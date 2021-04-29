社評：疫苗大國自救乏力 印度疫情牽動全球

過早揚言抗疫有成

掉以輕心招來大禍

近月英美疫苗接種初見成效，疫情有所放緩，市場對下半年經濟復蘇瀰漫樂觀情緒，容易令人誤以為全球疫情「否極泰來」，現實卻是另一回事。去年全球有180萬人死於疫情，2021年過了未夠三分之一，全球染疫亡人數已達到120萬，單日確診人數最近更升見超過90萬的歷史新高，印度成為全球新「震央」，連續7天單日新增逾30萬人確診，平均每天超過2000人死亡，各地醫院迫爆，醫用氧氣短缺，屍體堆積如山，火葬場不勝負荷。當前印度所面對的，已不止是醫療崩潰危機，更是一場人道災難，「路有凍死骨」般的畫面，叫人不忍卒睹。世衛專家指出，由於印度當局的數字有很多遺漏，實際染疫及死亡人數，隨時是官方數字的數倍；同樣令人憂慮的是，當地發現傳播能力更強的多重變異病毒，現有疫苗面對這些變種病毒，效力可能大打折扣。雖然多國紛紛收緊入境限制，可是美英以色列等10多個國家，最近均發現源自印度的變種病毒個案，蔓延風險不容低估。

「疫情海嘯」席捲印度，來得又急又突然，然而說是出乎意料，似乎又談不上，畢竟去年夏天印度爆發首波疫情時，不少人已關注當地的情况。印度第一波疫情，大城市貧民窟是重災區，當局封城應對，雖見左支右絀，然而疫情總算徐徐放緩，由去年9月高峰期日均新增逾9萬宗，降至今年2月的1萬宗，只是福兮禍所伏，當局太早揚言抗疫「勝利」，大幅放寬防疫措施，忽略疫情復熾苗頭，地方選舉如期舉行，政黨大搞造勢集會，民眾亦將防疫拋諸腦後，如常觀看球賽盛事、參與大型宗教節慶，加上疫苗接種進度緩慢，累計只有數千萬人打過針，僅佔全國人口數個百分點，結果第二波疫情一發不可收拾，孟買等大城市的中產社區災情尤烈。

印度是全球主要經濟體之一，更是疫苗生產大國，全球各類疫苗，有六成都是印度生產，當地疫情失控，對全球經濟和疫苗生產都有莫大影響。印度既有國產新冠疫苗，亦有代工生產牛津疫苗，印度政府宣布暫停新冠疫苗出口，留給己用，已即時影響世衛疫苗共享計劃，部分非洲國家首當其衝。印度深陷疫情災難之中，當局防疫掉以輕心，難辭其咎；與此同時，西方疫苗民族主義、疫苗資本主義，以及地緣政治盤算，顯然也是影響因素。

歐美援助杯水車薪

中國施援印方冷待

全球疫苗分配嚴重不均，印度作為疫苗生產大國，竟然「缺針」拯救國民，本身便是一大諷刺。美國大力拉攏印度制衡中國，華府高調宣布支援印度抗疫，包括提供疫苗生產物料，說得相當動聽，然而正是美國之前一直嚴限相關物資輸出，才嚴重妨礙印度新冠疫苗生產。特朗普大搞「美國優先」，拜登亦不遑多讓，除了大量囤積疫苗，華府還引用《國防生產法》，阻止疫苗原材料出口，印度兩家主要疫苗生產商上月便公開投訴，呼籲國際介入，現在華府答應提供原材料，實際供貨多少，仍得走着瞧。早前印度和南非向世貿提出，暫時取消新冠疫苗專利，以便發展中國家生產疫苗應急，同時降低疫苗價格，卻遭歐美多國群起反對，背後折射的，同樣是發達國家的自利私心。

印度疫情告急，歐美承諾向印度提供藥物和機器，然而多國都沒有公開說清楚援助實數，未知會否雷聲大雨點小；英國提供100部呼吸機及製氧機，日前運抵新德里，是其中一個即時有行動的西方國家，只是援助規模未免杯水車薪。相比之下，中國駐斯里蘭卡大使館表示，本周初已將800部製氧機空運印度，一周內還會再提供1萬部，援助力度明顯大得多，問題是近年中印關係欠佳，印度並不熱中尋求中國協助，寧可捨近圖遠。

中國與南亞五國外長本周舉行疫情視像會議，外長王毅提到中方有邀請印度參與，重申願意根據印方需要提供支援，現實是印度外長並無出席會議。早前美日印澳四方會議，部署疫苗外交抗衡中國，根據四國的藍圖，印度主力負責生產部分，莫迪政府為了鼓勵疫苗生產商增產，允許它們自行定價，直接將部分疫苗賣給各級地方政府及私人機構，而非全部由中央政府包銷，結果出現新冠疫苗大幅抬價情况，富人有針打，窮人難問津，印度抗疫形勢殊不樂觀，倘若未能盡快有效控制，有可能危及全球。

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