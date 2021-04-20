社評：變種病毒惡兆乍現 提高戒備嚴陣以待

做最好準備

作最壞打算

變種病毒肆虐，成為全球疫情發展最大變數，研究顯示部分高危變種病毒的傳播能力，較之前高出了六七成。港府為了堵截變種病毒，之前已將巴西、南非、英國及愛爾蘭列為「極高風險地區」，由這些地方抵港的人，必須在指定酒店強制檢疫21天，然而外圍疫情持續嚴重，高危變種病毒在全球各地擴散，過去一個多月，香港本地感染雖見顯著放緩，可是經由檢疫發現的輸入病例卻甚多，當中不乏變種病毒個案，久守必失正是現時本港面臨的危機。

本港近日首度在社區發現N501Y變種病毒株，確診者是一名印度裔港人，檢測顯示他體內的病毒量甚高，暫時已知他在香港的一名女友人，亦感染變種病毒。由於確診者曾到過尖沙嘴海港城，又光顧過長洲的食肆，當局已即時要求於指定日子到過相關地點的市民，接受強制檢測。另外，港府表示，印度、巴基斯坦和菲律賓累計7天各有5名或以上抵港乘客，帶有N501Y變種病毒株，觸及「熔斷機制」指標，當局暫時禁止有關地區的客機抵港，並將3國列入「極高風險地區」，措施初步為期14天。港府同時宣布更嚴格的入境強制檢測規定，從「極高風險地區」回港，即使完成21天強制檢疫，仍要進一步自我監察7天，包括在回港後第26天再做核酸檢測。從亡羊補牢的角度，這些措施一定是做好過不做，然而能否及時遏阻變種病毒在社區傳播，確實叫人有點擔心。

外防輸入再嚴，也難保百密一疏，內地把關比香港更嚴，一樣無法避免輸入病例引發零星本地感染，只是內地控疫手段夠快夠狠，可以短時間將病毒在社區連根拔起。香港在強制檢測和追蹤接觸者方面，雖較半年前改進不少，可是實際仍有諸般不足，早前健身群組感染能夠「迅速平定」，很大程度是因為有清晰名單易於追蹤。這次社區出現變種病毒個案，已知的兩名確診者，到過很多人潮如鯽的地方，稍一疏忽，病毒就有可能傳開。昨天有數以百計市民，因為在政府所指定的日子到過海港城，排隊接受強制檢測，然而出入海港城的市民，一天隨時數以萬計，要確定變種病毒有否傳開，未來兩三周將是關鍵，各方在這段時間必須高度戒備，做足防疫措施，倘若萬幸不見變種病毒爆發，當然最好，可是各界亦要有最壞打算。

外圍疫情風高浪急

疫苗接種不應猶豫

變種病毒在港乍現，另一令人不安的地方，是目前根本搞不清確診者何時何地怎樣感染。涉事男子在完成酒店檢疫21天之後才確診，此前三度驗出陰性，他感染變種病毒，按道理只有3個可能，一是抵港前已感染，二是在酒店檢疫期間交叉感染，三是在社區感染，然而3種推測都有弱點。若說確診者是境外感染，則病毒潛伏期明顯遠超正常；有專家懷疑指定酒店檢疫漏招，惟閉路電視片段顯示，確診者在酒店有遵守檢疫規定，亦有專家認為酒店通風系統良好，並無問題；若說變種病毒早已潛伏本港社區，可是本地感染個案，過去未嘗驗出變種病毒，偏偏是涉事抵港男子不幸遇上，似乎巧合得難以置信。現階段搞不清問題所在，先將外防輸入措施再收緊一些，是一個合理做法。政府應重新檢視外防輸入工作尚有哪些不足，加以改善。

全球疫情不斷變化，變種病毒擴散多國，當局早應定期檢視「極高風險地區」及「高風險地區」名單，適時更新，對於所謂「中度風險地區」，亦應有較為清晰的定義，等到危機出現才調整，為時已晚。今年以來，本港錄得約130宗菲律賓輸入個案，至少六成半驗出變種病毒株，較印度抵港相關個案的比例還要高出一截，政府叫停港菲航班，縱然影響一些家庭聘用菲傭，可是疫下大我為重，如有實際防疫需要，延長停飛安排亦是迫不得已。本港花盡力氣控制第四波疫情，變種病毒在社區出現，即時喚起前功盡廢的擔心，突顯本港抗疫形勢的脆弱性。不同新冠疫苗應付變種病毒能力不一，各地專家都在蒐集數據分析，研究團體亦在致力改良。有研究顯示，復必泰對部分變種病毒有效，至於科興疫苗方面，智利當局最新公布的全國實戰研究顯示，科興疫苗整體有效率達67%，鑑於巴西變種病毒正肆虐當地，智利專家認為，有理由相信科興疫苗有一定能力應付該款變種病毒。病毒變種與疫苗改良，是一場馬拉松競賽，無法等到「萬靈疫苗」面世才去打，本港難得有充足的復必泰及科興疫苗在手，市民應該加緊接種。

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