。本港市區路邊空氣污染物，九成來自貨車及巴士等公共交通工具的廢氣，路線圖未包括淘汰燃油商業車，等於留下一大片空白。

與香港一河之隔的深圳，當局以補貼方式，短短數年內將全市1.6萬架傳統巴士，更換為電動巴士。雖說深圳方面所用的主要是單層巴士，物色電動車更換相對容易，可是近年一些車廠亦有在積極開發雙層電動巴士。電動商業車普及化，難度一定較電動私家車為高，業界有憂慮，自然就有阻力，然而當局若決心推廣電動車，就應迎難而上，不能畏事避難。

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