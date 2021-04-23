社評：查冊私隱新平衡 政府有責任塑造

蔡玉玲案情不複雜

法官確認虛假陳述

《道路交通條例》規定，「查冊」所取得個人資料，「應用作與交通及運輸事宜有關的事務上」。去年7月，《鏗鏘集》播出前年元朗7．21事件專題報道，顯示節目取得相關資料後，用於製作專題，包括根據車牌登記地址，逐一接觸車主，蔡因而涉及虛假陳述。辯方在庭上表示，「涉案車輛運輸武器給疑似施襲者，蔡查冊目的在找出涉案車輛，而該車輛明顯在道路上使用，並用作犯罪工具，因此查冊用途必然屬於交通事宜，被告所作陳述屬實」云云。

主任裁判官不接受這個論據，認為申請人的選項必然與自身用途相關，大前提必然用在交通運輸有關事宜，因此被告是否有良好動機取得資料並不重要；主任裁判官又認為被告申請查冊目的，是為採訪和報道，但是即使為了採訪，必須按照當局規定，申請用途必須符合披露資料條件，以正確途徑獲得資料，考慮到本案背景、犯案目的、沒有證據顯示車主有實質影響或不便，認為罰款是恰當判刑選擇。

法例規定清晰，有關節目內容折射蔡玉玲涉及違法情節，也很清楚；不過，蔡的動機並非為了私利，而且是新聞界一貫做法，若排除政治考量，法官判處蔡罰款了案，應是考慮了多方因素的裁決。需要指出的是「查冊、採訪、報道」乃新聞界工作常態，事實上，這個「一貫做法」在新聞界追查事實真相、發揮監察職能，促進社會公平公義方面，起了一定積極作用。蔡案之後，新聞工作者人人自危，是正常反應，因為他們做的與蔡玉玲並無不同，若繼續下去，人人都有可能是下一個。

當局已經調整查冊做法，若有查冊者查找車牌資料，運輸署會發電郵通知車主，包括告知查冊者姓名。原本車主可以向運輸署申請，以紙本方式獲得查冊者資料，現在改以預約方式透過電郵通知車主，車主獲得查冊者資料後，用途亦受限制，因此，從私隱角度審視，新做法顧及了查冊者的權利和車主的私隱、權利。不過，當局以此回應此事，肯定不足。當局應該從根本上處理，包括在申請者需要剔選查冊目的，加上「新聞採訪」選項，並容許新聞工作者若面對同類訴訟，可以公衆利益作為申辯理據；更徹底則是新聞工作者應獲豁免。前任私隱專員指出，目前《私隱條例》訂明，如有合理理由相信發表及播放該等資料，是符合公衆利益，就不受保障資料原則規限；當局應該考慮援引這個做法規管「查冊」。

業界擺脫泥沙俱下

當局勿謀箝制傳媒

過去，新聞工作者查冊尋找新聞線索，當局並未視作批逆鱗，今次蔡玉玲涉及案件，相信7．21事件敏感成為了催化因素，當局趁機收緊查冊安排，不過，近期當局說香港要重新出發，若不跳出反修例風暴思維，重新出發從何說起？另外，前年反修例風暴，惡意「起底」迭生，此舉目的在傷害他人，絕不可取，必須打擊；惟香港是資訊自由社會，新聞工作者查冊尋找線索，順藤摸瓜揭露真相，跟惡意起底、濫用公開資訊，是兩回事，不能相提並論。

當局另一個擔心，相信是新聞工作者良莠不齊，如何確保記者所有活動都符合豁免要求，符合公衆利益，是需要解決的問題。前年反修例風暴期間，「記者」充斥，整體新聞界正在為此買單。當局應該與新聞界商討，釐定負責任媒體、符合專業要求新聞工作者的標準等，擺脫傳媒泥沙俱下、魚龍混雜局面，讓社會放心讓香港新聞工作者行使「第四權」，成為監察社會、推動進步的力量。香港邁入新時代，各方面都要調整適應，香港社會仍然需要新聞界發揮積極作用，新聞界如何自我提升，須努力之處尚多，例如探討是否、或如何設立記者登記機制， 以及有效自我監管機制等，以提高業界質素；至於權力當局，則勿謀箝制香港傳媒的操作，須警惕出現「潑出一盆污水，連盆內的嬰兒也一同潑出去」的局面。當局重塑與新聞界互動新常態、新平衡，應是須努力方向。

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