社評：美國國會對華「宣戰」 戰略競爭重軟實力

對華強硬兩黨共識

政黨輪替難有轉變

「對華競爭法」在參院外委會以21:1的大比例票數通過,在參議院全體會議通過料無懸念。值得注意的是,近年來,在兩黨對立嚴重的美國國會,針對中國的議案總能夠獲得兩黨議員罕見的一致支持,反映出對華「強硬態度」(hard-line sentiment)成為兩黨的高度共識。正如共和黨籍參議員里施(James Risch)所言,美國外交政策今日乃至整個21世紀面臨的問題「將是中國、中國和中國」(is going to be China, China and China)。

這份長達280多頁的法案,羅列中國「掠奪性經濟作為」、「惡意影響力攻擊」、「數字威權」、「軍事擴張」、「對台野心」、「壓迫香港與新疆」等幾大「罪狀」。法案提出的應對措施,據報包括明年起至2027財政年度,每年撥款1500萬美元,協助美資企業撤出中國市場,分散供應鏈;撥款7500萬美元,在印太地區推動「透明與高品質」的基建,反制中國的「一帶一路」計劃。

法案特別注重在輿論話語權等軟實力方面挑戰中國,明年至2026年,每年撥款3億美元,對抗中國在全球的「惡意影響力攻擊活動」;同期每年撥款1億美元,資助美駐外媒體、建立獨立媒體、對抗所謂假信息,投資能規避言論審查技術的計劃;明年撥款1000萬美元,促進香港民主,也將擴大新疆制裁等。法案還擴大原本負責審查金融交易中潛在國安風險的「外國投資委員會」(CFIUS)的職權範圍,將接受外國個人或實體100萬美元以上捐贈的高等院校亦納入審查,這令美國各大學普遍感到擔憂。

法案在審議當天,還增加了數十項修正案,其中一項是向政府官員而非運動選手施壓,要求「外交杯葛」明年北京冬奧會。

平情而論,法案對中國的指控多屬陳腔濫調,沒有新意,提出的措施亦力度不足,姿勢大於實際,反映美國對與中國真正競爭,已經心有餘而力不足。1500萬美元連美資在華一天的利潤恐怕都不及,談何協助美企撤出中國市場;用7500萬美元做基建,也是微不足道。連支持法案的共和黨籍參議員羅姆尼都承認,「我不相信任何人會認為,這項立法會改變中國走向全球霸權的進程。」

競爭法突破台灣紅線

中國須認清美國國情

所以說,這份法案的最大意義就是向外表態,對中國打輿論戰,象徵意義更大。惟法案在台灣問題有多處突破中方「紅線」之處,包括規定應「定期」對台售武,要求國務院及其他政府機構,應以與其他外國政府來往的同樣基礎與台灣「民選政府」往來,並使用相同用語和禮節,也不應施加任何限制,不應限制與台方直接、定期互動的能力。

為強化印太區域安全伙伴關係,法案還提出支持日本發展「遠程精確火力」,這是否意味美國有意放任或協助日本發展遠程導彈技術,值得關注。

反而部分國會議員提出的另一項「無盡前沿法案」(Endless Frontier Act),更具實質內容。該法案要求美國政府在5年內拿出1000億美元用於基礎和先進技術研究,再斥資100億美元在全美建立新的「技術研究中心」,旨在促進美國半導體產業的發展。這對於正在追趕世界晶片高科技水準的中國來說,才是最大的挑戰。

雖然美國外交大權在總統手中,對國會通過的涉及外交的法案,總統可以選擇性實施,卻不能明目張膽地背道而馳。這是美國的政治現實,也是美國的「國情」,正如美國前駐華大使鮑卡斯(Max Baucus)提出,在美中兩國缺乏互信的背景下,也希望中國尊重「美國國情」。他上周受訪時指出,美中要重建信任關係,需要盡力推動氣候變化合作,並將(克里)「上海對話」這種「一事一議」的模式推廣到朝鮮核問題、全球健康等更多合作領域。

明乎此,對中美關係的緩和不必再抱過多幻想,中方在堅持原則、表明態度的前提下,也毋須與美國國會的挑釁姿態作過多糾纏,而應着力在具體領域維持與美國政府合作,積累互信,以保持雙邊關係「鬥而不破」的現狀。

