社評：莫把汽車安全當兒戲 不將汽車監管當鬧劇

特斯拉曾取得政治成就

被批評亦因缺政治敏感

美國電動車生產商特斯拉最近兩年在中國的形象，高低起伏，起於政治，卻不能止於政治。2018年特斯拉首席執行官馬斯克到中國，表示有意在中國設廠生產電動車，北京上海市長都接見他，最後馬斯克決定在上海建超級工廠，2019年1月動工，同年產出汽車，「中國速度」被捧上天，當時正值中美貿易戰，特朗普要求美國企業都回國生產以提高就業率，馬斯克反其道行之成為「反特英雄」，疫情肆虐，全球生產鏈受阻，馬斯克再次「逆水行舟」，在上海擴建廠房和生產線，生產電動車出口歐洲，為中國提供產值、就業機會和外貿作出貢獻，對中國而言，不但是經濟成就，更是政治成就。

被政治成就掩蓋的是商業問題，特斯拉在美國頻現汽車安全問題，但仍然受到中國車迷青睞，無論是原裝進口車還是在上海生產的「國產車」，銷量與日俱增。直到最近，特斯拉電動車被投訴安全問題在內地漸次出現，不少用家在網上吐槽，上周在上海車展上，一名女子身穿寫着「剎車失靈」T恤站在特斯拉展車車頂大聲疾呼，特斯拉一時間頓成「過街老鼠」。

汽車安全是汽車製造業的生命線，不但影響駕駛者和乘客的安全，而且是馬路上的「炸彈」，隨時爆發而禍及無辜。中國對汽車安全問題有嚴謹的法例，2012年實施的《缺陷汽車產品召回管理條例》規定，生產者獲知汽車存在缺陷應停止生產並召回在市場上的產品，國家管理部門獲知有關情况也有責任通知生產者停產和召回產品。就在今年2月，特斯拉召回兩款在美國生產而在中國行駛的3.6萬輛車，市場監督總局依例公之於眾。

特斯拉對在中國生產的汽車安全問題，負有首要責任，出現多宗懷疑有安全問題的汽車事故，應該主動展開調查，並公布結果，如發現汽車有缺陷，應該召回並負責為車主維修以至賠償，但特斯拉對近月的多宗投訴置若罔聞。或許事實是特斯拉已經認真複查而確認產品並不存在安全問題，但該公司對此缺乏透明度，原因是該公司一直不重視公關手段，認為沒有必要將一筆龐大的公關開支轉嫁給車主，這是該公司的商業決定。國家市場監督總局如果認為車主的投訴值得懷疑，應該啟動調查，若發現特斯拉確實存在缺陷，應該責成特斯拉停產並召回產品。

汽車安全問題由三方負責

企業保險政府應各司其職

諷刺的是，直到有車主以激烈手段抗議，特斯拉才被動地回應車主的不滿，但高層在接受媒體訪問時，反指抗議者是受到競爭對手蠱惑才會「出此下策」，高調表明不會對投訴者妥協。此舉馬上遭到官媒譴責，指特斯拉對中國用家傲慢，並且呼籲有關部門要對特斯拉加強監管，維護消費者權益。市場監督總局不知道是出於網民的熱議，還是因新華社的評論才採取行動，要求特斯拉公司向車主提交涉事汽車在車禍發生前30分鐘的行車紀錄。特斯拉隨即「改弦更張」，不但立即交出報告，還表示「堅定服從政府各相關部門的決定，尊重消費者，遵守法律法規」云云。

網民得悉特斯拉「認低威」，隨即在各種社交媒體上欣喜若狂，無論是車主還是「旁觀者」，無不表示特斯拉早知今日何必當初，激烈的網民甚至使出鐵拳，指當年歡迎特斯拉來上海設廠本身就是引狼入室，批評當局不應與狼共舞。

重視汽車安全的措施如何「再過分」也不為過，畢竟是性命攸關。但可以肯定的是，汽車生產商都會重視安全問題，因為一旦被證明安全不可靠，幾乎就等於判這間生產商「死刑」，同時，另一個利益相關方是保險公司，若某品牌汽車安全度受到嚴重懷疑，保險公司不會願意承保，政府部門也負有無可推卸的監督責任。三方都有責任採取嚴格的措施，保證產品安全，更重要的是預防隱患發生，並及時向公眾交代。

汽車生產商的售後服務以及如何處理車主投訴的手法，如何應對媒體質疑的公關手段，是商業決定，處理不好等於慢性自殺，政府部門如何主動積極監管市場，是政治責任，處理不好是失信於民。現在出現的問題，是特斯拉和市場監督總局都沒有做到應有的本分，形成一個「輿論真空」，網民隨意發揮而陷入失控，如果由此而導致洋企業和政府部門要屈服於民粹主義，企業、政府和整個社會都要為此付出不必要的代價。

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