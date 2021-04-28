社評：疫苗氣泡安排折衷多 光怪陸離亂象須提防

抗疫要「貼地」

「谷針」非壞事

本港疫苗開打兩個月，接近90萬人打過針，僅佔人口一成許，若跟以色列等成功例子相比，接種率判若雲泥。變種病毒肆虐，第一代疫苗並非萬靈丹，然而正如專家所言，只要身體狀况許可，有打針一定好過不打針。港府開放16歲或以上市民預約接種，香港實際已進入全民接種階段，為了催谷打針，政府最近接連出招，包括在星港旅遊氣泡計劃加入打針要求，港人完成接種方可參與；昨天公布的放寬社交措施安排，同樣是以打針為基礎。

政府本月初提出疫苗氣泡路線圖，各界議論紛紛。業界擔心規定太嚴很難做生意，有打工仔則擔心不打針被炒；有意見認為，應該是接種率夠高，然後放寬社交限制，當局現在的做法是「倒果為因」；有人則從意識形態角度，質疑疫苗氣泡「歧視」不打針者，甚至揚言這是「隔離政策」，製造「標籤效應」，云云。政府的「谷針」措施，無疑是軟硬兼施，然而類似做法絕非香港獨有。以色列為了克服疫苗猶豫，一樣千方百計「谷針」，國民完成接種，持有「綠色通行證」，才能出入餐廳、戲院、體育場等室內場所，相關政策是否構成歧視，國際社會並無定論。

抗疫要「貼地」，不能陳義過高、空談意識形態。羨慕別人成功，卻不願效法別人付出，到頭來只能原地踏步，無法走出疫情迴圈，復常淪為空中樓閣。有關打針與放寬社交限制的關係，必須放在實際環境看待，否則容易流於「雞先還是蛋先」的形而上討論，現實是以目前本港的接種步伐，若不設法催谷，不知何時才有五六成人完成接種。最近印度天天上萬人死於疫情，新冠疫苗一針難求，香港難得有充足疫苗供應，不去好好善用，未免浪費。就算疫苗氣泡有「谷針」成分，然而設法鼓勵身體狀况合適者打針，對個人和社會整體都有好處，因為政治立場而唱反調，只會給防疫拖後腿。

當然，正如平機會所言，疫苗氣泡必須照顧小部分不適合或無法打針市民的需要，僱主也不能因為僱員不能打針而炒人。昨天政府公布的疫苗氣泡安排，作出了一些折衷安排，以食肆為例，不同食肆可視乎僱員及食客打針情况，選擇4種運作模式，食肆若不想或無法採取更多防感染措施，可以選擇維持現狀，每枱4人，晚市至10時，員工每兩周做一次檢測；若能安排員工打針，以及願意要求食客必須使用「安心出行」，每枱人數及堂食時間可以顯著放寬，假如食客也有打針，最多可以8人一枱。如果員工因為健康理由不能打針，可以填寫申報表並附上醫生證明。

照顧無法打針者

措施複雜易混亂

小食肆空間有限，可以選擇的運作模式不多，可是大型食肆迴旋空間確是擴大不少，如果場地夠大，理論上可以劃分多區，4種運作模式同場並用，就算不去到如此極端，單是區分出「打針區」和「非打針區」，也足以提高做生意的彈性。可以想像，不願打針的人，必然覺得新安排「擾民兼麻煩」，也一定有僱主覺得，最理想是直接復常，不搞那麼多限制或規定，可是疫下所有人都得面對現實，不下決心做足防疫措施，貿然復常，疫情必定反彈。政府規定酒吧等高風險處所復業，只能招待已打針顧客，業界怨聲載道，擔心復業也不會有多少生意，然而疫情之下，公共衛生安全應有凌駕性，從嚴處理高風險處所，亦是迫不得已。

疫苗氣泡新安排，反映當局有嘗試照顧無法或未能打針的人，是否足夠見仁見智，唯一可以肯定的是，折衷安排愈多，措施執行愈複雜，初期一定出現不少光怪陸離現象。舉例說，食肆酒吧檢查客人疫苗接種紀錄，無權查看客人身分證核對，官員承認可能有人博懵，展示他人的「針紙」；大型食肆劃分不同區域，處理不同類型客人，食環署人員突擊巡查，能否分清楚是一個疑問；婚宴若要劃分「打針區」及「非打針區」，賓客離座攀談飲酒，會否有人過界「犯規」，又是另一問題，一旦食環人員到場，不排除出現「走鬼」混亂場面。疫苗氣泡安排摸着石頭過河，當局需要密切留意執行情况，避免亂象。

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