社評：合作應對氣候變化 對抗的雜音不應有

各國提高減排眼花撩亂

中國按自身條件盡所能

美國宣布將會在2030年減少碳排放50%至52%，是一個十分進取的承諾；歐盟宣布到2030年減少55%；日本雖然只是承諾減少46%而令批評者認為不夠積極，但也比以前的承諾提高了20百分點。如果單單從這些數字來看，中國的承諾就顯得十分「小氣」，國家主席習近平在視頻講話中，重申中國2030年達到碳排放的最高值，從此逐年遞減，直到2060年達到碳中和。而這次提出一個新承諾，未來5年嚴格控制煤炭消費增長，2025至2030年逐年減少。

各國紛紛提高減排目標，實屬好事，儘管可能會因為各種原因，未必能全數落實，甚至可能由於政黨輪替，下任領導人不執行前任的承諾，但終歸有一個更進取的目標，也能起到立此存照作用。特別是西方國家，他們作出再大的目標，也是應該，因為今天地球出現氣候變化的各種問題，是由於在工業化過程中，集中在大城市生產大量排放二氧化碳，先是倫敦淪為霧都，後有洛杉磯變得烏煙瘴氣，但都沒有醒覺要行動減排，直到極端天氣一年甚於一年，海水一年高於一年，才大聲疾呼要行動。而西方國家在完成工業化之後，卻要求全球一視同仁去應對他們「貢獻良多」的惡果，這對發展中國家是極其不公平的。

中國在應對氣候變化問題上沒有「誇誇其談」，而是按照自身的條件定出力所能及的目標，然後說到做到，更符合中國人言出必行的風格。中國的自身條件就是作為一個發展中國家，工業化和城鎮化還沒有完全完成。在碳排放問題，誠如西方媒體指出的，就是發電量近七成仍然是燃煤發電，還有水泥和鋁材製造等，都是高耗能且製造大量碳排放的污染工業。中國可以一聲令下，讓大城市的巴士與的士改成電動車，減少排放，卻不能宣布明天就關閉所有燃煤發電廠。

美國盛產天然氣並且開發成本十分低，作為替代煤發電的誘因很大，所以比較容易做到減少碳排放，中國是產煤大國，煤發電成本低，而天然氣則需要大量進口，替代煤發電的代價很大，加上工業化及城鎮化都需要大量的水泥和鋁材等高耗能產品，所以只能作出力所能逮的目標。即使如此，中國還大力發展綠色能源，風力和太陽能發電的比例愈來愈高，但這些可再生能源的成本比燃煤發電高得多，特別最近大力提倡的海上風力發電，回報期幾乎是遙遙無期，政府的補貼不能無限提高。

中國太陽能光伏板價廉物美

助低成本發電卻遭西方抵制

中國在應對氣候變化也有特殊貢獻，比如太陽能發電的光伏板，經過不斷改良科技和製作工藝，做到價廉物美，可以成為很多國家以低廉成本發電的可再生能源，然而，卻遭到西方國家以傾銷為由實施抵制。美國和西方國家，在這個問題上，口頭上是一視同仁，關乎到經濟利益，就不講全球合作。中國對此也十分清醒，特別對美國更不會奢談合作，只要不打擊就好了。

西方國家媒體，對於中國依賴燃煤發電的批評毫不留情，對於北京霧霾的苛責也是鐵面無私。西方國家在討論全球碳排放問題時總會指出，中國的碳排放佔全球的28%，美國佔15%，卻沒有人把問題放在更長的歷史和更大的環境去看，如果用100年來算，美國總的碳排放量，肯定比中國要多。在這個問題上，只說美國的目標是2050年達到碳中和，比中國早十年，卻沒有人指出，中國工業化的進程比西方國家遲了幾十年，人口比美國多4倍，碳中和目標只比美國晚十年。

在中美兩國矛盾重重的環境下，可以預見美國將會在任何可能的情况下，遏制中國的發展速度。應對氣候變化問題，本該是合作的範疇，可是，美國國家情報總監海恩斯說，氣候問題是外交關係的核心，必須考慮國家安全因素。中國毋須「對號入座」，這起碼能夠解釋，雖然中國已經購買很多美國的天然氣，部分也用作替代煤發電，但美國要拉攏其他國家給中國施加壓力，看來中國提高生產成本，才是美國的真正目的。美國在應對氣候變化問題上要重新奪回領導地位，但這樣對其他國家指手畫腳，盡顯其霸道，最終不可能取得其他國家心悅誠服的合作。

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