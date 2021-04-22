社評：多邊合作對抗暖化 美國難再指點江山

美國牽頭氣候峰會

中俄參與釋出善意

由1990年代的《京都議定書》，到後繼的《巴黎協定》，20年間，國際社會愈益意識到氣候變化危機，可是控制溫室氣體排放步伐卻未如理想。科學家指出，人類活動已使全球溫度較19世紀工業化前水平上升約1℃，極端天氣、海平面上升及北極融冰不斷惡化，若不設法煞停暖化趨勢，一旦超出2℃警戒線，將為人類帶來不可逆轉的災難。根據《巴黎協定》，國際社會同意力阻全球平均氣溫升幅超過2℃，同時力爭將升幅限制於1.5℃之內，各國均要訂下減排目標。

聯合國指出，全球升溫若要限制在1.5℃，人為碳排放必須在2030年前減少約45%（以2010年水平為基準），並於本世紀中葉達至「淨零排放」，即所有碳排放均被中和，然而美國作為現今全球第二大溫室氣體排放國，過去數年不僅沒有致力減排，反而開倒車。特朗普上台未幾即退出《巴黎協定》，鼓勵開採化石能源，廢除奧巴馬時代一系列環保措施，直至今年初拜登就職，美國才重返《巴黎協定》。今年底，聯合國將於格拉斯哥舉行氣候大會，各國需就減排「交數」，近月圍繞氣候問題的外交活動頻繁，本周美國主持的40國氣候變化問題視像峰會，正是其一，白宮料將趁此機會，宣布「雄心萬丈」的2030年溫室氣體減排目標。

對抗全球暖化，需要所有國家積極參與，一個也不能少，華府不再背逆國際社會意願而行，一定是好事。華府邀請多國元首出席視像峰會，除了傳統盟友，國家主席習近平、俄羅斯總統普京等亦應邀亮相發言。中美博弈激烈，美俄關係緊張，3國領袖發言會否「擦出火花」，還得拭目以待，無論如何，氣候變化影響全人類，各國不能以鄰為壑，美方主動邀請、習近平和普京答應發言，互釋善意，帶出合作抗暖化的正面信息，然而如果拜登以為大張旗鼓來一場視像峰會，就可「號令天下」，帶領美國重當全球氣候治理「盟主」，未免也想得太美。

抗暖化失領導權威

美難重拾「盟主」地位

全球暖化是一個歷史問題，工業革命為西方帶來百載好處和繁榮，同時亦給全球製造大量溫室氣體。現在西方常將減排矛頭指向中國和印度等，實際是發達國家的人均排放量，依然遠高於發展中國家，1990年代的《京都議定書》，強調以「共同但有區別責任」原則，處理發達國與發展國減排問題，原因亦在於此。西方發達國有歷史責任帶頭減排，步伐更必須比發展國進取，可是美國卻一再出爾反爾，由本世紀初小布殊政府退出《京都議定書》，到特朗普退出《巴黎協定》，每逢白宮出現政黨更替，保守派當權，華府就揚言這些國際氣候協議對美國人「不公」、為美國帶來「苛刻」經濟負擔，將之前所作的國際承諾視若草芥。

過去20多年，全球抗暖化的最大不明朗因素就是美國。現在拜登提出大興綠色基建，力爭2030年將美國碳排放減少五成（以2010年水平為基準），目標相當進取，國際社會擔心的是，萬一4年後白宮又易主，換上「特朗普2.0」，會否又再「人去政息」。當然，樂觀一點看，世界格局變化急速，各國強調科技興國，中國在再生能源、電動車等方面發展一日千里，歐洲也走得很快，就連美國國務卿布林肯亦承認，美國再生能源明顯落後中國，追趕中國的壓力，或可促成美國加快減排步伐，可是美國人太習慣高碳生活，華府又跟傳統能源等高排放產業瓜葛太多，加快綠色轉型未必如想像容易。

中國和歐洲再生能源發展快，一大原因是兩地都想減少依賴外來油氣供應，然而頁岩氣革命已令美國成為全球最大產油國，短短10年能否改弦易轍，實屬疑問。全球減排不能沒有美國參與，可是經歷了20多年的轉折，就連盟友亦不再以美國馬首是瞻。上周中法德元首率先舉行氣候問題視像峰會，重申減排承諾，強調多邊合作，這場峰會牽頭的是法國，折射全球氣候治理體系，已不可能是美國說了算，倘若華府仍不放下身段，硬要以「盟主」姿態，就減排問題向其他國家施壓、指摘別人不是，只會招來更多不滿。

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