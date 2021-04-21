社評：億元電騙情節離奇 法例漏洞早日堵塞

提防騙徒宣傳雖多

疫下電騙依然急增

提防電騙網騙的廣告宣傳，近年鋪天蓋地，大多數市民都看過，可是被騙畢生積蓄或痛失巨款的案件，仍是時有所聞，最近警方披露一宗涉款億元計電騙案，一名家住港島山頂的九旬老婦，去年接獲來電，有自稱「內地公安」的人表示，老婦身分疑遭盜用，涉及嚴重案件，要求她將銀行存款「暫時」轉帳到指定戶口，若查證後證明不涉黑錢，將於今年中「退還」。老婦見來電者能說出其個人資料，不虞有詐，其後一名自稱「內地公安」的人上門，給老婦一部手機連SIM卡作聯絡之用，更令受害人深信不疑，5個月內十一度轉帳，合計2.5億元，直至上月初，老婦終在女兒勸告下報案，警方調查後，拘捕假冒公安上門的19歲理大生，原來他也是電騙受害者，之後被招攬犯案。

這宗本港歷來涉款最多的單一受害人電騙案，失款之巨令人咋舌，案情亦匪夷所思。涉案理大生何解成為騙徒傀儡，暫時仍不清楚；老婦雖然年邁，仍有能力往銀行處理巨款，卻又恍如着了魔般，對騙徒深信不疑。有一次，老婦要求私人司機載她和騙徒一起到銀行轉帳，銀行職員向老婦查詢匯款目的，老婦回答「置業」，職員未再追問；同住外傭覺得事態可疑，通知老婦的女兒，女兒雖覺不妥，惟未即時報警，只着親戚到銀行觀察。這些年，當局呼籲市民提防電騙網騙，下了不少工夫，銀行亦有指引，提醒櫃枱職員多些留意長者巨額轉帳，然而現實永遠是旁觀者清、當局者迷。騙案防不勝防，一大原因在於騙徒善於掌握並利用受害人的心理，案中老婦被騙，不見得是因為貪婪，動輒將騙案的出現，簡單歸咎於受害人本身，實際是幫騙徒開脫。

疫情爆發以來，本港電騙網騙案件增幅顯著，以電騙為例，去年累計接近1200宗，較前年急增八成，損失金額由1.5億升至5.7億元，今年首季情况更有惡化之勢，與去年同期相比，宗數升近兩成，損失金額更是6.5倍。誠然，騙案受害人不少是長者，可是入世未深的年輕人，同樣容易中招。根據當局數字，30歲以下年輕人是第二大受害群組。電騙手法雖說萬變不離其宗，惟騙徒總有千奇百怪花招，令人眼花撩亂，即使高學歷專業人士，一樣有人中招。騙徒除了喜歡假冒內地官員，對受害人時而威嚇時而安撫，還會利用假官網等手段，加強騙局說服力。有行騙集團甚至以各種手段，從之前的受害者物色「助手」協助犯案，老婦2.5億元騙案，被捕大學生即屬一例；根據警方資料，有受害者被捕時還真的以為自己是在當「特務」。家人多些關注長者或年輕人理財習慣有否異樣、銀行職員多些留意不尋常轉帳交易，有助提防騙案，然而加強打擊詐騙犯罪，始終要從法律入手。

平衡私隱滅罪需要

合理規管「太空卡」

今年初，政府提出引入電話SIM卡實名登記制，引起不少議論。現時市民購買匿名電話智能卡（俗稱「太空卡」），毋須登記資料。當局表示涉及本地流動電話犯案的嚴重罪行，七成涉及「太空卡」隱藏身分，電騙案的相關比例更高達九成，立法規定「太空卡」用戶向持牌電訊商登記基本個人資料，有助打擊犯罪，全球大多數國家及地區亦有類似規定。有人則關注立法影響個人私隱權利，更有人從政治角度解讀，懷疑當局是因為反修例風暴期間，有人用「太空卡」組織街頭鬥爭，為了配合《港區國安法》，才提相關修例。

在香港，部分人出於工作等原因，擁有多過一部手提電話，使用「太空卡」，當然不能假設一定是作「負面用途」，可是一些騙徒利用「太空卡」作奸犯科，亦屬不爭事實。個人自由和私隱需要合理保障，惟多年來法院判例亦一再重申，個人自由和私隱都不是絕對，必須與公眾利益取得平衡。既然上台登記電話戶口不算侵犯私隱，為何登記太空卡用戶資料就是侵犯私隱，這確是一個需要回答的問題；若擔心執法機構濫用制度，可以在法例列明，執法機關可在什麼情况下要求索取登記紀錄，以及規定相關人員須有書面授權，這亦是私隱專員公署提出的建議。有資訊科技界人士提到，電騙手法層出不窮，騙徒不用「太空卡」，可以改用虛擬電話（IP電話），甚或用手機通訊軟件作語音通話。世上沒有任何立法可以杜絕犯罪，SIM卡實名登記當然不例外，可是電騙案件頻頻，明知「太空卡」是漏洞卻不去堵塞，也難言合理。

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