社評：美國國會對華「宣戰」 戰略競爭重軟實力

對華強硬兩黨共識

政黨輪替難有轉變

「對華競爭法」在參院外委會以21：1的大比例票數通過，在參議院全體會議通過料無懸念。值得注意的是，近年來，在兩黨對立嚴重的美國國會，針對中國的議案總能夠獲得兩黨議員罕見的一致支持，反映出對華「強硬態度」（hard-line sentiment）成為兩黨的高度共識。正如共和黨籍參議員里施（James Risch）所言，美國外交政策今日乃至整個21世紀面臨的問題「將是中國、中國和中國」（is going to be China, China and China）。

這份長達280多頁的法案，羅列中國「掠奪性經濟作為」、「惡意影響力攻擊」、「數字威權」、「軍事擴張」、「對台野心」、「壓迫香港與新疆」等幾大「罪狀」。法案提出的應對措施，據報包括明年起至2027財政年度，每年撥款1500萬美元，協助美資企業撤出中國市場，分散供應鏈；撥款7500萬美元，在印太地區推動「透明與高品質」的基建，反制中國的「一帶一路」計劃。

法案特別注重在輿論話語權等軟實力方面挑戰中國，明年至2026年，每年撥款3億美元，對抗中國在全球的「惡意影響力攻擊活動」；同期每年撥款1億美元，資助美駐外媒體、建立獨立媒體、對抗所謂假信息，投資能規避言論審查技術的計劃；明年撥款1000萬美元，促進香港民主，也將擴大新疆制裁等。法案還擴大原本負責審查金融交易中潛在國安風險的「外國投資委員會」（CFIUS）的職權範圍，將接受外國個人或實體100萬美元以上捐贈的高等院校亦納入審查，這令美國各大學普遍感到擔憂。

法案在審議當天，還增加了數十項修正案，其中一項是向政府官員而非運動選手施壓，要求「外交杯葛」明年北京冬奧會。

平情而論，法案對中國的指控多屬陳腔濫調，沒有新意，提出的措施亦力度不足，姿勢大於實際，反映美國對與中國真正競爭，已經心有餘而力不足。1500萬美元連美資在華一天的利潤恐怕都不及，談何協助美企撤出中國市場；用7500萬美元做基建，也是微不足道。連支持法案的共和黨籍參議員羅姆尼都承認，「我不相信任何人會認為，這項立法會改變中國走向全球霸權的進程。」

競爭法突破台灣紅線

中國須認清美國國情

所以說，這份法案的最大意義就是向外表態，對中國打輿論戰，象徵意義更大。惟法案在台灣問題有多處突破中方「紅線」之處，包括規定應「定期」對台售武，要求國務院及其他政府機構，應以與其他外國政府來往的同樣基礎與台灣「民選政府」往來，並使用相同用語和禮節，也不應施加任何限制，不應限制與台方直接、定期互動的能力。

為強化印太區域安全伙伴關係，法案還提出支持日本發展「遠程精確火力」，這是否意味美國有意放任或協助日本發展遠程導彈技術，值得關注。

反而部分國會議員提出的另一項「無盡前沿法案」（Endless Frontier Act），更具實質內容。該法案要求美國政府在5年內拿出1000億美元用於基礎和先進技術研究，再斥資100億美元在全美建立新的「技術研究中心」，旨在促進美國半導體產業的發展。這對於正在追趕世界晶片高科技水準的中國來說，才是最大的挑戰。

雖然美國外交大權在總統手中，對國會通過的涉及外交的法案，總統可以選擇性實施，卻不能明目張膽地背道而馳。這是美國的政治現實，也是美國的「國情」，正如美國前駐華大使鮑卡斯（Max Baucus）提出，在美中兩國缺乏互信的背景下，也希望中國尊重「美國國情」。他上周受訪時指出，美中要重建信任關係，需要盡力推動氣候變化合作，並將（克里）「上海對話」這種「一事一議」的模式推廣到朝鮮核問題、全球健康等更多合作領域。

明乎此，對中美關係的緩和不必再抱過多幻想，中方在堅持原則、表明態度的前提下，也毋須與美國國會的挑釁姿態作過多糾纏，而應着力在具體領域維持與美國政府合作，積累互信，以保持雙邊關係「鬥而不破」的現狀。

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