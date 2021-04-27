社評：病毒檢測不容有失 雞蛋不宜集中一籃

嚴防走漏變種病毒

採樣化驗必須到位

華大基因成立逾廿載，總部位於深圳，是內地一家基因組測序中心，曾參與多項重大基因研究項目，在多國均有分支機構，華昇是華大在港開設的合資公司。華大基因是本港社區檢測中心5間承辦商之一，另提供流動採樣站及到檢疫酒店採樣等。華大在大埔工業邨設有化驗室，處理社區檢測中心樣本；機場檢測方面，華昇在機場設有臨時實驗室，專為抵港者做核酸檢測。保守估計，目前本港有三分之一的新冠病毒檢測，都是由華大處理。

抗疫要成功，必須做好每個把關環節，病毒檢測當然是其中之一。全球疫情依然嚴峻，高傳播力的變種病毒在多國蔓延，香港若要落實旅遊氣泡、逐步重開門戶，除了加快疫苗接種，病毒檢測精準到位，同樣必不可少。放眼世界，病毒檢測出現「蝦碌」甩漏，平情而論並不罕見，去年底英國當局便承認因為化驗室出錯，導致超過1300人得出假陽性的檢測結果，最近更有獲英國政府認證的私人病毒檢測機構，錯向一些尚未做檢測的客戶發出「陰性證明」，然而「蝦碌」錯漏偶有所聞，不代表「可以接受」，倘若出現不尋常情况，當局就有需要切實跟進，要求涉事機構全面檢視工作流程，查找不足，嚴防再有類似問題發生。

最近華大檢測出現多宗假陽性個案，另外亦懷疑有假陰性個案，走漏了外地抵港的感染者。政府顧問專家巡視華大化驗室，懷疑樣本交叉感染，導致有26個樣本錯誤得出陽性結果，至於菲傭在酒店檢疫兩度呈陰性，進入社區數天方驗出感染變種病毒，暫時無法排除當事人是在酒店檢疫期間接觸到病毒，可是檢測人員採樣疏漏導致驗不出陽性，顯然也是一個可能。多名傳染病專家均提到，患者一般在感染後10天會出現抗體，涉事菲傭一入院即驗出抗體，顯示她染疫已有一段時間，倘若酒店檢疫採樣到位，理應可以及早發現，華大則強調酒店檢疫採樣，職員有依足程序，包括每次更換手套。變種病毒一旦流入社區並擴散，有可能令近月本港抗疫努力前功盡廢。走漏變種病毒確診者，情况極不理想，問題究竟出在哪裏，必須深入了解，任何可能性，現階段都不宜排除。

攤分檢測工作量

「忙中有錯」須避免

病毒檢測有差池，有可能涉及系統性的問題，亦可以是個別事件，今年初，華大曾得出16個假陽性個案，事後調查顯示與一名化驗室助理3次故意搖晃樣本有關，各方應避免先入為主，讓主觀成見影響客觀判斷；與此同時，當局亦須責成華大徹查事件，合理交代。華大化驗所職員每人日均處理800個樣本，每周工作至少50小時，政府專家顧問袁國勇關注，化驗人員疲於奔命，對樣本意外污染的警覺性，或會有所下降，另一位政府專家顧問梁卓偉則提到，有醫護反映本港機場檢測採樣不夠嚴謹，採樣棒放得不夠入。採樣與化驗，是病毒檢測最重要的兩個環節，倘若採樣做得不夠好，化驗所縱有優良設備和充足人手，亦是徒然。華大最近出現的失誤，不管是否與兩位專家顧問提及的問題相關，管理層都應該從善如流，有則改之，無則加勉，政府亦有責任加強品質監控。為了確保華大提交的調查報告客觀公正，當局宜安排獨立第三方專家審核報告內容，甚或直接參與調查工作，提供協助。

過去大半年，華大在本港病毒檢測把關方面，發揮了重要角色，不應抹殺其貢獻，然而將雞蛋集中放在同一籃子，並非好的做法。華大檢測疑有失誤疏漏，倘若真的一如專家所言是因為忙中有錯，適度減輕檢測工作壓力，對華大亦是好事。政府昨天起安排多一間私人檢測機構，與華大一起為指定酒店住客檢疫，可以攤分檢測工作量，這對各方都是好事。

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